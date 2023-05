Carlos Maslatón anunció a quién votará luego de su encuentro con Cristina Kirchner

Tras ser elogiado por Cristina Kirchner, el abogado Carlos Maslatón anunció a quién votará en octubre

“Friday I’m in Love”, tuiteó el abogado liberar Carlos Maslatón junto a una foto con Cristina Kirchner luego de la entrevista que la Vicepresidenta le brindó al programa Duro de Domar, donde él se desempeña como panelista.

Cuando el envío promediaba los 10 puntos de rating y superaba en audiencia a varios canales de aire, Cristina Kirchner sorprendió con un elogio inesperado hacia Maslatón a pesar de su ideología política.

“Me encanta Maslatón, no pienso en nada como él, pero me encanta”, expresó la titular del Senado ante una pregunta del conductor, Pablo Duggan. “Que lío se va a armar”, bromeó el periodista; a lo que Cristina repitió: “Me encanta Maslatón, me encanta, me divierte mucho”.

Video: Cristina Kirchner elogiando a Maslatón

Después del reportaje y ante la presencia de los demás panelistas del ciclo, Duggan le dio la posta a Maslatón para que se explayara al respecto. “¿Qué interpretaste por ‘me encanta Maslatón?’”, lo chicaneó al analista político.

Ante las risas y el bullicio de sus compañeros de pantalla -y haciendo el gesto de no con la cabeza y mordiéndose los labios-, el referente libertario comenzó diciendo “hablemos seriamente”, para luego agregar: “No es que está de acuerdo con lo que yo pienso, y eso lo dijo, creo que se identifica conmigo y yo con ella por la metodología política y de respeto al pensamiento del otro. Y convivencia en un ambiente democrático entre personas que piensan diferente y eso, hoy en día, es un valor”.

Y completó: “En una era de la grieta, en donde hay insultos, tratando de matar y cosas que creíamos archivadas, pensábamos que el pacto político del año 1983 era definitivo. Yo soy demócrata y ella es demócrata. Y destaco el pacifismo de ella”.

Tuit de Carlos Maslatón

A pesar de los halagos que hizo sobre la Vicepresidente y las críticas vertidas en este último tiempo hacia el libertario Javier Milei por su forma de hacer política, Maslatón negó que ese encuentro vaya a cambiar su voto en octubre.

Pero antes de decir quién es su candidato favorito para suceder a Alberto Fernández, se preocupó por dejar en claro algunas cuestiones, en una entrevista que le ofreció a Urbana Play: “Mis diferencias con Milei empezaron hace un año por organizaciones internas, alianzas que no correspondían y cuestiones técnicas que al público no le son importantes”.

“Él no tiene estructura nacional, lo que tenía fue desarmado. Vimos un primer testeo de elecciones provinciales donde le fue mal y en el resto de las provincias se retiró”, aseveró sobre la poca llegada que tiene su figura en el interior del país.

Sin embargo, el abogado destacó el fenómeno que genera la figura de Milei entre los jóvenes: “Cuando va por la calle es una sensación única, de aplausos, saludos, fotos. Las encuestas le dan fuerte, probablemente el candidato con mayor intención de voto sacando a Cristina Kirchner”.

Luego de hecha esta aclaración, Maslatón admitió sin vueltas: “Yo a pesar de las diferencias voto a La Libertad Avanza. Si la boleta de Milei está, voy a votarlo a pesar de las enormes diferencias”.

Y concluyó: “Es extraño el comportamiento electoral en el interior. Quizás estamos ante un fenómeno uno, un tipo que no tiene nada a nivel provincial y de repente la gente lo elige”.

