¿Qué dijo Cristina Kirchner sobre Carlos Maslatón, el abogado que apoyaba a Javier Milei?

Cristina Kirchner elogiando a Maslatón

La entrevista, en vivo, de ayer por la noche en el programa Duro De Domar (DDD), en el cual la vicepresidenta Cristina Kirchner visitó el canal C5N tuvo un elogio inesperado: el de la titular del Senado hacia el abogado liberal Carlos Maslatón, quien fue aliado de Javier Milei.

“Me encanta Maslatón, no pienso en nada como él, pero me encanta”, expresó la vicepresidenta mientras el periodista Pablo Duggan, conductor del programa y quien la entrevistó mano a mano, agregó, entre risas, “que lío se va a armar”. Y CFK repitió: “Me encanta Maslatón, me encanta, me divierte mucho”, a lo que el conductor, señalando con el dedo hacia detrás de cámara, le dijo “está por ahí, festejando, te quiere conocer”.

Después de la entrevista, y ante la presencia de los demás panelistas del ciclo, Maslatón dijo que “ella tiene las condiciones para combinar desarrollo capitalista, porque ella lo es, con justicia social peronista: no hay nadie que lo pueda interpretar como ella, lamento que no se pueda presentar, será la proscripción o temas personales”, adujo.

Luego agregó que “a veces los políticos se quieren quedar a un costado, a veces quieren esperar, en el caso de ella, dirigir de afuera. Puede haber un evento extraordinario el 25 de mayo, yo no lo sé”, reconoció.

Haciendo referencia a una canción de The Cure, Carlos Maslatón tituló su foto, junto a Cristina Kirchner, en la red Twitter

“¿Qué interpretaste por “me encanta Maslatón”?, lo chicaneó Duggan al analista político, uno de los columnistas del programa. Ante las risas y bullicio de sus compañeros de pantalla -y haciendo el gesto de no con la cabeza y mordiéndose los labios-, el referente libertario comenzó diciendo “hablemos seriamente” para luego agregar: “No es que está de acuerdo con lo que yo pienso, y eso lo dijo, creo que se identifica conmigo y yo con ella por la metodología política y de respeto al pensamiento del otro. Y convivencia en un ambiente democrático entre personas que piensan diferente y eso, hoy en día, es un valor”.

Y completó: “En una era de la grieta, en donde hay insultos, tratando de matar y cosas que creíamos archivadas, pensábamos que el pacto político del año 1983 era definitivo. Yo soy demócrata y ella es demócrata. Y destaco el pacifismo de ella”.

Luego realizó una autocrítica, recordando cuando “allá por 2011, 2012, 2013, pensábamos que el kirchnerismo no era democrático y no era pacífico. Ella demostró que sí lo era. En esa época, que nosotros pensábamos que era una especie de chavismo argentino, no era así. Esa época la interpretamos mal lo que éramos de la derecha liberal. Ella es una persona pacifista”, cerró.

