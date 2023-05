En la recta final hacia el cierre de listas, Larreta refuerza el respaldo a la candidatura porteña de Quirós y tensiona la interna con Macri

Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós

Horacio Rodríguez Larreta está decidido a ir a fondo con la candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de su ministro de Salud, Fernán Quirós. El alcalde porteño pretende apuntalar al médico para levantar su figura y darle volumen político y electoral. Es su postulante favorito y suma señales inequívocas de su apoyo hacia el sanitarista. La estrategia larretista tensiona al máximo la interna en el PRO con Mauricio Macri. El ex Presidente sostiene la postulación porteña de su primo, Jorge Macri, y desea que sea el candidato único del partido que fundó para enfrentar al radical Martín Lousteau en las elecciones PASO de la Ciudad de Buenos Aires.

En otra señal más de apoyo del larretismo hacia Quirós, ayer hubo una reunión de todos los miembros del Gabinete de Rodríguez Larreta en la que se bajó la línea de cerrar filas detrás de la candidatura a jefe de Gobierno del médico. El cónclave fue reservado, cerca del mediodía, y estuvo encabezado por Felípe Miguel, jefe de Gabinete porteño.

Según pudo conocer Infobae, participaron dirigentes como Quirós, Soledad Acuña (Educación), Eugenio Burzaco (Seguridad), María Migliore (Desarrollo humano y Hábitat), Eduardo Macchiavelli (secretario de Proyección Federal), Martín Mura (Hacienda), Enrique Avogadro (Cultura), Federico Di Benedetto (secretario de Comunicación y estratega de Larreta). Hubo funcionarios que están en sintonía con la reunión de ayer, pero no pudieron asistir. Fernando Straface, secretario General y de Relaciones Internacionales, se encuentra en Roma por un viaje en el marco de su gestión, Christian Coelho, secretario de Medios, estuvo con Rodríguez Larreta en Tucumán y La Rioja.

Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, encabezó una reunión en la que los funcionarios larretistas cerraron filas para apoyar la candidatura de Fernán Quirós

“Horacio está bajando la línea para que juguemos todo con Fernán”, le reveló a este medio uno dirigente ligado al larretismo. El mensaje es claro: Rodríguez Larreta respalda la candidatura de Quirós y alineó a su gabinete para fortalecer su figura. “Vamos a full con la campaña de Fernán, para levantar su perfil, acelerar las recorridas y la participación en medios”, contó un funcionario presente en la reunión del gabinete. En Uspallata deslizan que Quirós acelerará sus acciones de campaña y que se mostrará con más frecuencia en actividades junto a Rodríguez Larreta.

Larreta está decidido ir hasta el final con su candidatura a presidente y pretende hacer lo necesario para lograrlo. Eso lo enfrenta a Patricia Bullrich, la otra presidenciable del PRO, y, por elevación, a Macri. El ex Presidente está obcecado en que su partido retenga el control político de la Ciudad y no convalida la candidatura de Quirós. Apostó todas sus fichas por Jorge Macri y no está dispuesto a cambiar de opinión.

Bullrich también respalda al primo de Mauricio, Jorge Macri, como postulante único del PRO. Ese punto dificulta un acuerdo. Rodríguez Larreta se niega a patrocinar públicamente al intendente de Vicente López en uso de licencia sin que el respaldo sea recíproco: exige que se juegue y explicite el apoyo al plan presidencial larretista. “Los que creemos que Horacio tiene que ser presidente, apoyamos a Fernán como candidato a jefe de Gobierno”, sostuvo ante este medio otro de los funcionarios testigos del cónclave de ayer. El jefe político de la Ciudad no aceptará que en el distrito que gobierna sea candidato a sucederlo un dirigente que no apoya su llegada a la Casa Rosada.

Patricia Bullrich respalda la candidatura a jefe de Gobierno de Jorge Macri

Es algo que no sucederá. Jorge Macri sostendrá la equidistancia pública entre Larreta y Bullrich. El ministro de Gobierno está convencido de que se impondrá en las PASO ante Lousteau y apela a su experiencia política para garantizar el triunfo del PRO en las generales. Cuenta con el apoyo y la estructura política del macrismo y el bullrichismo. No obstante, conoce que se enfrenta, si la interna llega al paroxismo, al aparato de la Ciudad que conduce Larreta. La pulseada no será sencilla.

En este marco, otra señal prístina del apoyo de Larreta a Quirós es que Manuel Vidal, jefe de Gabinete y otrora armador político de Soledad Acuña, se sumó al equipo de campaña del ministro de Salud. Tendrá un rol de coordinador. Como anticipó Infobae, Larreta ya había sumado al diputado nacional Álvaro González como jefe de campaña del ministro de Salud. Se trata de un dirigente de su plena confianza. Mientras que Juan Pablo Graña, jefe de Gabinete de Felipe Miguel, también coordina el equipo político de Quirós que trabaja en la sede del PRO Capital, en la calle Tacuarí.

Te puede interesar: Larreta designó a un dirigente de su confianza como jefe de campaña de Fernán Quirós y consolida la disputa con Macri

Martín Lousteau, candidato a jefe de Gobierno porteño de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio

Mientras tanto, Lousteau continúa con su campaña. Ayer hizo una recorrida por el barrio de Villa Real en la que visitó a vecinos y comerciantes de la zona. El senador nacional tiene el respaldo unificado del radicalismo. A su vez, mantiene excelente sintonía con Larreta, quien aprobó las elecciones concurrentes en CABA, como un gesto para garantizar “reglas parejas” en la competencia porteña. Fue el detonante de la crisis en el PRO. El macrismo ve en esa decisión de Rodríguez Larreta una jugada que pretende “entregarle la Ciudad” a Lousteau. Es algo que en Uspallata rechazan.

En este marco, María Eugenia Vidal bajó ayer su candidatura a presidenta de la Nación. Esa decisión abrió una serie de interrogantes sobre su futuro político. Por ejemplo, si la ex gobernadora puede ser una candidata de unidad que solucione la puja entre Macri y Larreta y garantice el triunfo ante Lousteau. La diputada nacional sostuvo ayer que respetará las candidaturas lanzadas en su partido (Jorge Macri y Quirós). Sobre la posibilidad de que Macri, Larreta y Bullrich le pidan ser la candidata de consenso en Ciudad, Vidal aseveró que “eso hoy no sucede”. ¿O sea que si se lo piden, lo considerará? Algo que hoy es improbable, centralmente porque Jorge Macri no piensa “para nada” deponer su postulación.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta disputan para definir quién será el candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires

El macrismo y el bullrichismo reniegan de la estrategia de Larreta, porque consideran que si el PRO llega a las PASO con dos candidatos, dividirán el voto amarillo y le allanarán el triunfo a Lousteau. A 50 días del cierre de listas, se espera que en las próximas semanas haya una reunión entre Macri y el alcalde porteño para intentar llegar a un acuerdo político sobre la Ciudad. Los tiempos políticos se acortan y en JxC la incertidumbre crece.

Seguir leyendo: