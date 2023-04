Tras el acto de CFK, Kicillof se aferra a su reelección y se desmarca de la presión para encabezar la boleta nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la Vicegobernadora, Verónica Magario y el presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, en la charla de Cristina Kirchner (foto: Aglaplata)

Cuando el jueves pasado, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, le contestó a la militancia que llegó hasta el Teatro Argentino de La Plata que “no se hagan los rulos”, ante el cántico de una “Cristina presidenta…”, la respuesta se interpretó casi como una humorada. Fue al inicio del discurso. Pero con el correr de su alocución la titular del Senado dio algunas señales más concretas: “No, presidenta no” o “yo ya viví, ya di lo que tenía que dar, yo ya viví”. Entonces algunas alarmas se empezaron a encender. ¿Fue una ratificación de que no será candidata a nada, como había dicho a fines del año pasado? La respuesta solo la tiene ella, coinciden en la dirigencia peronista. La sensación, sin embargo, es que aunque todavía falta para terminar de definir las candidaturas, el escenario de una CFK presidenciable es complejo. Entonces, se empieza a mirar alrededor y los nombres que asoman no son demasiados.

Ante este panorama, que el oficialismo todavía puede sobrellevar en la discusión interna -muchos de los que participaron del acto de CFK aseguran que aún hay tiempo-, es el nombre del mandatario bonaerense, Axel Kicillof, el que asoma por el peso propio de gestionar la provincia de mayor representación electoral del país y los buenos resultados de algunas encuestas bonaerenses. Pero el plan del gobernador es otro.

Este viernes volvió a ratificar que prácticamente está cerrada su candidatura a la gobernación. Durante una recorrida de gestión por la Segunda sección electoral, Kicillof contestó ante la pregunta de cuándo se va a ordenar el Frente de Todos en lo que respecta a candidaturas: “En la Provincia ya estamos, sí, por supuesto”.

“Había algunos dirigentes que estaban pensando en competir, en hacer una PASO y lo dije el otro día saliendo del PJ Nacional que quien quiera venir a una PASO con un mejor proyecto perfecto…bienvenido, o bienvenida”, agregó. La aclaración del género femenino no fue inocente.

Sin nombrarla, hacía referencia a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que hace exactamente una semana atrás realizó un plenario de su espacio “Camino a la Victoria”, en el que pidió una instancia de Primarias en todas las categorías junto al núcleo duro del presidente Alberto Fernández. Algo que el kirchnerismo prefiere evitar.

Sin embargo, este jueves, la responsable de la asistencia social del país estuvo presente en la charla que brindó Cristina Kirchner e incluso fue mencionada por la titular del Senado. “En la provincia la estrategia no está cerrada y tenemos que ser capaces de avanzar en la estrategia electoral que les convenga a los bonaerenses. Cómo no me voy a imaginar trabajando con Axel Kicillof que es el gobernador que milité para que llegara, que acompañé en la elección intermedia y que en cualquier escenario voy a acompañar”, había matizado la funcionaria antes del acto que encabezó en Ensenada.

Ante la consulta de Infobae, un intendente de peso del conurbano que este jueves estuvo en el Teatro Argentino cree que Cristina Kirchner no será candidata y que todo se podría acomodar con una Primaria. Tiempo atrás, fue un grupo de jefes comunales del conurbano el que barajaba la posibilidad de que el actual mandatario provincial pelee por el puesto mayor.

Según pudo reconstruir este medio, Kicillof coincidió al cien por ciento con el contenido del discurso de la Vicepresidenta y los lineamientos que puso sobre la mesa para “discutir un plan de gobierno”. Luego del acto se cruzaron mensajes. La ex mandataria lo felicitó por el estado edilicio de la sala Ginastera que fue reinaugurada hace una semana, tras seis años de inactividad producto de los problemas de infraestructura que presentaba.

Cuando Kicillof se ubicó en su butaca junto al diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, la militancia coreó su nombre. Con Cristina Kirchner, Kicillof fue el único “bendecido” por el público.

Como la mayoría de la dirigencia, el mandatario bonaerense también cree que el camino interno se acomodó tras la decisión de Alberto Fernández de no buscar la reelección. “Produjo una situación que ahora sí nos permite dar una perspectiva de diferentes candidaturas. Hay quienes creemos que debería ser Cristina, pero es algo que debe resolver el Frente y la propia Vicepresidenta”, advirtió este viernes desde San Andrés de Giles.

Este viernes fue el cumpleaños del ministro de Economía, Sergio Massa. Kicillof fue uno de los que le dedicó un saludo virtual. Una historia desde su cuenta de Instagram, con una foto de ambos. Desde la cuenta del ministro se respondió sugestivamente: “Gracias Pum Pim Pam… ¿arranca el Clio de vuelta?”.

La referencia de Massa hace alusión al auto del Jefe de Asesores del gobernador, Carlos Bianco, que fue el vehículo que utilizó Kicillof para recorrer la provincia durante la campaña 2019. Una estrategia que salió bien. Al Clio en cuestión se lo puede ver estacionado en la playa de estacionamiento de la gobernación bonaerense al lado de los vehículos oficiales. “El Clio está en condiciones de recorrer la Provincia”, contestaron al lado de Kicillof ante la consulta de Infobae. En La Plata no hay hoja de ruta nacional, por ahora.

