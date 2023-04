Cristina Kirchner instó al Frente de Todos a cerrar filas frente a las elecciones y marcó límites en la negociacion con el FMI

(Aglaplata)

El discurso de Cristina Kirchner no satisfizo las demandas de la dirigencia más fiel, que esperaba, con fervor, que dijera que será candidata. Al contrario, la vicepresidenta deslizó que se mantiene firme en su postura de diciembre, cuando adelantó que no se presentaría a ningún cargo. Sin embargo, se plantó como armadora electoral, al deslizar varias exigencias a los referentes del FDT en el terreno político y avalar unas PASO; y como guía de la gestión económica. Ayer, muy lejos de dar un respaldo claro a la conducción del Palacio de Hacienda tras la corrida cambiaria, y en medio de la negociación con el FMI, dedicó la mayor parte de su discurso en el Teatro Argentino de La Plata a marcar el rumbo que, según ella, debería tomar la política económica que conduce Sergio Massa, y del Banco Central, a cargo de Miguel Pesce.

En el terreno político, Cristina Kirchner marcó una novedad al abandonar el tono crítico y, en cambio, enviar varias señales orientadas a cerrar filas en el Frente de Todos, al tiempo que pareció avalar que haya PASO, un reclamo histórico de Alberto Fernández . “Tenemos la obligación de dar la discusión y el debate”, dijo, e inclusive pidió que los diálogos se enfrenten con mayor calma, a pesar de que algunos de sus soldados más fieles hacen exactamente lo contrario, inclusive con exabruptos.

“Cuando les dije a los compañeros y compañeras que tomen el bastón de mariscal, me pareció bien. Pero (el bastón) no es para dárselo por la cabeza a otro compañero, ténganlo en claro”, lanzó. Desde el palco, junto al pleno de la dirigencia K, la escuchaban Andrés “el Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo Comunitario y una de las voces más belicosas del espacio; y el dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, alineado con La Cámpora, que hace unos días fustigó contra Massa por la política de ajuste.

Además, Cristina Kirchner sostuvo la línea de, al menos, ignorar a Alberto Fernández, en lugar de atacarlo como durante los primeros años de mandato. “El problema de querer conformar a unos y conformar a otros es que finalmente, terminás enojando a todos”, fue la única frase que le dedicó al Presidente, sin hacer siquiera una mínima mención a su renunciamiento a la reelección, la novedad más importante de la escena política, conocida tan sólo una semana antes.

La invitación a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y al empresario Enrique “Pepe” Albistur, ex secretario de Medios de Néstor Kirchner, también fue interpretada en las filas de la coalición como un principio de tregua. El mensaje de un acercamiento al PJ no kirchnerista a través del convite a la pareja se rumoreaba desde el día previo, cuando se confirmó que asistirían; y se profundizó cuando la vicepresidenta nombró directamente a la funcionaria. Fue la única dirigente presente que recibió ese trato, sutil pero amable.

Ayer fue la primera vez que Tolosa Paz participó en un acto de CFK desde la derrota en las elecciones de 2021, luego un período de enfrentamiento descarnado entre los dos sectores principales del Gobierno, durante el cual la dirigente platense protagonizó varios cruces con los alfiles del kirchnerismo, entre ellos, el ministro del Interior y presidenciable, Eduardo “Wado” de Pedro. Ambos estuvieron sentados a pocas butacas de distancia, en la fila principal.

La ministra de Desarrollo Social, muy cercana a Alberto Fernández, que encabezó la lista de diputados en las últimas elecciones legislativas, se transformó en una de las principales defensoras de las internas formales en el Frente de Todos, y viene proponiéndose como “protagonista” en la provincia de Buenos Aires, según dicen en su entorno. El sábado pasado organizó un acto con miles de asistentes donde evitó cuestionar al sector duro, pero pidió que haya debate; en los distintos sectores del oficialismo creen que ese mensaje “caló” en la vicepresidenta y la convenció de invitarla.

En la sala también estaba Gabriel Katopodis, el ministro de Obra Pública y ex intendente de San Martín que supo estar muy cerca de Alberto Fernández en el primer tramo del Gobierno, pero se reivindica como hombre de la unidad en el FDT y tiene diálogo con Máximo Kirchner y con Massa. Esta semana, pidió a los cuatro vientos, el día de la corrida, que hubiera una reunión entre los tres líderes de la alianza de gobierno. Esa instancia, dicen en Balcarce 50, está lejos de concretarse.

En el plano electoral, Cristina Kirchner también se concentró en pedir un “programa de gobierno” para presentar en la campaña, aunque aún no están definidos los candidatos. Máximo Kirchner había dicho exactamente lo mismo en Ferro, seis días antes. De hecho, los discursos de madre e hijo fueron similares, con cuestionamientos a la gestión económica, al Fondo, y a Javier Milei. Ayer, la vicepresidenta apenas se refirió a Juntos por el Cambio (al cuestionar a Mauricio Macri por la deuda externa), y posicionó al líder de Avanza Libertad como principal adversario, con largas y llamativas referencias a sus propuestas en general, y en particular, al peliro de la dolarización. Más temprano, el gobernador Axel Kicillof había planteado una perspectiva similar, cuando auguró que podría haber “una tragedia” a partir del avance de la extrema derecha en los registros de intención de voto bonaerense.

A partir de hoy, sin la candidatura de Cristina Kirchner sobre la mesa -”no se hagan los rulos”; ”yo ya viví”, dijo- en el Frente de Todo las posibilidades quedaron planteadas como estaban hasta ayer, con la diferencia de que las PASO aparecen, definitivamente, como la opción más probable.

De hecho, la vicepresidenta no dio apoyo particular ninguno de los candidatos que esperan su aval explícito, a pesar de que había quienes deslizaban que ayer podía llegar a entregarle el bastón de mando a alguno de los funcionarios que se perfilan como presidenciables.

Wado de Pedro, hombre de su confianza -que llegó muy tarde, cuando ella ya había empezado a hablar-, no fue mencionado, como en los últimos discursos, y aún no se pone el traje de candidato. Mientras que Sergio Massa, que directamente no asistió -alegó que tenía una actividad en Montevideo con la CAF-, fue señalado exclusivamente por su gestión, y no por sus dotes como postulante.

Las referencias al ministro fueron ambiguas. Por un lado, Cristina Kirchner marcó una clara desaprobación, a grandes rasgos, con el rumbo económico, en un contexto de altísima inflación combinada con bajos ingresos (volvió a decir que hay asalariados que son pobres; y mencionó, entre otros puntos, la política impositiva frente a los grandes capitales, que consideró excesivamente favorable; y el uso de las reservas para intervenir en el mercado). Por otra parte, exigió poner límites al acuerdo con el FMI, en especial sobre los condicionamientos que exige el organismo a cambio del adelanto de los desembolsos, y que se empezaron a negociar con el staff técnico en los últimos días.

Sobre el final de la velada, sin embargo, le dedicó un reconocimiento, aunque menor, a Massa, por el acuerdo anunciado ayer con China sobre el swap, si bien recordó que la medida tuvo origen en su propia gestión. “Ayer el ministro firmaba un buen acuerdo con China para que paguenos con yuanes, en el Swap que fue conseguido cuando yo era presidenta, con Xi Xiping”, dijo.

Con Massa tuvo el cuidado de elogiar una parte de su gestión, pero fue menos benévola con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, a quien asoció con el anterior titular de Economía, Martín Guzmán, vapuleado por el kirchnerismo hasta lograr su eyección del cargo, hace diez meses. Esta vez, CFK comparó con su mandato para marcar una perspectiva crítica.

“Parte de las discusiones con anteriores ministros fueron por la situación del Banco Central, que no intervenía. Porque el Banco Central tiene reservas. A mí (también) me golpearon, y corrieron (los mercados), pero sentada sobre las reservas, con la administración del tipo de cambio y la regulación, pudimos sofocar la corrida cambiaria”, lanzó. De todas formas, el cuestionamiento a la política sobre las reservas puede interpretarse, también, como un tiro por elevación a la cabeza de la gestión económica.

La vicepresidenta tampoco refirió a Daniel Scioli, el embajador en Brasil que intenta posicionarse en el tablero del oficialismo pero no cuenta con el aval claro de Alberto Fernández ni de Cristina Kirchner y enfrenta una animosidad, por lo bajo, desde el Frente Renovador de Massa. La principal conclusión, en términos de armado político, es que la opción de unas PASO es la más viable, como se venía perfilando desde que Máximo Kirchner las admitió. Cristina Kirchner parece estar de acuerdo con que no haya un único candidato, sino una competencia interna.

En la Casa Rosada escucharon a la vicepresidenta y consideraron que el discurso fue de apaciguamiento, y que no tendrá relevancia en la política económica, ni en las próximas elecciones. “Fue un acto más”, dijeron cerca de Alberto Fernández, que horas antes había posteado un video pidiendo que se termine la dinámica del “dedo” para armar las listas.

Resta que pasen algunos días para evaluar si las recomendaciones de Cristina Kirchner al equipo económico surten efecto y se transforman en medidas efectivas. En términos electorales, el FDT empezará a jugar dando por sentado que Cristina Kirchner no será candidata y las próximas novedades se conocerán en mayo, mes de definiciones en la previa del cierre de listas. El 5 está previsto el Congreso del Frente Renovador; el 16 es el Congreso del PJ; y el 25 está previsto el acto más importante del kirchnerismo, por la asunción de Néstor Kirchner. Sin la ex presidenta en la cancha, todos piensan que tienen chances de ganar la interna, aunque seguirán esperando su aval.

