Alberto Fernández recordó a Néstor Kirchner con un sugestivo video: “No queremos más el culto a la teoría del jefe”

Alberto Fernández recordó a Néstor Kirchner

A horas de que la Vicepresidenta encabece un acto en La Plata, Alberto Fernández publicó un video en sus redes sociales para recordar el aniversario del día en el que Néstor Kirchner fue elegido presidente. Se trata de un discurso del santacruceño en el que pide terminar con “individualismo y a la teoría del jefe”, un mensaje que llega en medio de la interna que vive el Frente de Todos.

“Y un día como hoy, hace 20 años, el pueblo lo eligió a él. Estuve a su lado cuando fue presidente, lo estoy hoy y lo estaré siempre”, escribió Fernández junto al discurso de Néstor Kirchner.

En su alocución, el ex presidente santacruceño resaltaba que el país no necesitaba “más las prácticas del culto al individualismo, a la personalidad y a la teoría del jefe” y advertía: “Tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los cuadros su no queremos que se repita la mecánica casi empresaria de la política que tiende a acordarse de los amigos y de los compañeros para utilizarlos en cuestiones electorales”.

“Queremos tener compañeros que piensan, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que ayuden a equivocarnos lo menos posible. ¿Por qué no dejamos de jugar a la política corta y escribimos la historia grande de una Argentina que nos contenga a todos?”, agregaba en aquel entonces.

Te puede interesar: Cristina Kirchner en La Plata: Axel Kicillof reveló de qué hablará hoy CFK

En ese sentido, Kirchner sentenció: “Es fundamental entender que nosotros no somos eternos y no confundirnos como se confunden muchos de los que nos enfrentan y que hacen la máquina de impedir. ¡Canten, sueñen, fuerza, soñemos! Es tan lindo soñar y trabajar por una patria de todos. Es tan hermoso tener sueños”.

Télam 162

“Hay miles de jóvenes en el país, millones que van a conducir la Argentina en los próximos años, en los próximos lustros y va a ser para bien de la patria. Nosotros debemos ser cuadros y militantes con coraje y tenemos que decir lo que pensamos así algunos no les guste. Ya en el tiempo nos van a entender, nos van a tomar la mano y nos van a acompañar para la construcción de la patria de todos, la patria de todos los argentinos”, finaliza el video destinado en su totalidad a la palabra del ex mandatario.

La publicación de Fernández coincide con la charla magistral que dará Cristina Kirchner en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de la capital bonaerense.

En su presentación repasará “la histórica receta de inflación y recesión” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la coyuntura actual, en la que alerta por “la fragmentación política y la concentración económica”.

Asimismo, se espera que en su discurso haga referencia a la interna del Frente de Todos, de cara a las Elecciones 2023, teniendo en cuenta que es su primera aparición pública tras el anuncio de Alberto Fernández de no participar como candidato y el pedido de que esa figura se elija a través de las PASO.

Además, esta presentación se da en medio de la tensión cambiaria, con un dólar paralelo que rozó los $500, y de lo que también se espera hable la ex presidenta.

Seguir leyendo: