Extrema tensión en el PRO porteño: Larreta daría su apoyo exclusivo a Quirós y Bullrich hará campaña con Jorge Macri

La pelea del PRO en la ciudad de Buenos Aires comenzó una etapa clave y, a la vez, alarmante por su intensidad. “Es lógico lo que pasa; tiene que tensarse más la situación para que al final se pueda alcanzar una solución”, afirmó un dirigente experimentado del partido. Nadie sabe aún si será así, pero lo único cierto es que el conflicto interno puede profundizarse más: Horacio Rodríguez Larreta podría anunciar en los próximos días que Fernán Quirós es su único candidato a jefe de Gobierno.

Es mucho más que un paso adelante respecto de lo que venía sosteniendo hasta el momento, que el PRO iba a tener un solo candidato en las PASO porteñas. Si se confirma aquella posición, se tratará de un nuevo desafío a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, que sostienen la postulación de Jorge Macri y que saben, como todos, que dos candidatos del PRO en las primarias dividirán el voto propio y favorecerán al radical Martín Lousteau en la competencia por alcanzar la Jefatura de Gobierno.

Las elecciones concurrentes que anunció Rodríguez Larreta y agravaron la pelea en el PRO implican que los porteños votarán el mismo día en dos urnas distintas: por un lado, deberán elegir cargos nacionales (presidente y diputados nacionales) con la boleta tradicional de papel; por otro, los puestos porteños (jefe de Gobierno, legisladores y comuneros) con boleta única electrónica. En la práctica, este sistema empareja las chances electorales del candidato del PRO y del radicalismo. Con el esquema tradicional, la UCR se habría perjudicado porque no tiene un postulante presidencial tan competitivo como Larreta o Bullrich y se hubiera perdido el arrastre de votos que provoca la boleta nacional.

En el larretismo admiten que Quirós se convertirá en el único candidato del sector, lo que implica que daría un paso al costado Soledad Acuña, la otra postulante que lanzó el alcalde porteño para condicionar el avance del primo del ex presidente y ministro de Gobierno de su administración.

En el PRO no consideran casual ese posible paso de Rodríguez Larreta: es inminente un nuevo encuentro con Mauricio Macri para intentar resolver la tormenta desatada en CABA luego del anuncio de que los porteños votarán con el sistema de elecciones concurrentes. “Horacio quiere hablar con Mauricio desde una posición mas equilibrada”, explican cerca del jefe de Gobierno sobre las razones que lo llevarían a pronunciarse por Quirós y soltar amarras con Jorge Macri.

Ese fue uno de los temas que analizaron Bullrich y Jorge Macri en una reunión que mantuvieron este lunes por la tarde en las nuevas oficinas de la candidata presidencial, a pasos de la Casa Rosada (casi un símbolo de su sueño de mudarse allí el 10 de diciembre). Acompañada por Juan Pablo Arenaza, la titular del PRO en uso de licencia avaló la nueva estrategia del primo del ex presidente de no reclamar que haya un solo candidato del partido sino destacar que deben competir todos.

Fue una decisión aconsejada por la propia Bullrich: “Dejá de quejarte y que salgan todos a la cancha”, le dijo. Y agregó: “Tenés que confiar en que te van a votar los porteños, no en que habrá un dedo que te elija”. La idea apunta a tratar de quitarle a Rodríguez Larreta el poder de ser “el gran elector” en la ciudad y demostrar que Jorge Macri puede enfrentarse a cualquier candidato y ganarle. De por sí, dicen en el bullrichismo, sus encuestas lo muestran por encima de Quirós y de Lousteau.

Para el jefe de Gobierno, que hasta ahora se fue mostrando junto con todos los candidatos a sucederlo, anunciar que sólo apoyará a Quirós puede resultar determinante para que se afiance su ministro de Salud en el electorado porteño. Sus adversarios bullrichistas creen que la eventual decisión “será mejor porque dejará más claro el panorama” y, además, que será contraproducente porque “le espantaría mayor cantidad de votos duros de la ciudad que no quieren a Quirós ni a Lousteau”.

Bullrich confirmó a su candidato porteño una decisión de alto impacto: desembarcará en mayo en la ciudad de Buenos Aires para hacer campaña junto con él. “Y no se quedará callada”, advierten en el entorno de la postulante a la Presidencia. Eso quiere decir que, además de mostrarse con Jorge Macri, apuntará en forma directa contra Rodríguez Larreta en el distrito que conduce desde 2015.

Hace dos días, entrevistada por LN+, Bullrich ofreció apenas un anticipo de la artillería pesada que prepara contra su adversario interno en las próximas semanas. “Lo veo con más miedo a tomar decisiones”, señaló, luego de lo cual resaltó: “De alguna manera nuestro proyecto es más de shock y el de Horacio es mucho más de tratar de arreglar con los mismos actores que hoy tenés en la Argentina. Creo que el país necesita mucha más valentía, mucho más coraje y mucho más shock”.

En los últimos días, Rodríguez Larreta dio claras señales de que profundizaría su estrategia en la ciudad. Así se interpretó la designación del diputado nacional Alvaro González, un dirigente de su extrema confianza, como jefe de campaña de Quirós. “Es la muestra más contundente de que apoya a Fernán”, razonan cerca del alcalde porteño. El legislador larretista se sumó a un equipo en el que está trabajando Juan Pablo Graña, asesor de Felipe Miguel, el jefe de Gabinete de la ciudad.

Quirós intensificó su campaña y reforzó su discurso para mostrar que no bajará su postulación: “Sostengo mi candidatura. Me lancé convencido de que puedo ofrecer algo superador y la gente tiene conexión conmigo como potencial jefe de Gobierno”, enfatizó el ministro de Salud de la ciudad. Incluso, no descartó que Soledad Acuña se convierta en su compañera de fórmula.

Para que no queden dudas, Quirós compartió este lunes otra actividad de campaña con Rodríguez Larreta: se reunieron con vecinos en un café del Abasto. Hace 6 días, había sido Jorge Macri quien se mostró al lado del jefe de Gobierno durante el anuncio de que 80 trámites porteños serán gratuitos.

En este escenario tan disputado, las miradas apuntan de nuevo a María Eugenia Vidal: está a punto de anunciar si será o no candidata presidencial y si se baja hay quienes apuestan a que se convierta en la postulante aceptada por todos para la Jefatura de Gobierno. Ella insiste en que no quiere saber nada. “Sólo Mauricio la podría convencer”, enfatizan en el PRO. Ese es uno de los tantos motivos por los cuales la oposición espera que Macri y Rodríguez Larreta vuelvan a reunirse. El ex presidente, aun enojado y desilusionado por el anuncio electoral porteño, tiene la mitad de la llave para destrabar la interna de la ciudad. La otra mitad está en manos del jefe de Gobierno. ¿Unirán finalmente las dos mitades? Hace mucho más que un cerrajero para resolver esta disputa, pero Macri y Larreta saben que hay alguien que espera detrás de la puerta para aprovechar el caos del PRO: Javier Milei.

