El radicalismo se prepara para su propia interna entre el Grupo Malbec y la conducción nacional

Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez, Patricia Bullrich, Rodrigo de Loredo y Alfredo Cornejo posan para la foto en la Fiesta de la Vendimia

El sector alineado con el mendocino Alfredo Cornejo ya no esconde sus desacuerdos con el titular de la UCR, Gerardo Morales, y todos en el centenario partido se preparan para salir a dar la interrna por las candidaturas dentro del centenario partido.

El denominado Grupo Malbec -y autodenominado Grupo Vendimia- critica la estrategia de Morales de cara a las próximas elecciones. En especial, las alianzas que proyecta el partido, y a partir de esto es que busca disputarle la silla en el frente del Comité Nacional como la voz de mando a la hora de la conformación de las alianzas con el PRO, tanto para las fórmulas cruzadas para las elecciones nacionales como en cada una de las provincias.

Parte de esta disputa comenzará a cristalizarse en mayo —el 19 y 20— cuando los radicales lleguen a Córdoba, donde realizarán de Congreso Programático en la Universidad Nacional local. Además, en paralelo se va a convocar a la Convención Nacional partidaria el día lunes 12 de junio en la Ciudad de Buenos Aires.

En ninguno de los dos eventos se vota y no hay una competencia per sé, ya que en el primero se define lo que sería el programa de gobierno de la UCR y en el segundo la estrategia electoral. “La disputa se puede presentar en la Convención, donde puede que Morales intente fijar una estrategia que no tenga el consenso necesario”, explicaron desde uno de los sectores que le pelea el poder.

Además, este espacio ya empezó a trabajar en buscar consensos internos para arrebatarle a Morales la presidencia de la UCR en diciembre, cuando se realicen las elecciones en el comité nacional. El jujeño tiene la posibilidad de reelegir por un mandato y tiene la intención de hacerlo.

Parte de esa estrategia se empezará a definir en los próximos días. Se especulaba con que este jueves se iban a encontrar en Mendoza Cornejo con la senadora Carolina Losada, el senador Luis Naidenoff, el gobernador Gustavo Valdés y su par mendocino Rodolfo Suarez. Sin embargo, las campañas provinciales lo retrasaron.

La pelea también tiene que ver por las posiciones internas dentro de JxC, ya que el sector Malbec se muestra más encolumnado con Patricia Bullrich mientras que con Horacio Rodríguez Larreta se los ve más cómodos a Morales y a Martín Lousteu, el número dos del Comité Nacional.

El Grupo Malbec en principio quiere tener más peso en las estrategias electorales. Le recriminan a Morales la elección en Neuquén, donde el PRO fue acompañando al candidato ganador, Rolando Figueroa, que hizo que la UCR -que fue con el sello de JxC junto a la CC-Ari, quedara en cuarto lugar. Desde la conducción del Comité Central responden que el PRO sacó menos votos y lo hizo uniéndose al Movimiento Evita para ayudar a ganar a un candidato que, al final del día, es del Movimiento Popular Neuquino.

La provincialización de las elecciones está abriendo estas discusiones constantemente en todas las fuerzas. En el PRO hoy es mucho más visible, pero en el radicalismo se está gestando. La pelea a cielo abierto de los socios amarillos de la coalición frena el enfrentamiento en la UCR porque entienden que afectaría demasiado a la marca electoral. Sin embargo, todo parece ser una cuestión de tiempo y desde el Grupo Malbec repiten que, “viendo los resultados, la estrategia de Morales no funciona”.

Esto también se puede ver en la provincia de Mendoza. El fin de semana se presentaron las listas y se rompió Juntos por el Cambio, ya que el hace hace poco presidente del PRO provincial -hoy intervenido- y armador de Horacio Rodríguez Larreta en esa zona del país, Omar de Marchi, decidió ir por afuera con una coalición nueva y lo hace junto al radical e intendente del departamento de Las Heras, Daniel Orozco.

Esta fórmula enfrentará a la que gane de Cornejo y Hebe Mendoza y los también radicales Luis Petri y Patricia Giménez, quienes irán a la interna del oficialismo provincial Frente Cambia Mendoza. Ambas listas son muy cercanas a Patricia Bullrich.

Seguí leyendo: