Elecciones 2023: ¿qué provincias votan en abril y qué eligen?

Hay 16 provincias que definieron desdoblar sus elecciones locales de las nacionales (Agustin Marcarian)

En las elecciones 2023, Argentina vota presidente, vicepresidente, diputados y senadores para el Congreso de la Nación en las elecciones nacionales. Estos comicios tendrán lugar el 13 de agosto -cuando se realicen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)- y el 22 de octubre. Sin embargo, la ley permite que las provincias del país definan con autonomía si llevar adelante sus comicios en las mismas fechas o no.

En consecuencia, ya son 16 las jurisdicciones que decidieron desdoblar sus elecciones de las nacionales y realizarlas en otro momento del año. Estas son: La Pampa, Santa Fe, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y Corrientes.

En tanto, las jurisdicciones que aún deben oficializar la convocatoria y la fecha a elecciones son: CABA, Buenos Aires, Catamarca, Formosa, Santa Cruz, Chubut y Santiago del Estero.

¿Qué provincias votan en abril?

Por este motivo, el calendario electoral 2023 tendrá muchos capítulos que marcarán su impronta en la política nacional. Las primeras elecciones provinciales generales serán las de Neuquén y Río Negro. Ambas provincias convocaron a sus poblaciones a las urnas para el 16 de abril y en ningún caso habrá PASO.

Neuquén y Río Negro serán las primeras provincias en tener elecciones generales este año.

En Neuquén, la fecha de elecciones se oficializó el 3 de enero mediante el Decreto N° 2/2023, firmado por el actual gobernador Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino (MPN), espacio que gobierna la provincia desde 1962. Según datos oficiales, se encuentran habilitadas 546.166 personas habilitadas para ejercer el voto (un 10,61% más que en 2019) y habrá 1.712 mesas para votar.

En tanto, Río Negro oficializó su fecha de votación apenas tres días después, el 6 de enero, mediante el Decreto 4/23 firmado por la gobernadora Arabela Carreras de Juntos Somos Río Negro, quien fue noticia el mes pasado por abandonar el acto de Cristina Kirchner en la Universidad Nacional de Río Negro.

De acuerdo a la información publicada, los comicios se realizarán “en distrito electoral único y se usará el sistema de lista completa y a simple pluralidad de sufragios”. Además, hay 589.251 personas habilitadas para votar en 1.785 mesas que estarán distribuidas en el territorio provincial.

¿Qué eligen Neuquén y Río Negro?

Tanto Neuquén como Río Negro deben elegir gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales.

En el caso de Neuquén, el gobernador Omar Gutierrez no puede ser reelecto, dado que el artículo 114 de la Constitución provincial señala: “El Gobernador y el Vicegobernador podrán ser reelectos por un nuevo período inmediato posterior, no pudiendo volver a ser elegidos para ninguno de esos cargos sino con el intervalo de un período legal”. En el caso del referente del MPN, en diciembre de 2023 terminará su segundo mandato consecutivo y por tal motivo, no puede aspirar al Poder Ejecutivo para los próximos cuatro años.

Omar Gutiérrez está por cumplir ocho años de mandato ininterrumpido en la provincia de Neuquén y no puede volver a ser elegido como gobernador en las elecciones 2023 (@OmarGutierrezOk)

Además, la provincia debe votar 35 diputados titulares y 18 suplentes de su legislatura provincial, intendentes y concejales en 14 municipios, presidentes de 21 comisiones de fomento y miembros de 10 comisiones municipales.

Por otro lado, en Río Negro tiene que votar 92 cargos en la legislatura provincial: 46 diputados provinciales y 46 suplentes. En concreto, se elegirán tres legisladores provinciales titulares y tres legisladores provinciales suplentes de representación regional en cada uno de los ocho circuitos electorales. En tanto, se elegirán 22 legisladores provinciales titulares y 22 suplentes de representación poblacional.

Además, la provincia también deberá elegir presidente y dos vocales titulares y suplentes para cada una de las 36 Comisiones de Fomento. Y a la lista de cargos a renovar también se sumarán autoridades locales en 22 municipios.

La actual gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, no se postulará para la reelección.

¿Quiénes son los candidatos a gobernador en Neuquén?

Como Omar Gutierrez no puede ser reelecto, quien intentará retener el poder del MPN en la provincia será su vice, Marcos Koopmann, acompañado en la fórmula del Poder Ejecutivo por Ana Pechen. Por otro lado, con la boleta Comunidad, el actual diputado nacional del MPN Rolando Figueroa, se presentará como candidato a gobernador junto a la intendenta en uso de licencia de la localidad de Plottier, Goria Ruiz.

Marcos Koopmann será candidato a gobernador por el MPN en las elecciones de Neuquén de 2023.

En tanto, las principales fuerzas políticas nacionales se verán expresadas en las candidaturas de Pablo Cervi y Jorge Taylor, por Juntos por el Cambio; y de Ramón Rioseco y Ayelén Gutiérrez por el Frente de Todos.

Por último, los extremos del arco político también tendrán su expresión en las elecciones provinciales de Neuquén. Por el Frente de Izquierda, se presenta Patricia Jure, secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén Capital, como candidata a gobernadora junto a Raúl Godoy, un obrero de una reconocida empresa de cerámicos. Y por el espacio de los libertarios, referenciado en Javier Milei, el periodista Carlos Eguía hará lo propio junto a la martillera pública y ex dirigente del PRO Catalina Uleri.

Cabe señalar que los comicios en Neuquén se llevarán adelante con el Sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), ya utilizado en las elecciones de 2019. Este sistema permite que los electores puedan seleccionar a sus candidatos en las pantallas de las máquinas ubicadas en los centros de votación y luego imprimir las papeletas con los datos correspondientes para depositarlas en las urnas.

El instructivo que publicó el gobierno neuquino de cara a las elecciones

¿Quiénes son los candidatos a gobernador en Río Negro?

Para las elecciones a gobernador en Río Negro se presentan 11 fuerzas políticas con 9 fórmulas para el Poder Ejecutivo. Entre ellas, se destaca el actual oficialismo de Juntos Somos Río Negro (JSRN), quien no será liderada por la gobernadora Arabela Carreras, sino por el ex gobernador y actual senador Alberto Weretilneck, junto al intendente de Viedma, Pedro Pesatti, quien será su compañero de fórmula.

En tanto, los otros candidatos que compiten para gobernador son Aníbal Tortoriello (Cambia Río Negro), Silvia Horne (Vamos con Todos), Gustavo Casas (Unidad para la Victoria), Gabriel Musa (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Aurelio Vázques (MAS), Rafael Zamaro (Somos Unidad Popular y Social), Gabriel Di Tullio (Podemos Proyectar Río Negro) y Ariel Rivero (Primero Río Negro).

El ex gobernador y actual senador Alberto Weretilneck será el candidato por Juntos Somos Río Negro (NA)

En la provincia se están llevando adelante los preparativos para desarrollar un debate público de candidatos a gobernador. Este se realizará en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de General Roca (UNCO), el 11 de abril a partir de las 19. Así lo informó Georgina Mondino, integrante de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) Roca y una de las organizadoras del evento a Río Negro Radio. “Hasta ahora nadie nos dijo que no”, expresó, y afirmó que esperan contar con la participación de la mayoría de los aspirantes a ocupar el Poder Ejecutivo provincial.

Cabe señalar que en la provincia se llevaron adelante las primeras elecciones generales del año. Se trató del municipio de General Roca, donde María Emilia Soria de Juntos Somos Río Negro se impuso en votos y logró la reelección con casi el 60% de los sufragios. Por tal motivo, el presidente Alberto Fernández la felicitó públicamente: “¡Felicitaciones María Emilia Soria por este gran triunfo en nuestra querida General Roca! Este resultado es un reconocimiento a tu enorme trabajo y a la confianza de los ciudadanos en el peronismo para gobernar en tiempos desafiantes”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, en referencia a la hermana del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

¿Qué votan Neuquén y Río Negro en las elecciones nacionales 2023?

Por último, Neuquén y Río Negro votarán el 13 de agosto en las PASO y el 22 de octubre en las elecciones generales la fórmula presidencial que gobernará el país durante los próximos cuatro años. Ambas provincias deben renovar bancas en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, mientras que ninguna votará representantes en el Senado.

En las elecciones nacionales generales, Río Negro y Neuquén deben votar integrantes para la Cámara de Diputados.

En concreto, Neuquén debe elegir dos diputados nacionales para renovar las bancas que actualmente ocupan Guillermo Oscar Carnaghi (Frente de Todos) y Francisco Sánchez (PRO). Río Negro, por su parte, debe votar tres diputados nacionales para el Congreso Nacional, ya que los mandatos de Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), Pedro Cristian Dantas y Susana Graciela Landriscini (Frente de Todos) finalizan en diciembre de este año.

