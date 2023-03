Wado de Pedro recordó cómo lo secuestraron con casi dos años de vida y fue recuperado por la gestión de un cura

Wado de Pedro en el documental Memoria en primera persona

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dejó su testimonio sobre su apropiación y el destino de sus padres, para un crudo relato que formará parte del documental Memoria en primera persona realizado por un grupo estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

“En lo personal fue muy duro. Primero perdí a mi padre en abril de 1977, tenía cinco meses, después en octubre de 1978 secuestran y asesinan a mi madre, Lucila (Révora), embazada de 8 meses y medio. Ahí se produce un tiroteo muy fuerte en la casa que estábamos viviendo”, recuerda sobre su pasado en Floresta y el accionar del grupo de tareas que trasladó a su mamá a El Olimpo, el centro clandestino de detención, a donde llegó ya fallecida.

Con la voz entrecortada por la emoción recordó que “yo me salvé de las balas por el cuerpo de ella en la bañadera, me refugia y se me pone encima”. Y en 1996 fue a la casa de la vecina de la vivienda en donde se realizó el operativo. “Toqué el timbre y me dejó pasar a la casita del fondo, todavía está el baño con los tiros en la puerta”, graficó.

El tuit del ministro del Interior en relación a este 24 de marzo

Esa puerta baleada generó en de Pedro un flashback hacia aquel espeluznante momento. “Cuando veo eso, lo que pasé, fue muy duro. Seguramente, de ahí me secuestran y estuve apropiado por una familia de militares por unos meses. Después, por gestiones familiares, me devuelven”, recordó De Pedro.

Y amplió sobre su apropiación: “Va un Falcon y le dice a la vecina que eran tíos míos, familiares y entonces me llevan. Ella tenía el teléfono de mis tíos [que vivían en Mercedes] y les dice que fue alguien a buscarme con lo cual tenía la información de que había salido vivo del operativo y que me habían secuestrado al otro día”, recuerda.

La familia materna de él, al enterarse de aquel secuestro, se contactó con un comerciante de la ciudad de Mercedes para gestionar su recuperación y posterior crianza con su tía Estela Révora, junto a su marido Javier Ustarroz. “Hablan con los curas de Mercedes, con los que tenían buena relación, y le piden gestiones. Los curas se mueven y logran que en enero del 79, o sea a los tres meses, llaman a un cura llamado Ángelo, desde la ruta, de un teléfono publico de una estación de servicio, y le dicen que había un paquete para la familia Révora”, declaró en Memoria en primera persona.

Te puede interesar: Wado de Pedro contra Alberto Fernández: “Hay una fantasía de terminar con cosas que recién empiezan”

Y agregó: “El cura llama a la familia de mi tío y le dice que ´tienen que ir a buscar un paquete a la ruta´y va el cura quien me lleva a la veterinaria de mi tío. Ese fue el encuentro en donde tampoco sabían si yo era yo, ´si tenía rulos y ahora está sin rulos´”, rememoró en el filme.

En otro fragmento de la entrevista, De Pedro recordó cuando llegó a Buenos Aires y presenció el origen de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). “Participé en la primera reunión que se hizo en donde se convocaba todos lo que éramos hijos de desaparecidos, asesinados y exiliados. Esa fue mi primer reunión política”, recuerda De Pedro. “Eso no lo tenía dimensionado como una actividad política, sino lo tenía dentro de las necesidades personales. Tenía la intención de compartir con otros pibes y otras pibas que habían perdido a sus padres, tenía ganas de compartir primero las experiencias personales y después tenía ganas de ver cómo podíamos hacer para que deje de haber impunidad en la Argentina”, cerró.

Del foro de los DDHH a la respuesta a Macri

Wado de Pedro disertó ayer en la ex ESMA en el marco del panel 40 años de democracia: luchas, desafíos, aprendizajes junto a los expresidentes de Bolivia, Evo Morales; Ernesto Samper, de Colombia y Rafael Correa, de Ecuador, en el cierre del III Foro Mundial de Derechos Humanos. En ese contexto, el titular de la cartera de Interior afirmó que “Cristina Fernández de Kirchner es hoy es el único dique de contención para que no vuelvan las políticas neoliberales a la Argentina” y llamó a la dirigencia de toda la región a “hacer parte a las nuevas generaciones para consolidar una democracia real”.

Wado de Pedro en el cierre del III Foro Mundial de los Derechos Humanos

Además, el ministro del Interior le respondió al ex presidente Mauricio Macri cuando habló del “curro” de los Derechos Humanos de “seguir viviendo por más de 40 años de una tragedia”. Y escribió: “No veo el “curro” de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa. De que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos”, tuiteó.

Wado de Pedro le responde a Mauricio Macri (@wadodecorrido)

Seguir leyendo: