Macri y Rodríguez Larreta, nuevamente a solas: qué está en juego en la reunión que puede definir la interna del PRO

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, en una etapa decisiva de la interna del PRO

¿Qué puede pasar en la reunión de este viernes entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta? Será al mediodía, en un lugar que nadie quiere revelar para evitar al periodismo, y puede ser clave para destrabar la interna del PRO en distritos donde la competencia interna está al rojo, como la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y también para ayudar a disipar algunos nubarrones oscuros que se instalaron en los últimos meses sobre una relación que tiene más de 20 años.

Cerca del ex presidente insisten que el encuentro fue pedido por el alcalde porteño y que no creen que “la urgencia de Horacio para reunirse con Mauricio tenga que ver con la ciudad”. Aun así, admiten que Macri se enojó luego de que Rodríguez Larreta decidió promover el lanzamiento de 3 candidatos a jefe de Gobierno (Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario) ante el gesto de Patricia Bullrich de posar con Jorge Macri, el candidato del ex jefe del Estado para conducir la ciudad.

El que empujó la foto Bullrich-Jorge Macri fue justamente el ex presidente ante la sospecha de que Rodríguez Larreta jugaba a la neutralidad electoral en el distrito porteño porque había llegado a un acuerdo con el radical Martín Lousteau para apoyarlo a cambio del respaldo de la UCR a su proyecto presidencial. Pero esa jugada desató una guerra de nervios que pone en riesgo la continuidad del PRO en su principal bastión electoral: el senador de la UCR mide muy bien en las encuestas y el partido de Macri se arriesga a perder en las PASO si divide su voto en más de un postulante.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron en enero pasado en Cumelén, Villa La Angostura

Por las dudas, Rodríguez Larreta aseguró que en CABA apoyará a un candidato del PRO, aunque procuró dar imagen de imparcialidad en la interna porteña: se mostró al lado de Jorge Macri (a quien inicialmente había congelado dentro del gabinete porteño), Quirós, Acuña y Ferrario.

¿El jefe de Gobierno le hará alguna propuesta concreta para destrabar la pelea del PRO en la ciudad? En el comando de campaña larretista, en realidad, resaltan que el encuentro con Macri del viernes (continuación del que mantuvieron en enero en Cumelén, Villa La Angostura) será “rutina pura, igual a las las charlas que tuvieron habitualmente” y que, “como siempre, van a hablar del país, de la ciudad y de las elecciones”. Aseguran, por las dudas, que “la relación entre ellos está muy bien”.

Para algunos referentes del PRO, Rodríguez Larreta le planteará a Macri que para resolver la pelea interna primero debe despejar la gran incógnita electoral: ¿buscará o no competir por un “segundo tiempo” en la Casa Rosada? Si el ex presidente desistiera públicamente, el alcalde porteño le planteará su propuesta: su apoyo a Jorge Macri como único candidato del PRO a jefe de Gobierno en la ciudad, a cambio de que Diego Santilli sea su postulante elegido para gobernador bonaerense.

Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós, uno de sus 3 precandidatos a jefe de Gobierno porteño

Alguien que conoce mucho a Macri cree que un “plan canje” de esas características es inviable: “No lo conocen a Mauricio. Nunca aceptaría algo así”. Además, se suma otro problema complejo: ¿qué obtendría Bullrich en una negociación de esas características? La jefa del PRO también se reuniría con el ex presidente en forma inminente y en su entorno dicen que sólo pedirá “juego limpio”.

Pero, ¿qué pasaría si Macri resolviera lanzar su candidatura? “Sería la guerra”, anticipan en uno y otro bando. Rodríguez Larreta está dispuesto a competir en las PASO con el fundador del PRO. Lo mismo haría Bullrich, aunque sería la más afectada: comparte el mismo electorado duro con el ex mandatario. Vidal ya confirmó que en ese escenario bajará inmediatamente su postulación presidencial.

Mientras Macri demora el anuncio sobre su futuro político (iba a ser en marzo, luego en abril y ahora hablan de mayo), no se priva de dar fuertes señales para acaparar la escena política. Lo volvió a demostrar el lunes pasado en Rosario, donde, junto con dirigentes como Federico Angelini, Cristian Ritondo y Carolina Losada se reunió con vecinos y comerciantes que fueron víctimas de los narcos, visitó al intendente Javier Javkin y presentó su último libro, “Para qué”.

Mauricio Macri, recibido como una estrella de rock para presentar su libro en Rosario

La agenda de Macri sigue muy cargada: apenas volvió de Europa, en pocos días tuvo su incursión rosarina y se reunió, entre otros, con el intendente de La Plata, Julio Garro y el radical Ernesto Sanz; desayunó con María Eugenia Vidal y este jueves tenía previsto encuentros por separado con el diputado José Luis Espert, de Avanza Libertad, y el legislador porteño Roberto García Moritán, a quienes el larretismo quiere unir en una fórmula presidencial para sacarle votos a Javier Milei.

Si se confirman sus contactos con Espert y García Moritán, Macri demostrará que también quiere meterse en la interna de los liberales. En Juntos por el Cambio admiten que el ex presidente tuvo que ver con el acuerdo entre Bullrich y Ricardo López Murphy. De por sí, el entendimiento político se concretó poco después de que el líder de Republicanos Unidos se reunió con el fundador del PRO.

La movida no es menor: hasta ese momento, el diputado de Republicanos Unidos era considerado un aliado de Rodríguez Larreta y, como tal, había aceptado la idea de postularse a la presidencia de la Nación dentro del espacio de Juntos por el Cambio para sacarle votos a Javier Milei. Por eso en las filas larretistas se quejan de “la traición del Bulldog” y amasaron un plan B, anticipado por Infobae: la candidatura presidencial de Espert, a quien hasta ahora querían en la pelea por la gobernación bonaerense para captar el voto liberal y contribuir a la derrota del kirchnerista Axel Kicillof.

La foto que abrió la grieta en el PRO: Patricia Bullrich le da su apoyo a Jorge Macri como jefe de Gobierno

El bullrichismo se enfureció por la estrategia de los larretistas: “Sólo le quieren sacar votos a Patricia”, braman. Y anticipan que por ese mismo motivo Macri tampoco estaría entusiasmado con la postulación de Espert para la Casa Rosada. Las especulaciones crecieron luego de que trascendió que el economista de Avanza Libertad y el legislador porteño de Republicanos Unidos se reunirían con el ex presidente. A García Moritán lo dan como compañero de fórmula de Espert. ¿Sería la venganza perfecta? El empresario gastronómico iba a ser el candidato a jefe de Gobierno de Republicanos Unidos hasta que López Murphy decidió competir en esa misma categoría. Hay quienes especulan que Macri buscará desactivar esa jugada del larretismo para no perjudicar a Bullrich.

Más allá de lo que hablen el viernes Macri y Rodríguez Larreta, al día siguiente serán dos de los privilegiados invitados políticos a la fiesta de casamiento de Vidal y el periodista Enrique “Quique” Sacco, que se hará en San Antonio de Areco. Será un festejo para no más de 100 personas. También irá Cristian Ritondo, el candidato del vidalismo a gobernador bonaerense. En cambio, no fue invitada Bullrich, pero cerca de la ex mandataria provincial niegan que tenga que ver con alguna motivación política: “Sólo van a ir familiares y un puñado de amigos como Mauricio, Horacio y Cristian”. ¿Festejarán allí algo más que la boda de Vidal? Nadie se arriesga a ningún pronóstico.

