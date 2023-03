Wado de Pedro contra Alberto Fernández: “Hay una fantasía de terminar con cosas que recién empiezan”

Eduardo "Wado" De Pedro, ministro del Interior

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, aseguró hoy que “hay una fantasía de terminar con cosas que recién empieza” y que “20 años no es nada una fuerza política”. El funcionario, así, reavivó la interna del Frente de Todos, en este caso, al retomar las críticas que ya hicieron públicas Cristina Kirchner y Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros, por una declaración en off the record de Alberto Fernández en la cual habría manifestado su intención de “terminar con 20 años de kirchnerismo”.

“Si 20 años es un tiempo donde para algunos culmina un ciclo, deberían empezar a pensar los que vinieron con Néstor Kirchner en el 2003 que ellos también cumplen 20 años”, insistió. Sin nombrarlo, recordó que Alberto Fernández ocupó del cargo de Jefe de Gabinete durante esa gestión.

En esta línea, De Pedro señaló que el Presidente “viene llevando una estrategia” y que “parte de la coalición le venimos pidiendo que comparta esa estrategia”. “Venimos diciendo que queríamos una mesa, pasó un año, tuvimos una reunión, y todavía la estrategia no aparece; todo indica que vamos a ir a una estrategia de PASO, donde cada sector presente su candidato”

Sin embargo, a pesar de las críticas y en diálogo con Radio 10, aseguró: “No se va a romper el Frente de Todos, estamos trabajando para ampliarlo”.

A principios de marzo, Cristina Kirchner participó en el Senado de un homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo. Allí afirmó: “En off se dicen barbaridades que después se niegan”. Larroque, en tanto, consideró en su momento que esa información debía ser desmentida o ratificada. En una entrevista concedida en El Destape Radio, el ministro bonaerense señaló: “Que proponga terminar con 20 años del kirchnerismo me parece que son expresiones dolorosas y muy parecidas a las que veníamos escuchando de ‘terminar con 70 años del peronismo’. Es de una gravedad extrema porque termina tomando posiciones del enemigo. Es extraño y preocupante”.

Por otro lado, y en otro pasaje del reportaje, De Pedro hizo una referencia a su relación con el Presidente. “Tengo diálogo. Tuvimos distintas épocas, pero es quién conduce el Poder Ejecutivo y estoy a disposición de él. Podemos tener más o menos interlocución, sigo siendo ministro del Poder Ejecutivo nacional”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro del Interior, Wado de Pedro

El funcionario nacional, además, destacó la figura del ministro de Economía, Sergio Massa, al señalar que llegó al Gobierno para “ordenar muchas variables que estaban mal gestionadas”. “Decíamos que la gestión de (Matías) Kulfas y (Martín) Guzmán era ineficiente y no se controlaban las divisas, el comercio exterior; funcionarios sin coraje para tomar las decisiones que se hay que tomar para cuidar a los argentinos”, agregó.

También volvió a elogiar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de las declaraciones de ayer en Merlo, donde compartieron una actividad junto al diputado Máximo Kirchner. “Felicitaciones, Gobernador... Cuando uno mira y recorre la provincia de Buenos Aires, ve la gestión y el compromiso”, expresó al inicio de un discurso que incluyó -por omisión- una crítica ácida a Daniel Scioli: “Axel está transformando la realidad de la provincia de Buenos Aires. Desde la gestión de Felipe Solá no veo una gestión tan comprometida con las necesidades de la gente, con esas necesidades centrales”.

En este sentido, De Pedro reafirmó que dice “lo que siente y piensa” y que ve en la provincia de Buenos Aires “una gestión dedicada como hace mucho que no se veía, porque tuvimos gobernadores que no se dedicaron a gobernar”. Cabe mencionar que Scioli, ya lanzado para competir en las PASO dentro del Frente de Todo, fue gobernador bonaerense durante ocho años.

Por último, cuestionó al ex presidente Mauricio Macri, quién en su última aparición pública volvió a cuestionar las políticas de derechos humanos del kirchnerismo al calificarlas de “curro”-

“No veo el ‘curro’ de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa. No sé cuál sería el “curro” de que asesinen o desaparezcan a tus hijos. O el “curro” de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos”, sostuvo en un texto publicado en sus redes.

A la vez, trazó una comparación para responderle al ex presidente: “lo que es fácil es darse cuenta de lo que sí es un curro: que la dictadura estatice la deuda de tu grupo empresario, robarle las cloacas a los vecinos, el contrabando, los peajes y los parques eólicos. O el mayor curro de los últimos años: una deuda impagable de la que no quedó ni un dólar”.

Para cerrar, enfatizó: “es con más Derechos Humanos y con una agenda del siglo XXI que incorpore los derechos económicos, sociales y culturales es que podremos construir una Democracia más fuerte y plena que pueda saldar sus deudas pendientes con los argentinos y las argentinas”.

