Rodríguez Larreta: “Hay que sacar el cepo lo antes posible”

Larreta se refirió a la necesidad de "ir hacia un dólar único"

De cara a las próximas elecciones, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, brindó detalles acerca de su posible programa económico y la política monetaria que llevaría adelante en caso de ser electo presidente. “Hay que sacar el cepo lo antes posible, pero para poder hacerlo tenés que tener credibilidad y estabilidad, terminar con la volatilidad de la inflación. Tenés que haber logrado entrar dólares para frenar la incertidumbre en el tipo de cambio. No hay medidas mágicas”, aseguró. Además, habló sobre la inseguridad en Rosario y afirmó que, durante su Gobierno, reduciría el número de ministerios a la mitad.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el referente de Juntos por el Cambio se refirió a la necesidad de “construir la confianza necesaria” para encaminar el país hacia un dólar único: “Para lograr eso hay que exportar más. La solución para el dólar único es aumentar las exportaciones para la Argentina, en un momento en el que el mundo necesita nuestros productos”.

“Primero, hay que eliminar rápidamente todas las retenciones a las economías regionales, y segundo, hay que acordar un sendero de bajas de las retenciones, que vaya de la mano con el aumento de las exportaciones. Tuve una muy buena reunión con el complejo agroalimentario, representante del 70% de las exportaciones nacionales, y me hicieron una propuesta muy interesante para poder aumentar el 50% la exportación de alimentos en un solo período de gobierno. Si logramos eso, se acaba el problema del dólar en la Argentina para siempre”, afirmó.

En este punto, el precandidato a presidente por la oposición apuntó contra la gestión del actual ministro de Economía, Sergio Massa: “Los problemas se resuelven con desarrollo y con crecimiento, no con parches, no con un dólar Soja por 25 días como pusieron, o el dólar Qatar en su momento. Basta de medidas cortas, tengamos un plan de desarrollo, mantengámoslo en el tiempo”.

“Dolarizar me suena a magia, hay que arremangarse y laburar. Hablemos en serio por primera vez. Tenemos que abrir mercados en el mundo, volver a retomar el acuerdo con la comunidad económica europea, ponernos a vender productos en el mundo entero, hay que hacer obras de infraestructura, hacer los caños de los gasoductos. También, tenemos que modernizar todo el sistema laboral, hace 12 años que no se crea empleo privado en la Argentina. Tenés que tener un sistema previsional que sea predecible y estable en el tiempo y tenés que desregular el peso del Estado de cada actividad económica”, completó.

Rodríguez Larreta durante el lanzamiento de su candidatura.

Asimismo, Rodríguez Larreta propuso realizar una actualización en el sistema laboral del país e impulsar una reforma en la ley de multas (25.323) que, según consideró, “es la que genera la gran mayoría de juicios y es la que hace que una indemnización que era de 100 pesos termine siendo de 1000, haciendo que una pyme vaya a la quiebra y no tome empleados″.

Durante la entrevista, aseguró que -en caso de resultar electo presidente- disminuiría “a la mitad” la cantidad de ministerios vigentes del gabinete nacional, a un total de “12, 10 u 8″, y de esta forma lograr una reducción del Estado. En este punto, destacó la posibilidad de revisar las funciones de un mayor número de organismos públicos y evaluar qué funciones cumplen y qué cantidad de personas trabajan en ellos.

La situación en Rosario

Por otra parte, Rodríguez Larreta brindó detalles acerca de su propuesta para combatir el narcotráfico y frenar la ola de crímenes por la que atraviesa la ciudad santafesina de Rosario: “Se requieren medidas inmediatas ya, mandar gendarmes, pero para eso hay que liberarlos de su función actual. Lo que propongo es mandarlos a la zona caliente de la droga. Hay que hacer una saturación inmediata de por lo menos 5 mil gendarmes”.

“En la localidad bonaerense de San Martín es un drama también, así como en algunas zonas de La Matanza. Hay droga, pero no hay bandas de narcos con el nivel de violencia de agresión que hay en Rosario. Nunca el delito es cero, pero en Buenos Aires no existe que los comerciantes tengan que pagarle un seguro a la mafia para que no los baleen”, agregó.

Además, el jefe de gobierno porteño propuso “crear una cárcel de máxima seguridad” para enviar los jefes de las organizaciones delicitivas y mantenerlos en aislamiento. Sin embargo, se diferenció de las medidas asumidas por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, por considerarlas “extremas”.

“Hay que tener una visión de mediano plazo, que significa hacer crecer a las fuerzas de seguridad de la provincia, hay que fortalecer a la policía, dotarla de tecnología, capacitarlos, entrenarlos. De alguna manera lo que hicimos en la ciudad de Buenos Aires. No es de un día para el otro, no es una solución mágica”, dijo.

“Yo les quiero decir a los rosarinos que se puede, que no le crean a Aníbal Fernández que la guerra se perdió. Se puede dar la pelea. Las medidas inmediatas van a ayudar, hay que tener un plan de largo plazo y hay que trabajar”, concluyó Rodríguez Larreta.

