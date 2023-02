Juntos por el Cambio avanza en un acuerdo para elegir el candidato a gobernador en Córdoba: cómo influyeron Larreta y Bullrich

La última visita de Horacio Rodríguez Larreta a la provincia de Córdoba donde se reunió con los aspirantes a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez y Rodrigo de Loredo

“Los tiempos apremian”, les dijo Horacio Rodríguez Larreta a Luis Juez y Rodrigo de Loredo en su última visita a Córdoba, sobre la necesidad de definir un candidato a gobernador para enfrentar al peronismo local. La provincia que hoy gobierna Juan Schiaretti no cuenta con la instancia PASO, lo que obliga a los partidos a acordar las fórmulas. En Evolución insistían en la necesidad de llegar a una interna abierta no obligatoria pero, según pudo saber Infobae, esa instancia fue descartada y avanzan en las negociaciones para realizar una encuesta que sirva como instrumento definitorio.

El jueves por la tarde De Loredo y Juez se reunieron en el Congreso. “Unidos y la opción que gane será la correcta”, escribieron ambos en sus redes sociales junto a una foto en la que se mostraron sonrientes, como en todas la imágenes que suelen compartir públicamente. El líder del Frente Cívico y el referente de Evolución siempre se encargan de resaltar la buena relación que mantienen y los buenos términos en los que encaran las negociaciones para los comicios.

La foto que compartieron Luis Juez y Rodrigo De Loredo desde el Congreso

En ese encuentro iniciaron las conversaciones para establecer las pautas y términos en los que se realizará la encuesta. En el entorno de De Loredo explicaron a este medio que su preocupación está centrada en tres puntos: quién la realizará, cuándo se hará y qué aspectos medirá. En concreto, el radical quiere esperar a que Schiaretti defina la fecha de la elección para recién en ese momento encargar el sondeo a una consultora privada que no esté influenciada por ninguna de las partes.

En cambio, en el Frente Cívico creen que no hay tiempo que perder y que Juntos por el Cambio ya debe tener el candidato consensuado en Córdoba para enfrentar al peronismo. Pese a que el gobierno provincial aún no oficializó las fechas, se estima que pueden llegar a realizarse en el mes de junio en adelante, según se desprende de la ley provincial 10.407. Es por eso que Juez quiere iniciar la campaña, aunque ante todo -según expresa a los suyos- apuesta a la unidad. “Si no estamos juntos no hay chances de ganar. El objetivo es armar el mejor equipo”, resaltan.

La gran incógnita es el rol que ocupará el dirigente que salga segundo. Ninguno habla de la posibilidad de ir por la vicegobernación. Ambos la descantan de plano. Juez está convencido que va a resultar ganador en cualquiera de los escenarios posibles. De Loredo también se muestra confiado pero, en paralelo, fue seducido con una propuesta nacional. Se debe a que Patricia Bullrich analiza la posibilidad de sumarlo a su fórmula.

La última visita de Patricia Bullrich en Córdoba. Se mostró con los dos candidatos a gobernador de Juntos por el Cambio: Luis Juez y Rodrigo de Loredo

Con la candidatura de Alfredo Cornejo confirmada en Mendoza, la presidenta del PRO comenzó a avaluar a otros radicales para que sean su vicepresidente, entre ellos, Carolina Losada y De Loredo. La senadora, a su vez, es una figura fuerte en Santa Fe que podría ganarle al Frente de Todos pero no termina de definir su futuro político. Con ese escenario, según pudo saber Infobae, en el equipo de De Loredo no descartan la propuesta ya que consideran que puede aportar dos pilares: diferencia etaria y su influencia en Córdoba.

El rol de Larreta y Bullrich

Cuando Bullrich arribó a Córdoba lanzó una mensaje claro: “Tanto Juez como De Loredo están jugados por Córdoba. Quiero que se ordenen porque para ganar la provincia necesitamos de todos”. Durante una cena les aclaró que no tiene preferencias ni un candidato favorito, pero les acercó una propuesta concreta para que diriman sus diferencias electorales.

La idea de Bullrich -que hoy prevaleció en Córdoba- fue que se realice una encuesta a cargo de una agencia internacional, que no tenga intereses en los resultados y que no genere desconfianza. También les propuso que los resultados sean evaluados por un tribunal integrado por personas que no sean de parte. La única advertencia que hizo fue que ninguno podría ir a la Justicia si es que está en desacuerdo con los números.

Mario Negri publicó una foto en sus redes sociales con Horacio Rodríguez Larreta durante la visita a Córdoba

En ese entonces, la visita y la charla de Bullrich fue satisfactoria para los planes de De Loredo. Pero todo cambió cuando arribó Rodríguez Larreta. “Horacio llegó y Mario Negri se lo llevó a la casa”, describen algunos radicales con serias sospechas de que allí lo convenció de que no apoye la interna abierta que propone Evolución en Córdoba.

En los días previos a la llegada de Larreta, la Coalición Cívica local - que a nivel nacional lidera Elisa Carrió, amiga personal de Negri- se expresó a favor de Juez. En un comunicado, resaltaron que “cada día que pasa sin una definición en torno a la principal candidatura en cuestión es un día de ventaja para la campaña del Partido Justicialista”.

El apoyo público de Carrió a la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta terminó de cerrar todas las sospechas que tenían en la mesa chica de Evolución: a cambio del apoyo de la Coalición Cívica al jefe de Gobierno porteño en su interna del PRO, ayudaron a que Juez gane la pulseada para no firmar el reglamento que lo obligaba a ir a una interna con De Loredo. “A Rodrigo no lo apoyaron porque quiere desterrar a Mestre y Negri en Córdoba”, analizó un radical del interior decepcionado por el resultado de las negociaciones.

