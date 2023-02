La Mesa del PRO bonaerense debatió la estrategia para el armado de listas, pero esperan las definiciones de Larreta y Bullrich

La Mesa del PRO bonaerense se reunió en La Plata

La Mesa del PRO bonaerense volvió a reunirse este jueves en medio de las negociaciones para el armado electoral, en las que algunos intendentes presionan para tener un esquema “Y” en las listas: es decir, que todos los candidatos nacionales lleven al mismo postulante municipal. Según explicaron a Infobae, esa propuesta todavía no fue aprobada, por lo que convocarán por separado a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri para el próximo encuentro.

El almuerzo se realizó en el lujoso salón Dardo Rocha del Hotel Howard Johnson de La Plata, donde lograron una foto conjunta como muestra de unidad y volumen. Allí asistieron Diego Santilli y Cristian Ritondo, hasta intendentes como Julio Garro (anfitrión) Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Héctor Gay (Bahía Blanca), Pablo Petrecca (Junín), Ezequiel Galli (Olavarría), Javier Martínez (Pergamino) y Martín Yeza (Pinamar).

Garro, el anfitrión en esta oportunidad, resaltó que “el único gran objetivo es que el próximo presidente o gobernador sea de Juntos por el Cambio, cualquiera que vaya en la misma línea de valores que estamos construyendo hace años”. “Cuanto más intendencias podamos ganar, más fortalecidos vamos a estar para hacer los cambios de fondo que necesitamos en la provincia y en el país”, agregó.

Para el próximo encuentro —Vicente López y Tres de Febrero son los lugares que barajan como opción— convocarán a los candidatos a presidente del PRO. Los intendentes, en particular, quieren definir el armado de listas donde manejan dos opciones: el famoso formato de la “Y” o de la “I”. La Y griega refiere a que todos los candidatos a intendentes vayan en las listas de todos los candidatos a gobernadores (Santilli, Ritondo, Iguacel, Grindetti y De La Torre) y a presidentes (Larreta, Bullrich y Vidal).

Julio Garro fue el anfitrión en La Plata

Los intendentes del PRO tienen cierto consenso sobre la estrategia. Tanto el grupo mayoritario, como el resto que se reparten entre quienes responden a Ritondo o el ala bullrichista. Para los jefes comunales lo más conveniente es el esquema de la “Y”. “La “I” es muy peligrosa porque corres el riesgo de entrar en una pelea de todos contra todos. Entonces, usamos la “Y”, que es un esquema que cuida al territorio que tiene votos”, analizó uno de los intendentes en diálogo con Infobae.

“Los intendentes se quieren cubrir y no se la juegan por nadie”, cuestionó un dirigente de peso en el PRO. De todos modos, en la Mesa provincial amarilla hay consenso en torno a que la discusión de las candidaturas en provincia y en las intendencias no se resolverá hasta que no haya un acuerdo a nivel nacional. Es decir, sin un pacto de reglas de competencia entre Macri, Larreta y Bullrich.

Mientras tanto, los intendentes del PRO pretenden lograr un acuerdo previo, que funcione como piso para las negociaciones futuras, una vez destrabada la interna nacional. Al respecto, Macri y Vidal están de acuerdo con el planteo de los jefes territoriales y apoyan la idea de jugar con “Y”.

En cambio, Larreta y Bullrich, por la feroz interna que atraviesan, desconfían de esa táctica. ¿Por qué? Ambos pretenden ir con su candidato a gobernador e intendentes —que la interna sea en todas las categorías— para traccionar su candidatura presidencial.

Diego Santilli es uno de los candidatos a gobernador del PRO que ya se lanzó oficialmente

La reunión de hoy se dio en medio de la tensión interna entre Rodríguez Larreta y Bullrich. Ambos tercian la postulación presidencial en el PRO. El jefe de Gobierno oficializó su candidatura y la ex ministra de Seguridad le salió al cruce. A eso se sumó que Vidal inauguró ayer su búnker de campaña a presidenta y recibió la visita de Mauricio Macri, como claro apoyo a su ambición por el Sillón de Rivadavia.

Para sumarle picante a esa interna, esta mañana Macri también se reunió con Grindetti en sus oficinas de Olivos. “Hace un rato estuve con Mauricio, en uno de nuestros encuentros habituales, charlamos sobre política y la realidad de nuestro partido”, publicó en Twitter el intendente de Lanús, para remarcar su cercanía con el ex Presidente. “Además le presenté mi proyecto sobre la descentralización de facultades en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires”, agregó Grindetti. El fundador del PRO respalda al dirigente del sur del conurbano en la puja por la gobernación.

