Quirós defendió a Larreta de las críticas de Patricia Bullrich: “No hay personalidad más firme que aquel que discute con otro”

El jefe de Gobierno porteño. Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Fernán Quirós

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, ya no oculta su intención de competir para la jefatura de Gobierno en las próximas elecciones. “Yo aspiro a que los porteños me den la oportunidad”, señaló en un reportaje que brindó a Infobae a principios de este mes. En la mencionada entrevista también destacó la construcción política de Horacio Rodríguez Larreta, a quién defendió hoy de las constantes críticas de Patricia Bullrich.

“La diferencia que tengo con Patricia (Bullrich) es la coincidencia que tengo con Horacio (Rodríguez Larreta). No se trata de tibieza; no hay personalidad más firme y convencida de sí mismo que aquella que se anima a discutir con un otro diverso cómo transitar”, afirmó el funcionario porteño en declaraciones radiales.

Quirós, además, y en modo candidato, afirmó que “la grieta, el conflicto permanente, el eliminar al otro, quita visión de futuro”, por lo que destacó la necesidad de “reconstruir el diálogo entre las personas”. En tanto, y a al ser consultado por radio Continental, se refirió a los constantes conflictos en las calles de la ciudad de Buenos Aires.

“Hay organizaciones intermedias que tiene como dinámica dañarle la vida al conjunto de los ciudadanos; esas organizaciones que hacen piquetes son un problema, hay que terminar con la intermediación, y en eso Horacio fue muy claro”, amplió.

La ex diputada nacional y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Foto de archivo en el marco de una marcha contra la eventual visita de Nicolás Madura a la Argentina (EFE)

Con relación a la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional por las definiciones de las candidaturas, y antes de la foto que Larreta difundió en las redes para oficializar su lanzamiento, Bullrich publicó un hilo en Twitter en el que la líder opositora sostuvo que “no hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia del país”.

“¿Vamos a dialogar con Cristina Kirchner sobre cómo terminar con la corrupción?”, consultó y preguntó: “¿Vamos a dialogar con Sergio Massa, que quiere bajar la inflación aumentando el déficit?”. En la lista, incluyó a Aníbal Fernández, Roberto Baradel, el clan Moyano, Juan Grabois y Eugenio Raúl Zaffaroni.

La exministra de seguridad cerró su mensaje comprometiéndose con “luchar junto a los argentinos para poner las cosas en su lugar”. “Solo con decisión, convicción y coraje, ordenamos el país”, planteó.

El posteo de Rodríguez Larreta para oficializar su precandidatura

A modo de respuesta, el ex senador Esteban Bullrich le envió una recomendación a la presidenta del PRO. “Querida, Patricia no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando”, replicó. “Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo”, agregó el ex ministro de Educación, y sostuvo: “Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos”.

Ayer por la noche Rodríguez Larreta publicó una sugestiva foto, un anticipo del lanzamiento oficial de su candidatura presidencial. En la imagen se ve el kilómetro cero de la ruta nacional 40, que recorre todo el país, desde Santa Cruz hasta Jujuy. La foto corresponde en este caso a un cartel ubicado en la provincia patagónica, donde se inicia la significativa autovía argentina, más precisamente de la localidad de Cabo Vírgenes a 133 kilómetros de Río Gallegos.

La Ruta 40 une a toda la Argentina paralela a la Cordillera de los Andes, de sur a norte. “La imagen sintetiza la propuesta de Rodríguez Larreta de un camino que sume a todos los argentinos, un camino sin divisiones, de unión y diálogo en un país federal e integrado”, explicaron fuentes ligadas al ahora candidato a la presidencia.

Agregaron, además, que con el hashtag #Hora2023, “la publicación se realizó a las 20:23 con la intención de manifestar el compromiso político del comienzo de una etapa que busca transformar definitivamente al país”. El posteo coincidió también con la visita de Mauricio Macri a la inauguración de su búnker de María Eugenia Vidal, que también manifestó sus deseos de competir por la presidencia.

