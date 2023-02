Antes de la reunión de la mesa nacional del Frente de Todos, Juan Grabois dijo que “las mesas que tienen más de cinco personas no sirven para nada”

Grabois pidió que "cambie el chip" del Frente de Todos ante la mesa nacional del Frente de Todos

A horas de la reunión de la mesa nacional del Frente de Todos, el dirigente social Juan Grabois envió una indirecta al partido al decir que “las mesas que tienen más de cinco personas no sirven para nada” y habló sobre la necesidad de abordar los problemas de la sociedad.

Grabois mencionó que los principales problemas del pueblo argentino son “el techo, la tierra, el trabajo, la salud, la alimentación y la educación”, temas que, según su punto de vista, quedan “muy relegados en relación con otros problemas que son menores, como los de pasillo de los políticos”.

“Un viejo dirigente peronista me dijo que las mesas que tienen más de cinco personas no sirven para nada. No lo sé. Yo lo que espero es que, precisamente, cambie el chip del Frente de Todos. Cambiemos el chip, porque yo soy parte del Frente de Todos”, aseguró mientras aún se define el listado de temas a abordar en la reunión.

En un intento de cerrar las internas y proyectar un oficialismo unido de cara a las elecciones, el presidente Alberto Fernández convocó a una mesa política que contará con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa; el titular de la cartera del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en representación de los diferentes espacios políticos que conforman al partido.

Juan Grabois es referente del MTE (Movimiento de los Trabajadores Excluidos)

Sin embargo, están convocados la CGT (Confederación General del Trabajo) y la CTA (Central de los Trabajadores de Argentina), así como también los gobernadores oficialistas.

En esta reunión, se espera que aborden problemáticas como la inflación y la situación económica actual de las personas, pero también se planteará la necesidad de establecer una “unidad” tras meses de una dura interna y fuego amigo, según pudo saber Infobae.

Al respecto, Grabois consideró que “está muy bien que se definan las reglas del juego” de cara a los próximos comicios, pero recordó que queda un año de gestión, por lo que insistió con que “hay que apretar el acelerador con las cosas que quedaron demoradas”. “Las diferencias que tenemos en la coalición no se pueden dirimir con chicanas y con operaciones berretas, sino que cada uno represente lo que tiene que representar”, lanzó.

El dirigente social explicó que el Frente de Todos tiene enfrente a “una derecha continental que tiene objetivos estratégicos del saqueo de litio, de hidrocarburos, de las riquezas ictícolas , y que viene con un planteo represivo”, en referencia a la oposición. En esa línea, proyectó: “Si gana Juntos por el Cambio, creo que va a haber más violencia. Creo que se vienen años muy difíciles porque nos dejó un acuerdo, va una estada con el FMI”.

Las coincidencias con Javier Milei

Luego de hablar sobre la mesa política del Frente de Todos, Grabois reconoció que tiene “muchas coincidencias” con el pensamiento del diputado nacional por la Libertad Avanza Javier Milei.

Entre ellas, señaló que comparte “su diagnóstico, pero no sus soluciones”. “Coincido con que existe una casta política, no tengo ninguna duda. Agarrá la lista de diputados de Neuquén: el hijo de ese, el hermano de éste, el sobrino. Esa es una casta y yo no estoy de acuerdo con eso”, sostuvo.

Otro de los puntos en los que coincide es la idea de los problemas reales de la sociedad quedan “relegados” por otros problemas menores. Además, aunque no comparte la idea de meritocracia, sí está “de acuerdo con el mérito”. “Es decir, si vos vas a ser ministro, secretario de Estado, director o subdirector, tenés que saber del tema”, ejemplificó.

En consecuencia, cuestionó que se “repartan los cargos como caramelos” para conformar una fracción política a modo de advertencia antes de que se realice el encuentro del Frente de Todos.

