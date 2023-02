Grabois habló de la interna en el Frente de Todos: “Tenemos que cambiar el chip de defenestrarnos entre nosotros”

El dirigente social Juan Grabois

Luego del nuevo capítulo en la interna del Frente de Todos que generó la disputa esta vez entre el presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, el dirigente social Juan Grabois planteó la necesidad de “cambiar el chip” y expresar las diferencias “sin agresiones”.

El mensaje de paz del líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) fue en sintonía con la última declaración del ministro que llamó a “aportar sensatez” tras el conflicto con el Presidente. “No es mi intención seguir abonando a esa polémica”, dijo “Wado”.

Desde el año pasado Grabois y De Pedro son socios políticos. En ese marco, este miércoles el referente social señaló que desde hace varios meses viene realizando con el integrante del gabinete nacional “asambleas de cuatro horas en distintas provincias con movimientos sociales, sindicatos, científicos, educadores, personal de salud, para ver cuáles son los problemas que tenemos que abordar en el próximo gobierno, que va a ser un gobierno del Frente de Todos”.

En ese sentido planteó que el oficialismo debe “dirimir las candidaturas y las orientaciones dentro de las PASO, pero desde luego tenemos que cambiar el chip de defenestrarnos entre nosotros y hacer las diferenciaciones correctas sin agresión”.

En varias oportunidades Grabois ha sido muy crítico con el Presidente e incluso con el ministro de Economía, Sergio Massa, pero esta vez -al momento de llamar a la unidad- apeló a una de las 20 verdades peronistas para justificar su postura: “Yo me enojo mucho con Alberto y Massa, y hasta 2022 boca suelta, pero en este año electoral primero la patria, después el movimiento y después los hombres”. “Miro la foto de Bullrich (Patricia), de Macri (Mauricio) y de Larreta (Horacio) y se me va el enojo, se me pasa un poquito y puedo dar las discusiones sin agresiones personales”, agregó en declaraciones a C5N.

Wado de Pedro junto a Grabois

“En estos 10 meses hay que ayudar al Gobierno a que haga lo mejor posible y cumpla con la mayor parte de las promesas de campaña de 2019″, agregó, al tiempo que pidió no repetir “una de las cosas” que criticó de Alberto Fernández que decidió tomar “las decisiones trascendentes” del Gobierno sin acordarlas con Cristina Kirchner. Pero “no hay que hacer un tango de esto, ya está. Ahora quedan 10 meses de gobierno y hay que hacer el mejor gobierno posible”.

Grabois también apeló a la unidad del oficialismo, desde el temor de un regreso al gobierno de Juntos por el Cambio: “La derecha no quiere el modelo noruego, la educación de Finlandia, la agricultura de Francia, ni la justicia de Estados Unidos; ellos quieren ser Perú, Ruanda, es decir, el caos y el saqueo”.

En ese sentido apuntó hacia Patricia Bullrich: “Se hace la brava, le gustaban las armas cuando estaba en la izquierda y ahora que está en la extrema derecha, pero se fue en helicóptero”, criticó recordando el paso de la titular del PRO por el gobierno de Fernando De la Rúa. “Sus planteos del ejército no son del primer mundo, son del cuarto mundo, son planteos del caos que solo le sirven a los que quieren saquear”, añadió.

Grabois ratificó que si Wado de Pedro no se presenta como candidato, él irá a las PASO como un postulante a la Presidencia por el oficialismo: “Me preocupa que haya una alianza de centro-conservador que sea la única opción dentro del Frente de Todos”.

Si bien señaló que “hay muchas heridas que cicatrizar” en la coalición, destacó que “la mayor responsabilidad” ahora la tiene Alberto Fernández y es quien debe “poner las reglas del proceso electoral”. “Esta mesa de discusión se tiene que acelerar y hacer rápido, no podemos discutir e interpretar la realidad por lo que dicen los medios”, concluyó.

