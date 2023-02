Katopodis: “Ni las internas dan por terminado al Frente de Todos, ni una mesa va a hacer magia”

(Gastón Taylor)

El presidente Alberto Fernández anunció este domingo una convocatoria a una mesa electoral para diseñar la estrategia del Frente de Todos. Y las reacciones en la coalición gobernante no tardaron en llegar. El primero en pronunciarse sobre el llamado del mandatario fue uno de los integrantes del gabinete, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, quien aportó su visión del encuentro que aún no tiene fecha ni lugar.

“La intención es empezar a organizar lo que significa un año electoral como este. No hay dudas que es un año importante, que define, es bisagra para muchas de las cosas que van a pasar en Argentina hacia adelante. El peronismo está gobernando, y encarar este año como lo estamos haciendo, con esta convocatoria que el Presidente está marcando, tiene como principal sentido mostrar un peronismo fuerte y un Frente de Todos que a nivel nacional va a tener una oferta electoral muy competitiva”, manifestó el ministro en diálogo con CNN Radio.

Asimismo, el titular de Obras Públicas se hizo eco de la insistencia por parte del kirchnerismo para esta convocatoria y explicó el por qué de la demora del anuncio por parte del presidente. “Estábamos gobernando, teníamos prioridades más importantes como encaminar las cuestiones económicas, Sergio Massa como Ministro poniéndose al frente de un ordenamiento que necesitábamos, y porque el año electoral está empezando ahora”, argumento.

El ministro de Obras Públicas salió a respaldar la convocatoria del presidente a una mesa política

“Las elecciones provinciales en dos semanas van a ir activando el calendario electoral. Pero hay que ser claro: ni las internas ni los ruidos que escuchamos en las últimas semanas ponen crisis o dan por terminado al Frente de Todos y el peronismo; ni una mesa va a hacer magia. A la par de esto, todos los días hay mesas y reuniones, y seguirá habiendo. Muchas serán públicas y muchas no, y es así porque la política es así”, aseguró Katopodis en referencia a la interna por la que atraviesa hoy el Frente de Todos.

En el llamado de Alberto Fernández a la confección de una mesa política hace partícipes a los gobernadores e intendentes, a los que les indica que “deberán definir el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos”. Y sobre esto, el funcionario explicó: “Esta mesa nos va a permitir tener a gobernadores, intendentes, una expresión más diversa de lo que pasa en el territorio. A veces estamos muy acostumbrados a lo que pasa en Buenos Aires, y el país es mucho más extenso, más rico”.

“Lo que mantuvo la unidad del Frente de Todos fueron los acuerdos sobre las cosas importantes. Había cosas que eran innegociables, y si se rompían no había Frente. Hablamos de un modelo de país, como poner en orden la economía, un plan de gobierno que ponga a la industria nacional y la obra pública como palancas importantes de la recuperación, y fundamentalmente hablar de futuro. Contarle a los argentinos que sabemos lo que vamos a hacer de ahora en adelante”, agregó.

Katopodis pidií "dar cuenta que estamos todos, que no se bajó nadie de los que estábamos en la foto en 2019"

En referencia a la interna del Frente de Todos y las posibles candidaturas, Katopodis prefirió ser cauto y trabajar sobre el orden de prioridades. “Es posible que en la agenda se discutan muchas cosas, algunas reglas de juego, y fundamentalmente tratar de construir una imagen común de qué necesita y cuál es el mejor formato para el Frente de Todos. Si es con una fórmula y un candidato, como en 2019; o si es con unas PASO, que permitan que el ciudadano pueda participar y elegir el candidato. Pero creo que eso es el final de la historia, será en las últimas reuniones”. Y agregó: “El primer paso es seguir tratando de calibrar y enfocarnos en cuál debe ser la mirada sobre lo que debe ofrecer el peronismo y el Frente de Todos”.

No obstante, el ministro se mostró claro sobre la importancia de la convocatoria de cara a las próximas elecciones. “La mesa tiene como responsabilidad reafirmar nuestro contrato electoral, volver siempre a para qué nos votaron. Después, dar cuenta que estamos todos, que no se bajó nadie de los que estábamos en la foto en 2019. Y tercero, dar cuenta de que hay una responsabilidad muy clara pero también una convicción de que se puede ganar, de que la Argentina no es lo mismo gobernada por el peronismo que por otra fuerza política”, concluyó.

