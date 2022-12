Condena a CFK: el PJ bonaerense se declaró en estado de alerta y los intendentes mostraron su apoyo a la Vicepresidenta

Intendentes del Frente de Todos que respaldaron a Cristina Kirchner (@nardin_leo)

“El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires manifiesta su solidaridad con la compañera vicepresidenta y se declara en estado de alerta frente al avance de estos sectores sobre los dirigentes y las dirigentes de nuestro espacio político”, fue parte de la primera reacción que mostró el PJ bonaerense que preside el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, al fallo del Tribunal Oral Federal 2, que esta tarde condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación para el ejercicios de cargos públicos.

Con un comunicado difundido mientras la ex presidenta hablaba desde su despacho en el Senado de la Nación, el PJ de la provincia de Buenos Aires advirtió que “la condena del tribunal creado a medida de la vicepresidenta Cristina Kirchner no sorprende a nadie”, y que “lejos de ser el resultado de una investigación judicial imparcial, es la expresión manifiesta de un acuerdo entre sectores de la política argentina, los medios de comunicación y el Poder Judicial”.

“Durante todo el juicio, nuestra compañera vicepresidenta de la Nación demostró cada una de las falsedades de las que fue acusada. La fiscalía y su brazo mediático respondieron que había “toneladas de pruebas”. Pero a las pruebas no hay que pesarlas: hay que leerlas. Y del análisis de cada una de ellas solo se puede concluir lo que se dijo desde el primer día: Cristina Kirchner es inocente y este juicio es parte de una estrategia política para proscribirla”, reza el texto.

Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense

Incluso, el tema de la proscripción fue el concepto más fuerte sobre el que luego se paró la Vicepresidenta para anunciar que no iba a ser candidata en las elecciones del año que viene. “El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a la misma casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, cerró su exposición moviendo así todas las previsiones políticas pos condena.

“La condena no es solamente a Cristina Fernández de Kirchner. Es una condena a las políticas que se implementaron entre 2003 y 2015. Es una condena a cualquier dirigente que no se arrodille ante los intereses que defiende un grupo de privilegiados. Es una condena a todo proyecto político de origen popular y democrático que no se someta a las reglas de los que quieren los que verdaderamente detentan el poder político en la Argentina. Un poder ajeno al control democrático”, marcó el partido donde orbitan los intendentes.

En tanto que distintos dirigentes del kirchnerismo rápidamente salieron a respaldar a la titular del Senado. Uno de los jefes de La Cámpora, y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, marcó que “es deber de todo argentino y peronista de buena fe, encuadrarse con esta mujer”; una vez que la Vicepresidenta finalizó su argumentación sobre el falló que la condenó y donde también anunció su renunciamiento a una candidatura para las elecciones del año que viene.

“No es Justicia, es venganza”, deslizó la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza.

“Con este fallo, un sector del Poder Judicial busca condicionar a Cristina Kirchner para impedirle defender tu derecho a vivir mejor. Una condena injusta para cancelarla políticamente, que nos condena un poco a todos y a todas. Un día triste para nuestra democracia e instituciones”, resaltó el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, dejando un poco de lado la interna política que mantiene en el distrito con La Cámpora.

Por su parte, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, utilizó sus redes para manifestar: “Como dijo Cristina la condena ya estaba escrita. Esto no es Justicia, es venganza por 12 años de gobierno para todas y todos, en los que unos pocos dejaron de hacer negocios a costa del bienestar del pueblo. La voluntad de las y los argentinos no se proscribe. Vamos a luchar siempre a tu lado por una Argentina con más justicia social, querida Cristina, nuestra presidenta del corazón por siempre”.

