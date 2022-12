Cristina Kirchner: “No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”

Cristina Kirchner habla luego de ser condenada a 6 años de prisión en la causa Vialidad

En medio de su defensa en las redes sociales tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, la vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que no va a ser candidata en las próximas elecciones.

Al exponer a través de YouTube una serie de puntos sobre la causa Vialidad y tras varias críticas al Poder Judicial, la ex mandataria nacional adelantó que no va a “a someter a la fuerza política” que le dio “el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta” a que “la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada”.

“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, reiteró.

Te puede interesar: Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa Vialidad

Así lo sostuvo la propia ex mandataria nacional en la transmisión que hizo apenas unos minutos después de que el Tribunal Oral Federal N° 2 leyera la condena en su contra, en la que la encontró culpable de administración fraudulenta de bienes del Estado y de ser la jefa de una asociación ilícita.

En ese marco, desde su despacho en el Senado, la vicepresidenta volvió a defenderse y se basó en una serie de filtraciones de supuestas conversaciones entre jueces y funcionarios de la oposición que se conocieron en los últimos días, “para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina”, al que calificó como “una mafia y un Estado paralelo”.

“Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente, ahí me condenan a mí, condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan”, opinó.

Te puede interesar: Para los jueces de la causa Vialidad, Cristina Kirchner tuvo “un interés manifiesto sobre el plan criminal”

En este sentido, Cristina Kirchner consideró que la sentencia “real” contra ella “no son los seis años ni la cárcel”, sino “la prohibición perpetua a ejercer cargos políticos”, y remarcó que todos los puestos a los que accedió “fueron siempre por el voto popular”.

“Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner: en el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuí a la victoria en el 2019, cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Por esto me están condenando. Esta es la verdad de la milanesa, que la cuenten como quieran”, destacó.

Al comienzo de su exposición, la titular del Senado sostuvo que existe “un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida y la libertad de los argentinos, que está por afuera de los resultados electorales”.

“Esta condena no es por las leyes de la Constitución, administrativa o del Código Penal, es una condena que tiene su origen en un determinado sistema. Yo ya hablé de lawfare y ahora expuse la idea del partido judicial, pero, en realidad, esto es mucho más simple, esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”

Seguir leyendo: