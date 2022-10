Juan Schiaretti anunció que Martín Llaryora será su candidato a gobernador: “Les pido que lo acompañen”

Martín Llaryora junto a Juan Schiaretti

A menos de un año para las próximas elecciones, tanto nacionales como locales, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que el intendente de la capital provincial, Martín Llaryora, será el candidato a quien apoyará para sucederlo, al señalar que es el dirigente que “tiene coraje, sapiencia y responsabilidad” para “mantener lo que se ha conseguido” y adaptarse “a la nueva era que se avecina”.

Así lo expresó el referente del peronismo en el interior al encabezar un acto de su partido, Hacemos por Córdoba, en el que defendió su gestión y cuestionó duramente “la situación crítica que vive nuestra patria por los errores que han cometido los gobiernos que vienen conduciendo nuestro país, incluido el anterior, el anterior del anterior y el actual”.

“En esta nueva era, de cambio, donde ningún cordobés quiere perder lo que hemos conseguido, es que nos toca elegir el año que viene nuevas autoridades, y nos toca elegir un nuevo gobernador, y nosotros lo que tenemos que tener en claro es que no alcanza con lo que hemos hecho, tenemos, todos juntos, que interpretar, leer las señales de esta nueva era y ponernos a la altura de las circunstancias”, comenzó diciendo Schiaretti.

El anuncio se realizó durante un acto de la coalición Hacemos por Córdoba

Si bien dejó abierta la posibilidad de una interna dentro de su espacio al asegurar que dentro de la coalición a la que pertenece hay “hombres y mujeres capaces de conducir la provincia” e incorporar “los nuevos paradigmas que van apareciendo”, dejó clara su preferencia.

“Él tiene el coraje, la sapiencia y la responsabilidad, y les pido a todos que acompañen, como yo, a Martín Llaryora para que sea el próximo gobernador de Córdoba”, exclamó el mandatario ante un auditorio repleto de funcionarios, dirigentes y militantes.

En este sentido, el “Gringo”, que está terminando su segunda gestión al frente del Poder Ejecutivo local, sostuvo que está “convencido de que Hacemos por Córdoba, porque encarna ese espíritu de progreso de los cordobeces, porque provoca, lo puede hacer y tiene gente capacitada para seguir haciéndolo, es el que puede conducir la provincia en la siguiente era”.

El gobernador cordobés ya eligió al dirigente al que apoyará para sucederlo

“Estoy seguro de que, entre todos, vamos a encontrar al candidato que pueda ser el gobernador y que seguramente va a contar con mi humilde experiencia como aporte. Yo creo que, como toda fuerza político-democrática, seguramente si hay diferentes candidatos, se definirá en elecciones internas, como corresponde”, aclaró.

No obstante, remarcó que hay un integrante de su espacio “que se ha destacado en los últimos años, porque siendo aún joven, es una persona que ha demostrado capacidad de gestión y de generar consensos”.

“Creo que esa persona, además, es alguien que ha mostrado ser un cordobés hecho y derecho, que cuando se ha tenido que plantar para defender a Córdoba, lo ha hecho, y que ha sido también capaz de debatir al interno de nuestra fuerza política, que no se calla, que no le tiene miedo a las cosas. Me refiero al amigo y compañero Martín Llaryora, a quien propongo como candidato a gobernador de la provincia”, proclamó.

Tras las palabras de Schiaretti, quien subió al escenario para hablar fue el propio intendente de la capital, quien empezó agradeciéndole a su familia y a sus compañeros de partido por el apoyo y luego destacó que él no es “un producto del marketing, de las encuestas ni de las consultoras”, sino “de la militancia y de la buena gestión”.

“Es por eso que asumo la responsabilidad. La asumo como militante. Gracias Juan y a todo el equipo, vamos a trabajar en conjunto y vamos a ganar la próxima elección para seguir mejorando Córdoba, para llevarla cada más alto, y lo voy a hacer con todos ustedes”, señaló, visiblemente emocionado, Llaryora.

