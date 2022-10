Con la mirada en 2023, Tolosa Paz avanza con una agenda federal y se reúne con gobernadores e intendentes

Al asumir el cargo hace un mes, Victoria Tolosa Paz expreso que “es primordial el consenso y la articulación de las políticas sociales en todo el territorio nacional”

Con los objetivos de afianzar su liderazgo e impronta en el ministerio de Desarrollo Social, y trabajar políticamente de cara a las elecciones presidenciales de 2023 junto a Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz terminó de armar su gabinete con funcionarios de extrema confianza y desplegar su agenda federal. Ya se reunió con varios gobernadores e intendentes y esta semana seguirá con esos encuentros.

Este lunes la ex diputada aterrizó en Misiones. Se reunirá en casa de gobierno con Oscar Herrera Ahuad. Posteriormente, recibirán a 25 intendentes de la tierra colorada con quienes abordarán las obras de espacios de primera infancia y el programa nacional “Puente al Empleo” para convertir planes sociales en trabajo formal para los beneficiarios. Tenía previsto, si lo permitía la lluvia, la entrega de equipamiento a emprendedores seleccionados por el Banco de Herramientas, entre otras actividades.

A su regreso se reunirá en su despacho con el mandatario sanjuanino Sergio Uñac. Lo mismo hizo la semana pasada con los gobernadores de Chaco, La Rioja Fe y Entre Ríos, Jorge Capitanich, Ricardo Quintela y Gustavo Bordet, respectivamente. Esta semana también visitará La Rioja, Santa Cruz, Santa Fe y Catamarca.

Si bien su antecesor en el cargo, Juan Zabaleta, había comenzado a desplegar parte de su actividad en el territorio, Tolosa Paz lo intensificó con el objetivo -según ella misma expresó- de “continuar impulsando e implementando en todo el país políticas públicas de ampliación de derechos que fortalezcan el proceso de desarrollo federal con inclusión y equidad”.

Victoria Tolosa Paz se reunió con los gobernadores de La Rioja, Chaco y Entre Ríos en su despacho para diagramar las políticas alimentarias y de trasformar los planes sociales en trabajo genuino

Esa definición tiene su sustento en cuatro ejes de gestión: el fortalecimiento de la política alimentaria, el impulso y transformación de las políticas sociolaborales, el cuidado de la niñez y el crecimiento de espacios de primera infancia. Y, finalmente, ejecutar las acciones y políticas para la integración socio urbana.

Para llevar adelante esos objetivos, la ministra tiene un plazo de 14 meses, esto es, hasta el próximo 10 de diciembre de 2023, fecha en que se renueva el mandato presidencial. Para ese entonces, las urnas habrán decidido si la conducción del país cambia de manos o continúa en la Casa Rosada el mismo frente gobernante.

La ministra de Desarrollo Social, de fina sintonía con el Presidente, decidió nombrar, como parte de su equipo de trabajo, a hombres y mujeres de su más estrecha confianza y no ceder lugares estratégicos, más allá de los que ya ostentan, a representantes de las organizaciones sociales que abrevan en el Frente de Todos.

— ¿Quién va a manejar las políticas alimentarias y de planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Usted o Emilio Pérsico?, le preguntó este medio a Tolosa Paz a horas de asumir el cargo.

— La ministra soy yo y soy quien administra cada una de las Secretarias de Estado que tiene esta cartera ministerial, con metas y objetivos precisos, por supuesto delegados en cada secretario de Estado, pero con una conducción clara, porque el ministerio tiene una conducción en esta ministra, respondió.

Sin mayores estridencias, la funcionaria no dudó en rodearse de personal de extrema confianza en los casilleros claves que antes había designado Zabaleta. “Son gente del palo”, comentaron desde el entorno de la funcionaria.

Javier Marcelo García fue designado como jefe de Gabinete. De 47 años, fue concejal de La Plata por el Frente Renovador entre 2013 y 2017. Si bien aún mantiene buena relación con el ministro de Economía, Sergio Massa, políticamente trabaja y opera en la provincia de Buenos Aires para Tolosa Paz y supo formar parte de los equipos de trabajo no solo del ex intendente de Tigre, sino también del ex gobernador Felipe Solá. También formó parte de los funcionarios de confianza del ex vicegobernador Alberto Balestrini como Coordinador de Jefatura de Gabinete. Hasta hace unos días, García ocupaba el cargo de Subsecretario Nacional en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

La ministra de Desarrollo Social confirmó en su cargo a Emilio Pérsico y a los otros funcionarios que provienen de los distintos movimientos sociales que integran el Frente de Todos

A cargo de la Secretaria de Articulación de Política Social la ministra designó a Leonardo Sebastián Moyano. Se trata de un joven de 40 años que estará al frente de un área con exclusivo compromiso territorial. Moyano viene acompañando a Tolosa Paz desde 2015 en la recorrida de pueblos y ciudades por las distintas provincias del país. Fue director del Programa Universidad en los Barrios de la UNAHUR entre 2019 y 2020 y Asesor en el Ministerio de Obras Públicas.

Natalia Mainoldi, de 49 años, quedó a cargo de la Dirección Nacional de Articulación Socio Productiva. Oriunda de La Plata, también acompañó a las distintas etapas de gestión de Tolosa Paz, siendo su Jefa de Gabinete cuando la ahora ministra fue presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

Javier Caruso, de 43 años, fue nombrado Secretario de Gestión Administrativa. Es abogado especializado en derecho público administrativo. Estuvo al frente de la Dirección General Administrativa del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales durante la gestión de Tolosa Paz. Es docente universitario de la UBA, en la cátedra de Derecho Administrativo.

Por último, la ministra nombró a María Elisa Sola como Dirección Nacional de Transparencia. Tiene 50 años y entre sus tareas está la de supervisar la auditoría que inició Juan Zabaleta sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Sola es abogada especializada en Derecho Público provincial y municipal, con más de 25 años de antigüedad en el sector público por ser profesional de la planta de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Desde el 2017 forma parte del espacio político junto a la ex diputada en la ciudad de La Plata.

La ministra de Desarrollo Social se rodeo de hombres y mujeres de estrecha confianza para llevar adelante sus cuatro ejes de gestión

Según pudo reconstruir Infobae, a Tolosa Paz la acompaña un reducido grupo de asesores, también de cercanía y confianza. Destacan por su perfil técnico y de larga trayectoria en áreas sociales y productivas del Estado en todos sus niveles.

Liliana Tedeschi es licenciada en Trabajo Social. Fue docente en las carreras de Trabajo Social y Comunicación Social de la UBA. Trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social, en el FONCAP, en el Ministerio de Salud de la Nación, en la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación y en la Cámara de Diputados de la Nación.

Mariano Barberena es licenciado en Trabajo Social, especialista en Gestión de la Economía Social y Solidaria. También trabajó en el área de salud y en el ministerio de Desarrollo Social.

Por último, la abogada Lucrecia Decotto trabajó en la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la Administración de Parques Nacionales, en el INTA y en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los que quedaron

Pero así como Victoria Tolosa Paz designó a los propios en áreas claves, mantuvo el equilibrio con las organizaciones sociales, aliados al presidente Fernández y que ocupan esos cargos desde que llegó a la Casa Rosada.

Emilio Pérsico continúa al frente de la Secretaria de Economía Social. Daniel Menéndez, fue ratificado como subsecretario de Políticas de Integración y Formación. Menéndez es el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie.

Fernanda Miño fue validada al frente de la estratégica Secretaría de Integración Socio Urbana. Tiene a su cargo el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), uno de los ejes de acción de Tolosa Paz, quien se propuso acelerar la urbanización de esos asentamientos, en los cuales viven más de cinco millones de personas. Según el último registro del ReNaBaP en todo el país hay 5.687 barrios carenciados.

En su agenda federal con vista a las presidenciales 2023, Victoria Tolosa Paz recorre las provincias y se reúne con dirigentes oficialistas y opositores, como Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y Néstor Grindetti (PRO), intendente de Lanús

Miño es dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el espacio social que conduce Juan Grabois, uno de los dirigentes populares cercanos al kirchnerismo.

También continúa en su puesto Rafael David Klejzer, dirigente del Movimiento Popular la Dignidad. Lo mismo ocurrió con la secretaria Nacional Inclusión Social de Gestión y Asistencia Urgente, Laura Valeria Alonso, de La Cámpora y de estrecha relación con el diputado nacional Máximo Kirchner.

Pablo Ariel Pais, un hombre que nombró Zabaleta, y que no se referencia en ninguno de los movimientos sociales del Frene de Todos seguirá al frente de la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo.

La ex diputada renovó su confianza por la buena gestión que viene realizando, pero además por el fino equilibrio que mantiene en las mesas de diálogo con los dirigentes de la Unidad Piquetera.

Es con este equipo que Tolosa Paz decidió salir a jugar uno de los partidos más complicados que le tocó: “Transformar y dar vuelta la historia de la pobreza y de la indigencia de nuestro pueblo en cada barrio y en cada localidad de nuestra Argentina”, como ella misma definió el día que juró como ministra.

