Alfredo Cornejo apuntó contra Gerardo Morales: “Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos”

Alfredo Cornejo durante una reunión con Mauricio Macri

El acto de la Unión Cívica Radical del último sábado que encabezaron Gerardo Morales y Martín Lousteau sigue haciendo ruido interno en Juntos por el Cambio luego de que los referentes radicales -sobre todo el gobernador de Jujuy- apuntaran contra Mauricio Macri.

Aunque, como era de esperarse, los dichos de Morales no cayeron bien en algunos dirigentes del PRO, este lunes sorprendió al salir a criticar al presidente del partido un correligionario y hombre fuerte del espacio como Alfredo Cornejo, senador nacional.

“Lo que surgió del acto no fue la conmemoración de un triunfo histórico del radicalismo sino una crítica a Macri, pero ese no era el objetivo del acto”, dijo el mendocino en diálogo con CNN Radio. Y sentenció: “Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos, vamos a hacer proselitismo con su gente”.

“Hicieron mención a Macri donde no había necesidad y donde había que mostrar unidad. Los ruidos internos no contribuyen, no le sirven al radicalismo ni a Juntos por el Cambio”, completó Cornejo, quien también apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, presente en el acto y principal rival de Macri en una posible interna presidencial.

Sobre el jefe de Gobierno, el ex gobernador de Mendoza sostuvo: “Le viene muy bien que sean otros los que desgasten a Macri”.

