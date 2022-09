La razón por la que Grabois no rompió con el Gobierno: parte del dinero por la liquidación de soja ira a un nuevo subsidio

Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a la medida del dirigente social Juan Grabois. Destinará un porcentaje de la liquidación de soja que debería ir al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”. El “refuerzo de ingresos” será de 16.000 pesos, alcanzará a 2.100.000 beneficiarios y se abonará el último trimestre del año. Si bien para el líder del Frente Patria Grande la medida es “insuficiente” sirvió para que el domingo su espacio político, compuesto por tres diputados nacionales, resolviera no romper con el bloque oficialista en la Cámara Baja.

Los más de cien mil millones de pesos saldrán del Fondo Incremento Exportador que, aunque no se difundió, está incluido en el DNU 576 anunciado el 4 de septiembre por el ministro de Economía, Sergio Massa. Se dispone a creación del Programa de incremento exportador que establece un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja con el objetivo de acumular dólares y reforzar las reservas del Banco Central.

En diálogo exclusivo con este medio, Grabois confió que: “Pocas horas antes del intento de asesinato de Cristina, recibimos directamente de ella el compromiso de que los hombres y mujeres sin ingresos registrados ni ayudas sociales de ningún tipo recibirían un refuerzo de ingresos en octubre, noviembre y diciembre” .

Grabois, también líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), le exige al Frente de Todos, desde el año pasado, un Salario Básico Universal, un beneficio que la portavoz Gabriela Cerruti anuncio que no se va a impulsar por falta de fondos.

–¿Y de dónde va a sacar el Gobierno el dinero para sostener el “refuerzo de ingresos”?, le pregunto este medio al dirigente social y abogado.

– Vendrá de las retenciones a percibir por exportaciones de soja . Los beneficiarios serán millones, al menos los dos millones cien mil que están en la indigencia y el monto será el equivalente a la canasta básica alimentaria por adulto, unos dieciséis mil pesos.

–¿Y a partir de enero, cuando termine el beneficio que va a ocurrir?

–Vamos a trabajar, como lo venimos haciendo con la senadora nacional Juliana Di Tullio para dejar como derecho permanente este piso de ingresos para cualquier persona en situación de extrema vulnerabilidad social.

–¿De dónde surge que los beneficiarios son más de dos millones de personas?

–Es la cantidad de indigentes que figura en el INDEC. Ese es el piso. Vamos a pelear para que se vaya ampliando y se consolide como una ley.

–¿Es una simple coincidencia que no rompieron con el bloque del Frente de Todos, como venían amenazando, con el anuncio del decreto que en su artículo noveno establece “la creación del Fondo Incremento Exportador”?

–Fue totalmente determinante esta garantía para no irnos del bloque, aunque el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner nos hubiese hecho suspender la definición. Con esta medida, se cumple nuestro principal reclamo, tardía e insuficientemente, pero se cumple.

El artículo noveno, al que hace referencia Grabois, sostiene que para recibir el beneficio de 16.000 pesos “se tendrá en cuenta si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgado por el Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios”.

El DNU también establece que ese fondo también será destinado a “programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales”.

Según el líder del MTE: “La salida del bloque oficialista de los diputados del Frente Patria Grande, más allá de las diferencias que tenemos con la orientación económica y otros aspectos de la gestión, tenía como causa fundamental la falta de medidas redistributivas para éste último sector, los más pobres de los pobres. Estas medidas, tardíamente, aparecieron”, destaca el referente del Frente Patria Grande y recordó que: “El intento de magnicidio de Cristina lo cambió todo y en ese contexto aún sin aquel compromiso hubiéramos suspendido el tratamiento de la moción de ruptura”.

El decreto 576/2022, analiza Grabois, es muy similar al Salario Básico Universal, pero, como no lo es, “seguimos en lucha porque creemos que todo trabajador y trabajadora tiene que tener un piso de ingresos garantizado sean del sector público, privado o popular; estén en la formalidad o en la informalidad; trabajen en relación de dependencia o en forma independiente; tengan tareas reconocidas económicamente como la de un bancario o totalmente desconocidas como las tareas de cuidado que realizan fundamentalmente las mujeres”.

El porcentaje de las retenciones de exportaciones de soja a 200 pesos por dólar que no ingresaran a las flacas arcas de Miguel Ángel Pesce no está establecido en el DNU, sin embargo, en el artículo 10 se establece que la “proporción será establecida por el Ministerio de Economía de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba, de manera incremental, en concepto de derechos de exportación por las mercaderías (soja)”.

–¿Cuál es su visión del país hoy, a cinco días del intento de asesinato de la Vicepresidenta?, le pregunto Infobae a Grabois.

–La Argentina sangra. Tiene las venas abiertas. La fuga no es solo de dólares. Como las vaquitas ajenas, también se van todos los frutos de la tierra y en general poco queda para el desarrollo integral de nuestra nación. El Estado sigue siendo neoliberal. La política tiene mucho de casta y es mezquina con los de abajo. Hay indiferencia y desprecio por los humildes. No hay planificación... no hay una visión humana de la Argentina. Para colmo los profetas del odio logran transformar sus palabras en acción y atentan contra la vida de nuestras dirigentes.

–Habla como opositor.

–Nuestro gobierno se parece al Sargento García, en la serie El Zorro, tomando vino en la cantina antes, durante y después del atentado contra Cristina . De verdad, de corazón, queremos que mejore y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que así sea porque sabemos que lo que hay del otro lado es muchísimo, muchísimo peor.





