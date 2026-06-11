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Los detalles de la declaración jurada de Adorni: su patrimonio ahora es de más de $944 millones

El jefe de Gabinete presentó los documentos ante la Oficina Anticorrupción. Incluyó las nuevas propiedades que adquirió siendo funcionario y las criptomonedas

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Manuel Adorni (REUTERS)
Manuel Adorni (REUTERS)

En la declaración jurada patrimonial que presentó, finalmente, ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al año 2025, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó un patrimonio de $944.575.052, cifra que incluye USD 209.000.

A su vez, informó tener deudas por $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319, según la conversión hecha por Infobae al tipo de cambio de $1446 considerado por Adorni al momento de la DDJJ en el cierre del ejercicio 2025. Las deudas deben consignarse en el formulario en la moneda nacional.

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El monto del patrimonio que declaró al cierre de ese año, el segundo como funcionario del Gabinete, es un 42,5% más que lo que informó a principios del 2025, según el documento disponible en la web de la OA, de acceso público, analizado por este medio.

En esta DDJJ sí están las propiedades que surgieron en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y reveladas por el periodismo.

Incluyó la casa en el country en Indio Cuá que fue escriturada a nombre de su mujer en noviembre de 2024 - y que no había detallado en su declaración jurada de ese año - y valuó en $156.926.249. La compró en USD 200.000 y le hizo reformas por USD 245.000, que pagó en efectivo y sin facturas, según detalló el contratista Matías Tobar.

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Manuel Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club Exaltación de la Cruz
La casa que se hizo a nuevo Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club

También el departamento con cochera de la calle Miró al 500, en una de las zonas más exclusivas del barrio de Caballito, que adquirió el 24 de noviembre de 2025, y valuó $255.844.500. Informó haberlo adquirido con “ingresos propios y crédito” y figura como titular del 50%, ya que la otra mitad es de su mujer, Betina Angeletti. Según la escritura a la que accedió la Justicia, lo compró en USD 230.000. Pero de ese monto, solo puso en efectivo USD 30.000 y se endeudó por los USD 200.000 restantes con dos jubiladas dueñas de ese inmueble, mediante una hipoteca privada.

El edificio de Miró al 500 donde vive Adorni(imagen Google Maps)
El edificio de Miró al 500 donde vive Adorni(imagen Google Maps)

En la nueva DDJJ figura su anterior vivienda, actualmente desocupada y en venta, en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. De cuatro ambientes y 115 m2, este departamento sí lo había declarado en 2024. En la DDJJ ante la OA lo valuó en $61.052.711. Estuvo publicado en estos meses en un sitio de ofertas inmobiliarias a USD 289.000. Se publicita como “dueño vende directo”, con 138 m2 cubiertos y expensas de $500.000, que el jefe de Gabinete sigue pagando ya que sigue siendo el dueño con su mujer.

El departamento que Adorni tiene a la venta en Parque Chacabuco
El departamento que Adorni tiene a la venta en Parque Chacabuco

A su vez, informó nuevamente ser dueño de otro departamento en La Plata, de 55 m2, que valuó en $96.900.545 y dijo haberlo adquirido con “ingresos propios”.

En su anterior DDJJ del 2024, había informado que el departamento en La Plata de la Calle 50 era una “donación familiar” y que tenía el doble de metros cuadrados: 105 m2. Como fecha de adquisición figura la misma: 1 de junio de 2016.

En cuanto al dinero, informó una suma total de $310.084.917, que incluyen USD 209.961 en “efectivo en el país”, según el documento público al que accedió Infobae; $3.999.785 en cuentas de pago, aquellas provistas por empresas de la industria Fintech para enviar, recibir dinero y realizar trasnferencias; y $2.455.000 también ene efectivo, en pesos.

Adorni es dueño de un Jeep Compass Sport 2.4, modelo 2021, que adquirió en marzo de 2024. Se desprendió del Renault Captur INtese 2.0 modelo 2019.

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