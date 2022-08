Así quedó la cabaña incendiada en Villa Mascardi: “Había claras intenciones de destruir todo”

El incendio habría comenzado en tres puntos distintos de la propiedad

Los ataques mapuches continúan causando preocupación en la Patagonia y este lunes sumó un nuevo capítulo cuando fue incendiada otra cabaña en la localidad de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, presuntamente por miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, según sospechan los vecinos de la zona.

De acuerdo con la investigación en curso, el fuego habría comenzado en tres puntos distintos del inmueble, que al momento del ataque estaba desocupado, por lo que la hipótesis principal que se manejaba hasta el momento es que habría sido un hecho intencional.

El dueño de la cabaña dijo a Infobae que "las pérdidas fueron totales"

En diálogo con Infobae, el dueño de la propiedad, Luis Dates, contó que “las pérdidas son totales” y explicó que recién en estas horas estaba viajando hacia Bariloche y que durante martes tenía pensado ver el estado en el que quedó la cabaña, llamada Los Radales, y reunirse con las autoridades locales.

“Antes de que se instalen los mapuches en Villa Mascardi, las casas quedaban vacías durante gran parte del año. Ahora no pueden quedar sin gente ni media hora porque te las queman o te las usurpan”, lamentó el hombre, quien aseguró que no tiene “ninguna” duda sobre quiénes son los responsables del incendio.

En este sentido, Dates sostuvo que “no es casual” que el ataque se haya producido un primero de agosto, porque es la misma fecha en la que ocurrió “el primero de los incendios” en esta localidad y “hace dos años” también “quemaron otra casa” este mismo día.

La vivienda quedó completamente destruida

“Los peritos dijeron que las llamas se originaron en tres lugares distintos, es decir, había claras intenciones de destruir todo. Además, había un candado dañado en la parte posterior, por donde seguramente lograron ingresar al lugar”, remarcó.

Además, el dueño de Los Radales consideró que “es evidente el acompañamiento, el sostén y el apoyo logístico que esta agrupación violenta tiene de parte del gobierno” y contó que en otras ocasiones similares los funcionarios nacionales que viajaron a esta provincia para interiorizarse en estos hechos, los “hicieron sentir como si los usurpadores” fueran los propietarios de las viviendas.

Los vecinos de la zona sospechan de una comunidad mapuche

“Es difícil de explicar la desprotección que sentimos, no solo yo y mi familia, sino todos los que vivimos en Villa Mascardi. Los responsables no solo no son condenados, sino que además están amparados por la Justicia y por el Gobierno. Cuando nos reunimos con Sabina Frederic y Gabriel Fucks, quienes estaban al frente del Ministerio de Seguridad, nos dimos cuenta cuál era la postura del Gobierno: los delincuentes parecíamos nosotros. Del Gobierno nacional no podemos esperar mucho”, lamentó.

Por último, Dates recordó que “en abril de 2020 hubo otro intento de incendio en la cabaña, aunque la activación de la alarma frustró la intención de los encapuchados, ya que la Policía intervino rápidamente y logró sofocar las llamas”.

El inmueble incendiado, visto desde afuera

La puja con la comunidad Lafken Winkul Mapu, que se autopercibe mapuche a pesar de carecer documentación que así lo avale, viene desde 2007, cuando unas 30 personas usurparon dos predios pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales y desde ese lugar avanzaron hacia las propiedades linderas.

Un inmueble perteneciente al Obispado de San Isidro, otro de Gas del Estado y varios pertenecientes a privados sufrieron daños totales producto del accionar vandálico de la misma agrupación.

El último episodio similar había ocurrido hace tan solo diez días, cuando dos encapuchados ingresaron a un complejo turístico ubicado en Los Repollos, a pocos kilómetros de El Bolsón, donde intentaron provocar un incendio que no prosperó.

El propietario del lugar sufrió severas quemaduras al manipular un colchón envuelto en llamas, que había sido rociado con combustible por los atacantes.

