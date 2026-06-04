Mayra Mendoza cuestionó a Patricia Bullrich por sus críticas a Ni Una Menos: “Las feministas queremos a Cristina libre”

Mayra Mendoza, diputada de la provincia de Buenos Aires, responde a las declaraciones de Patricia Bullrich.

La diputada de la provincia de Buenos Aires, Mayra Mendoza, le respondió a Patricia Bullrich, por redes sociales y en el marco de la última marcha por Ni Una Menos: “Ahora te nombrás como feminista… nada más lejos que una persona como vos del feminismo, no confundas".

A través de su cuenta en X, Mendoza recordó el trayecto político de Bullrich: “Fuiste Montonera, de la Alianza, del PRO, ahora de Milei. Sos la ministra de De La Rúa que le recortó en el 2001 a los jubilados, sos la ministra de Macri que reprimió y mató en 2015 y volviste a hacerlo en 2023 como ministra de Milei”.

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En este sentido, calificó como “mentiras” la baja de la pobreza y de los femicidios, mientras “la violencia recrudece promovida por el propio presidente y el Estado que abandona”.

Sin embargo, la parlamentaria resaltó el concepto de “Partido Feminista”, que expuso Bullrich ayer: “Bienvenido sea un ‘Partido Feminista’ como alternativa para enfrentar a Milei, a Macri, a vos y a todos los violentos juntos. Un partido feminista que abrace a las nuevas generaciones, que dé posibilidades a las familias, que crea en Argentina y su gente. Un partido feminista que no sea careta y que no tenga miedo de decir las verdades que el poder no quiere escuchar”.

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En otro pasaje, Mendoza se refirió a la figura de la expresidente Cristina Kirchner y destacó que la exmandataria -que actualmente cumple prisión domiciliaria- fue “quien más hizo por nosotras y hoy está secuestrada y proscripta”.

Patricia Bullrich criticó la marcha del Ni Una Menos (Fotografía: Gastón Taylor)

Y desafió: “Vos bien sabés Patricia, que ella les gana, a vos y al resto, les gana porque tiene el mayor acompañamiento electoral porque su gobierno fue el último buen gobierno para la gente. Ella te gana Patricia, por eso la quisieron matar. Pero acá estamos y como vos alguna vez cantaste: No nos han vencido. Y esto lo cantamos ahora y va a suceder: VAMOS A VOLVER”.

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La senadora Patricia Bullrich se pronunció ayer sobre la movilización de Ni Una Menos, y cuestionó el accionar del “partido feminista” y puso el foco en el sentido de las marchas. “No le importan los resultados, sino el marketing”, expresó Bullrich en sus redes, aludiendo a las motivaciones detrás de la convocatoria. La titular de la bancada de La Libertad Avanza defendió la gestión del Poder Ejecutivo y destacó: “Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”.

Bullrich remarcó que su visión del feminismo se basa en “el que protege a las mujeres. A todas”, y sostuvo: “Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad”.

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A su vez, subrayó que “el que las hace, las paga”, y diferenció su postura de la de otros sectores: “Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro”.

Mendoza destacó la figura de Cristina Kirchner: "Vos bien sabés Patricia, que ella les gana, a vos y al resto" (REUTERS/Martin Cossarini).

En el mismo mensaje, la senadora se refirió al caso de Agostina, la adolescente asesinada en Córdoba, y defendió las acciones para detener al acusado, Claudio Barrelier. “No hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, fundamentó.

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Bullrich también apuntó contra la institucionalización de políticas de género: “No necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario, nosotros los hacemos pagar”. Sobre la marcha, afirmó: “Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”.