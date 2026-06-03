Política

En medio de la tensión que generó la decisión de Bullrich por un pliego, el Senado define la sesión de mañana

Las ya reiteradas diferenciaciones de la jefa oficialista con el Ejecutivo derivaron en un pésimo clima dentro de La Libertad Avanza. “Por mucho menos le hicimos la cruz a Villarruel y echamos a un colega de bloque”, observó un legislador

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Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (NA)

En medio de la mini crisis libertaria que generó en el Senado su propia jefa, Patricia Bullrich, los presidentes de bloque de la Cámara alta mantendrán hoy la reunión de Labor Parlamentaria -desde las 11- para ir al recinto mañana y aprobar un acuerdo por USD 171 millones con dos holdouts, y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que de tener éxito pasarán ambas a Diputados para su sanción definitiva. Un potencial tercer tema, el de los pliegos judiciales, es un misterio y también una bomba que podría explotar, por sobre todas las cosas, por errores de la Casa Rosada y muy poca viveza de la porteña para resolver un conflicto ahora agigantado.

Al acercar la lupa al embrollo, aparecen dos inconvenientes. El primero, a simple vista, es político. Pero no puede ser comprendido sin el parlamentario, que es el pliego para jueza de María Verónica Michelli que envió el propio Ejecutivo y que fue bien defendido por la postulante en la comisión de Acuerdos del Senado, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto. El riojano es cercano a los Menem y, por ende, dependiente en última instancia de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

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La primera espina dolió semanas atrás, cuando legisladores que siguen de cerca estas cuestiones detectaron que el dictamen de Michelli -familiar de un periodista del diario La Nación, que nada tiene que ver con el cargo para el que fue propuesta- nunca apareció como una orden del día. Es decir, el despacho cuenta con las firmas necesarias y Pagotto lo pisó y no lo presentó, algo anti reglamentario. Bullrich, como jefa de bloque, avaló esto, no emitió opinión y nunca se quejó como lo hicieron, aunque en off, desde otras bancadas.

SENADO - COMISION DE ACUERDOS - 14/5
Bullrich y el titular de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, el libertario riojano Juan Carlos Pagotto (Prensa Senado)

Ante los primeros “enojos” del Gobierno para con la postulante -que ellos mismos alentaron, lo que pincela a todo este episodio de delirante-, la porteña podría haber hecho el intento de “convencer” a que algún colega retirara la rúbrica y, así, dejar la propuesta sin el mínimo necesario. Como para descomprimir la tensión, aunque sin cerrar la novela. Hubiese sido lejos de lo ideal y también desprolijo, aunque posible. A nadie se le prendió la lámpara.

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El Ejecutivo aportó lo suyo el miércoles de la semana pasada, cuando lanzó y aterrizó en la Cámara alta el pedido de retiro del pliego en cuestión. Esto debe, sí o sí, ser avalado por el recinto, donde todos quedan expuesto. A partir de ahí, lo legislativo viró hacia lo político. Recién anteayer, Bullrich avisó un puñado de segundos antes a su bancada -escueto mensaje- lo que luego iba a publicar en la red social X. Era, de nuevo, para desmarcarse de la -pésima- jugada de Balcarce 50. Y, como si fuera poco, se sumó lo de las últimas horas: desde su entorno justificaron la renuncia a disposición del primer mandatario -a la titularidad del bloque, nunca a la banca-, que no fue aceptada, como algo de “persona de bien”.

¿Cuál es el problema en el corto plazo? Que Bullrich quiera ser noticia no es nuevo. Desde hace décadas es su insumo principal y así deben ser tomadas sus declaraciones. Quienes han padecido el “con qué salimos hoy” en diversas épocas, lo confirman. Y, en los últimos tiempos, toda la frondosa experiencia política que acumula y el haber vivido dos años dentro del corazón de la gestión de La Libertad Avanza le dieron las herramientas necesarias para, llegado el momento, apostar como nunca.

jueza María Verónica Michelli
María Verónica Michelli

Hoy, la porteña no sólo tiene una parte de la opinión pública de su lado, sino también a senadores que le responden más a ella que al propio Javier Milei. “Por mucho menos le hicimos la cruz a -la vicepresidenta, Victoria- Villarruel y echamos a un colega del bloque. Lo que pasa es que ella tiene armado, lo que la diferencia del resto”, manifestó un legislador del espacio a Infobae. Ayer, la titular de la Cámara alta recibió a Michelli.

De cara a Labor Parlamentaria, una idea que volaba por la Casa Rosada apuntaba a sesionar con las dos leyes mencionadas y, de los poco más de 70 pliegos dictaminados, agarrar sólo una fracción del paquete y dejar el resto para otra ocasión. Además, hay un despacho que continúa sin aparecer. Y no se debe olvidar que los dialoguistas también aguardan por el avance de postulantes para cargos en el interior del país. Se regocijan, por estas horas, con los insólitos pataleos libertarios.

En el fondo, que los políticos hablen poco de la gestión económica -el nervio central mileísta- y que queden tapadas otras yerbas con la incontinencia -tardía y humeante- de Bullrich representan, por ahora, cierta ganancia para La Libertad Avanza. Encima, mañana se votarían leyes que le interesan al oficialismo.

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