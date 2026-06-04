Política

Javier Alonso le respondió a Jorge Macri luego de que propusiera “levantar un muro contra la barbarie”

Tras el discurso del jefe de Gobierno porteño durante el acto de incorporación de nuevos agentes a la Policía de la Ciudad, el ministro de Seguridad bonaerense criticó el estado de la Ciudad de Buenos Aires

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Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense

Después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, propusiera “levantar un muro contra la barbarie” durante un acto de la Policía de la Ciudad, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, consideró que se trató de una estrategia para tapar su “incompetencia política”.

Un nuevo capítulo se sumó a la disputa entre ambas jurisdicciones por cuestiones de seguridad y gestión. Todo se desencadenó por el discurso que Macri brindó en el acto de incorporación de 650 nuevos agentes a la Policía de la Ciudad, en donde destacó que su gestión logró bajar la tasa de todos los delitos durante el año pasado.

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De acuerdo con el Mapa del Delito del 2025, todos los tipos de delitos experimentaron un descenso y, en algunos casos, se registraron cifras récord. Mientras que los índices de robos con armas y de autos se posicionaron en sus niveles más bajos desde que se tiene registro, la Ciudad de Buenos Aires se posicionó como la segunda ciudad con menor tasa de homicidios del continente americano. En primer lugar quedó ubicada Ottawa, Canadá.

Por este motivo, Macri remarcó: “Hemos alcanzado un logro histórico, la baja de todos los delitos en la Ciudad, y ese mérito habla de lo que esta fuerza de seguridad representa”, antes de volver a trazar sus diferencias con la gestión bonaerense, encabezada por Axel Kicillof, y administrada por Alonso en materia de seguridad.

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La respuesta de Javier Alonso a Jorge Macri
La respuesta de Javier Alonso a Jorge Macri

“Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof”, apuntó el jefe de Gobierno porteño durante su intervención. En línea con esto, propuso: “Vamos a defender nuestro estilo de vida. El cumplimiento del orden, del respeto a la vida, de las libertades individuales y las diferencias. Es con ley y es con orden”.

Luego de que la máxima autoridad porteña publicara ese fragmento del discurso en su cuenta personal en X, el ministro de Seguridad bonaerense le respondió con críticas a su gestión y a la situación de la Ciudad de Buenos Aires.

“Jorgito: hablás de levantar un muro contra la ‘barbarie’ solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión”, publicó el funcionario bonaerense a través de una cita que realizó a la publicación original del jefe de Gobierno porteño.

Una de las publicaciones que realizó el Gobierno de la Ciudad tras la incorporación de nuevos agentes
Una de las publicaciones que realizó el Gobierno de la Ciudad tras la incorporación de nuevos agentes

En este sentido, Alonso apuntó: “Estás sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también las esperanzas de tu propio partido político”. Por esto, en tono irónico, pidió: “No descargues tu frustración con los bonaerenses: ellos son quienes te sanan a los enfermos, te cuidan a los vecinos y atienden y producen en gran parte de la Capital”.

En la misma publicación, el titular de la cartera de Seguridad bonanerese subrayó la necesidad de fomentar la unidad nacional al manifestar que “el país es uno solo”. Por este motivo, le cuestionó al representante de la Ciudad de Buenos Aires: “¿O acaso cuando te pongas la camiseta de la selección para hacer tu marketing sensiblero y barato lo vas a hacer festejando solo los goles de la Ciudad?“.

“Tené un poco de dignidad y disculpate con el pueblo de nuestra provincia”, instó el ministro de Kicillof, previo a cerrar su mensaje con una alusión al patrimonio del que sería dueño jefe de Gobierno porteño y a presuntas investigaciones judiciales.

“Cuando decís que defendés tu ‘estilo de vida’, ¿acaso te referís a tu abultado patrimonio, tan difícil de explicar? En vez de discriminar a un pueblo digno y trabajador, rendí las cuentas que tenés pendientes con la Justicia”, concluyó Alonso.

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