Política

“En unos meses somos Dinamarca”: Sturzenegger valoró los cambios en la Inspección General de Justicia

El organismo comenzó con un proceso que elimina la obligación de entregar copias en papel para diversos trámites y autoriza la expedición de constancias digitales firmadas electrónicamente por funcionarios responsables

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La fachada de la Inspección General de Justicia
La fachada de la Inspección General de Justicia

La Inspección General de Justicia (IGJ) inició hoy una nueva fase de modernización en sus procedimientos registrales, sustituyendo la entrega presencial de documentación por un sistema digital integral.

En este sentido, el organismo eliminó la obligación de presentar copias en papel para determinados trámites registrales y dispuso que la constancia de inscripción se genere y remita en formato digital, con firma digital. La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

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De acuerdo con la propia entidad, la medida busca adecuar “el régimen registral a criterios de simplificación, proporcionalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la economía formal”. Y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida a través de sus redes sociales: “El Ministro @juanbmahiques (Juan Mahiques) y el titular de la IGJ @chuleramirez hacen otra guasa mejora en la IGJ. A este ritmo, más lo que han puesto en el proyecto de Ley de Sociedades, en unos meses somos Dinamarca en este tema".

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Y graficó: “Si fuiste a IGJ, sufriste las copias protocolares. Sufriste achicar una fotocopia para dejar margen para los sellos del Estado. Sufriste llevar copias de documentos que el Estado ya tenía. Sufriste ir al escribano a certificar lo que IGJ te daba, para que ARCA — otro organismo del Estado — te lo aceptara. El Estado no confiaba ni en sus propios documentos".

“Mamita. Para empezar a limpiar esta locura la RG IGJ 5/2026 con firma de @chuleramirez elimina las copias simples y las copias protocolares. Se presenta 1 original, no 3. IGJ devuelve una plancha de inscripción digital, original, con plena validez jurídica. Sin papel extra. Sin absurdos. A otra cosa mariposa", concluyó el ministro.

Hombre calvo, vestido con traje oscuro, camisa azul claro y corbata rosa, habla frente a un micrófono, gesticulando con ambas manos
Federico Sturzenegger celebró la nueva medida.

La nueva disposición

El nuevo esquema no se aplicará de una sola vez. Según el artículo 9 de la resolución de la IGJ, regirá de manera gradual para los sujetos y actos registrables que se incorporen a un Cronograma de Implementación, que será publicado y actualizado en el sitio oficial del organismo.

Para los trámites que no ingresen en ese cronograma seguirá vigente el procedimiento previsto por la Resolución General IGJ N.º 15/24. Esa norma regulaba la tramitación íntegra en soporte papel, exigía copias simples y de margen ancho y requería la concurrencia presencial para retirar el instrumento inscripto, según los considerandos de la nueva resolución.

La resolución establece en su artículo 2 que el instrumento original deberá seguir presentándose con las formalidades ya previstas en el artículo 34 del Anexo A de la Resolución General IGJ N.º 15/24, pero quedará eximida la obligación de acompañar copias exigida hasta ahora por el artículo 35 de esa misma norma.

Una vez practicada la inscripción, el original quedará incorporado al expediente administrativo y la IGJ generará una plancha de inscripción en soporte digital con los documentos inscriptos embebidos, firmada digitalmente por el funcionario competente, según el artículo 3. Esa plancha será la constancia del acto registral y se enviará al autorizado a través de la plataforma digital habilitada por el organismo.

Primer plano de una mano sujetando un smartphone sobre un documento de papel en un escritorio. La pantalla del teléfono muestra el documento con un marco verde para escanear.
La nueva disposición dispone la digitalización de las inscripciones dentro de la IGJ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución agrega que ese instrumento remitido tendrá plena eficacia jurídica en los términos del artículo 11 de la Ley N.º 25.506 (Ley de Firma Digital). En los considerandos, la IGJ sostuvo que los documentos reproducidos en formato digital y firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en cualquier soporte son considerados originales y poseen valor probatorio como tales.

El organismo justificó el cambio al señalar que mantener en 2026 el requisito de aportar copias en papel “no satisface ninguna función útil de tutela” que no esté cubierta por el original presentado y por la plancha digital.

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