Política

El trasfondo del nuevo cortocircuito entre Patricia Bullrich y los Milei: la interna subterránea que volvió a activarse

La principal espada de La Libertad Avanza en el Senado volvió a desmarcarse de los hermanos libertarios por un pliego judicial que pidió retirar el Ejecutivo. El nuevo gesto de independencia genera incertidumbre puertas adentro y abrió nuevas críticas entre dos sectores del Gobierno

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Varias personas, incluyendo hombres en traje y una mujer, observan desde el balcón de un edificio rosado con arcos ornamentados
El presidente de Argentina y otros funcionarios observan el Tedeum 2026 desde el balcón principal de la Casa Rosada, un evento cívico-religioso anual. (Jaime Olivos)

Bastó una publicación de la senadora nacional Patricia Bullrich para que la semana del oficialismo tomara otro tenor y las internas políticas volvieran a figurar en la primera plana mediática. La jefa de la bancada libertaria volvió a diferenciarse de los hermanos Javier y Karina Milei al explicitar ayer, en un posteo en redes, que no acompañará el pedido del Poder Ejecutivo para retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli.

La senadora publicó un mensaje en su cuenta de la red social X que le había comunicado al Presidente que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia”, respecto del retiro del pliego de Michelli que pidieron los Milei, decisión que Infobae había adelantado semanas atrás.

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En su mensaje, Bullrich reiteró el derecho que tiene Milei para determinar la asignación o retiros de pliegos, pero defendió su postura de expresar sus principios. “Los valores republicanos también son parte del cambio. Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”, sostuvo la dirigente libertaria.

La publicación cayó como una bomba puertas adentro porque configura una nueva muestra de autonomía de Bullrich respecto de los Milei. Hasta entonces, el gesto más contundente había sido cuando apuró a Adorni a presentar su declaración jurada. También participó de la Comisión de Medios de Comunicación cuando se expuso sobre las restricciones (aún vigentes) de los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

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La senadora de La Libertad Avanza escribió a través de X
La senadora de La Libertad Avanza escribió a través de X

Cerca del Presidente marcan que Bullrich está haciendo su propio juego y entienden que para la parte del electorado que se referencia en ella sería difícil de digerir el retiro de Michelli. Pero es justamente por esa cuestión que ven con cada vez más incomodidad los tironeos que se producen con la senadora, porque con esos episodios termina habiendo una controversia sobre cómo puede Milei garantizar su autoridad en la cadena de mandos y como puede asegurar una coherencia narrativa en las decisiones políticas.

Por caso, la declaración pública de Bullrich para pedir que Adorni presente de manera inmediata su DDJJ terminó con un Milei dando una entrevista minutos después que tuvo consecuencias indeseadas para el Gobierno. Sin haber chequeado con el jefe de Gabinete, el Presidente dijo que su funcionario ya tenía listos los papeles y que los iba a presentar de manera inminente cuando, en realidad, eso nunca había estado en los planes. Eso generó que a lo largo de las semanas se volvieran a repetir las críticas contra ambos por ese episodio.

El perfil arquetípico que respalda a Bullrich tiene matices con respecto al de Milei. Este se caracteriza por priorizar los asuntos republicanos, en particular aquellos vinculados con la justicia. Como principal encargada de bloque de La Libertad Avanza, la senadora priorizó la valoración de su base de sustentación por sobre la diligencia de los hermanos Milei.

En ese punto se encienden alarmas en la cúpula de los Milei: aunque no creen que tenga margen para poder empezar un proyecto presidencial propio, ven que los desafíos hacia ellos son más recurrentes. Y son en momentos quirúrgicos, en los que la posición bullrichista parece quedar mejor parada ante la opinión pública y los Milei pagan un costo político.

Una mujer con cabello castaño, traje de terciopelo negro y blusa blanca sonríe y saluda, saliendo por una puerta de madera oscura, acompañada por tres hombres
Patricia Bullrich (Jaime Olivos)

“A nadie le conviene romper. Javier realmente le tiene aprecio a Patricia, pero la paciencia tiene un límite. Echarla sería un costo enorme y todo ganancia para ella. También siento que Pato no puede desgastar ad infinitum”, esgrime un alto funcionario en diálogo con Infobae, y concluye que la ecuación es simple: “Si Milei se mantiene con buena imagen, nada de lo que haga Patricia va a importar. La incógnita es qué podría suceder si el escenario es el contrario”.

La interna de la interna

El episodio de ayer tiene otro trasfondo que no se juega sobre la esfera de la senadora, sino en la misma disputa entre el asesor presidencial Santiago Caputo con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

Esto sucede porque los laderos de la hermana presidencial son quienes tienen el poder político sobre el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. Ese triángulo es el que audita el camino por el que pasan las más de 370 vacantes que se producen en juzgados nacionales y federales de todo el país, los cuales tienen diferentes grados de avance entre el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el mismo Senado.

Juan Bautista Mahiques y Martín Menem. REUTERS/Agustin Marcarian
Juan Bautista Mahiques y Martín Menem. REUTERS/Agustin Marcarian

Esta situación hizo que el caputismo saliera a apuntar contra el flamante triángulo judicial del Gobierno. “Expone cierto amateurismo político de su parte, porque lo que tenía que ser un trámite institucional terminó exponiendo un cortocircuito político de enorme magnitud dentro del oficialismo, exponiendo al Presidente y a Karina Milei, porque el armado político y el control de estos temas dependen de su estructura de confianza”, alegan.

Lo que se pone en tela de juicio de parte de este sector es cómo fue el procedimiento de revisión de cada uno de los pliegos. El Presidente no se siente atraído por la política judicial y es por eso que no conoce a los grandes jugadores de ese rubro, mucho menos a quienes tienen perfiles más técnicos y son propuestos para las cámaras, juzgados y tribunales a través de los pliegos que firma. “Estaban ocupados contando la larga lista con los pliegos y no cuidaron al Presidente”, lanzaron contra los alfiles karinistas.

En el entorno de la hermana presidencial relativizan ampliamente el tenor que le ponen esos actores del Gobierno. “Operan igual que siempre... que ninguno de los Milei sabe del tema y que los Menem, y ahora Mahiques, le llenan la cabeza. Lo mismo pasó con el tema de las listas el año pasado. Son de manual”, afirman. Allí mismo remarcan que no habrá cambios a pesar de las declaraciones de Bullrich: “Se va a buscar retirar el pliego. No hay discusión al respecto”.

En ese entorno ven que las avanzadas de Bullrich han servido de ariete para que el caputismo pudiera presionar contra los alfiles de la hermana mileista. En las últimas semanas bajó la tensión, producto de que los principales integrantes de la mesa política del oficialismo dejaron de explicitar la interna. Sin embargo, el peligro que corre esa endeble estabilidad es que, justamente, cualquier tipo de movimiento se transforma en un terremoto mediático que descontrola la política a nivel interno.

La foto de la Mesa Política. Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.
La foto de la Mesa Política. Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.

En el Senado creen que el jueves podría haber una sesión en la que se traten diferentes pliegos, pero primero se prevé una reunión de Labor Parlamentaria para mañana a las 11 horas en la que se decidirá todo el temario.

En la oposición dialoguista al Gobierno hay un posicionamiento tendiente a apoyar el pliego de Michelli. Hay quienes especulan que podría repetirse una votación “a la Mahiques”, en referencia a la amplia aprobación que consiguió Carlos, el padre de Juan Bautista, para conseguir la extensión de su cargo judicial semanas atrás. “Sea ahora o más adelante, el apoyo no va a cambiar. Van a votarla peronistas, radicales y de varias provincias”, esgrimen desde un despacho en el Senado.

Lo que le queda como recurso al Presidente es no convalidar el nombramiento por instancias legales y pedir que se llame a un nuevo concurso, aunque con esa jugada se expone a denuncias judiciales. Esta mañana se conoció que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó abrir una investigación penal para determinar si el Poder Ejecutivo pidió retirar el pliego de Michelli como jueza federal solo por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La denuncia que dio origen al caso se presentó el 29 de mayo de 2026 en la Justicia Federal de Comodoro Py.

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