El impactante video del último ataque mapuche en El Bolsón: “¡Vinieron a quemarnos vivos!”

Nuevo video del ataque de la RAM a una casa de El Bolsón

Después de la pesadilla que vivió un matrimonio que vive en un complejo de cabañas en El Bolsón, en la provincia de Río Negro, por el violento ataque de un grupo mapuche identificado con la RAM, en las últimas horas trascendió un video filmado por Alejandra, una de las víctimas, en el que se observan los destrozos provocados por los encapuchados que ingresaron al predio durante la madrugada del pasado jueves. “¡Quiero que se sepa que acá vinieron a matarnos! Vinieron a quemarnos vivos!” , aseguró la mujer, entre lágrimas, mientras registraba el deplorable estado de su vivienda con la cámara de su teléfono celular.

Mientras Pablo, su marido, se recupera de las quemaduras sufridas durante el ataque, su mujer se dedicó a difundir más detalles del violento episodio del que fueron víctimas en el paraje Los Repollos, ubicado sobre la ruta nacional 40 y a pocos kilómetros al norte de El Bolsón. “Yo quiero que se sepa que esto no fue por un pelotudo que no se dio cuenta y dejó que un colchón se prendiera fuego. Nos entraron, nos asaltaron, nos tiraron dos o tres tiros, trajeron bidones de nafta y los tiraron. Prendieron un colchón, le tiraron nafta a Pablo encima y lo prendieron fuego. Me rompieron el vidrio de toda la casa, rompieron el vidrio de la camioneta, le tiraron nafta adentro y la prendieron fuego”, lamentó la mujer, dando cuenta de la gravedad de la situación.

Durante el recorrido por su vivienda, cuyos ventanales aparecen visiblemente dañados, Alejandra también denunció que los atacantes se llevaron a una de sus perras del complejo Kumelén.

Parte de los destrozos provocados por mapuches identificados con la RAM en un complejo de cabañas de El Bolsón.

“¡Quiero que se sepa que acá vinieron a matarnos! Vinieron a quemarnos vivos! No fue negligencia nuestra”, exclamó la damnificada al cierre del video.

Portando armas de fuego, los encapuchados intimidaron al matrimonio y le exigieron la entrega de dinero en efectivo, logrando un botín cercano a los $ 20.000 correspondiente a la recaudación de la renta temporal del lugar.

Fuentes policiales de la Comisaría 12° confirmaron el ilícito, del que tomaron conocimiento cerca de las 2 de la madrugada de este jueves. Los agresores, además de las armas, contaban con un bidón de combustible con el que incendiaron un colchón, con la idea de que las llamas alcancen a toda la estructura.

Sin embargo el propietario extinguió el foco y evitó su propagación, aunque en ese esfuerzo sufrió importantes quemaduras en el cuerpo, por lo que fue hospitalizado y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Los atacantes intentaron quemar una camioneta, pero Pablo, el dueño del vehículo, evitó que se propaguen las llamas.

Mariela, una vecina que reside en la casa principal del complejo de tres hectáreas, dialogó hoy con el canal TN y contó que el hospedaje se encuentra cerrado “hace tres años”. Sin embargo, la idea de ambas familias es reabrirlo para el próximo verano, por lo cual estaban trabajando para ponerlo en condiciones.

Acto seguido, dio su versión del brutal ataque que sufrieron sus vecinos. “El ataque fue la noche del Día del Amigo. Llegamos, estaba todo tranquilo como siempre, nos fuimos a dormir y al rato empezamos a escuchar golpes y gritos. Nos despertamos y empezamos a ver fuego. No queríamos salir porque escuchamos detonaciones”, precisó la mujer.

De acuerdo a las conversaciones que mantuvo con el matrimonio atacado, los violentos “pedían dinero” y les decían a los propietarios “callate la boca”. Y agregó: “Una vez que Pablo les da el poco dinero que tenían, empezaron los incendios. Y ellos no entendían por qué”.

Panfleto que encontró Mariela en el complejo de cabañas tras el ataque mapuche.

Al día siguiente, Mariela salió a pasear por el predio junto a su perrita y encontró un panfleto escrito por los agresores. “Esto es para que nos vayamos del lugar. Generan miedo. Para mi no son delincuentes. Son terroristas. Todos los vecinos estamos muy asustados. Somos trabajadores y necesitamos defendernos. Estamos todos unidos” , concluyó.

SEGUIR LEYENDO: