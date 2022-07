“No somos un adorno”: las intendentas y legisladoras que pelean por ser parte de las decisiones en la UCR

Carolina Losada (senadora por Santa Fe), Inés Brizuela y Doria (intendenta de La Rioja), Karina Banfi (diputada nacional), Erica Revilla (vicepresidenta de la UCR bonaerense) y Maria Luisa Storani (vicepresidenta de la UCR nacional)

Mientras la UCR suma musculatura y se fortalece de cara al 2023 dentro de Juntos por el Cambio , según describen los máximos referentes, las legisladoras e intendentas del espacio pelean por ocupar los lugares donde se toman las decisiones centrales y estratégicas del partido centenario. “No somos un adorno” , es uno de los lemas que suele repetir Carolina Losada, senadora nacional por Santa Fe, en los actos que participa. Pero la siguen una infinidad de mujeres en todo el país que piden no ser parte sólo de la foto, sino también de las fórmulas y próximas candidaturas.

Aunque cuentan con algunos “aliados”, como los definen, las correligionarias admiten que aún queda “mucho por deconstruir” y, para eso, convocan a que se sumen más militantes que quieran protagonizar y “enfrentar la violencia política” que aún existe. A continuación, un listado de algunas de las legisladoras e intendentas que hoy se ponen al frente de la lucha por la paridad de género y que, además, relataron a Infobae algunas de sus experiencias.

Carolina Losada

Carolina Losada, senadora por Santa Fe

La ex modelo y periodista fue la sorpresa de la UCR en la provincia de Santa Fe. Sin el apoyo de los máximos referentes de Juntos por el Cambio, Losada se impuso con el 30,17% en la interna en las últimas PASO legislativas, ante los otros tres candidatos, Maximiliano Pullaro (28,63%), Federico Angelini (24,26%) y José Corral de la UCR (16,36%).

Una vez consagrada su victoria en las generales de noviembre del 2021, se quedó con la vicepresidencia segunda de la Cámara alta en representación de Juntos por el Cambio, lugar que ocupaba Martín Lousteau. De hecho, su rápido crecimiento en la política le generó un fuerte cruce con el líder de Evolución quien, según pudo saber Infobae, la llamó para advertirle que la estaban “usando” y que pronto volvería a su rol de panelista. “Fue una subestimación total” , analizaron cerca de Losada.

Por estos días, varios de los referentes opositores que buscan suceder a Omar Perotti se ilusionan con que la senadora no compita, sin embargo, dentro de la UCR suma apoyo y sugerencias para acompañar una posible fórmula con Facundo Manes. Desde su entorno descartaron a este medio que vaya a definir sus próximos pasos este año. “No vamos a ceder ante la presión de los empresarios, medios de comunicación ni de nadie”, aclararon. Mientras tanto, en todos los actos que encabeza, Losada reclama por más participación de las mujeres en las tomas de decisión y pregona: “No somos un adorno“.

Inés Brizuela y Doria

Inés Brizuela y Doria, intendenta de La Rioja

Inés Brizuela y Doria rompió varios “techos de cristal”, como ella misma lo describió a este medio. En 2011 fue la primera mujer radical de La Rioja en llegar al Congreso como cabeza de lista, la primera en presidir el Comité provincia, la primera correligionaria en integrar el Consejo de la Magistratura en 2018 y hoy la primera intendenta de la ciudad capital.

“Siempre nos ha costado el doble, siempre hay que demostrar cosas que a los hombres no se les exige” , resaltó Brizuela y Doria. Según recuerda, su primer “shock sobre el machismo” en la política fue cuando participó en 2011 de una foto grupal de la que participaban los cabezas de listas de todas las provincias. “¿Dónde está el candidato de La Rioja? preguntaban a los gritos sin prestarme mucha atención. Ahí me choqué con esa realidad, de un ambiente reservado para hombres”, agregó.

En ese sentido, la intendenta resaltó que se necesitan “más mujeres que quieran protagonizar”. “Eso requiere de más trabajo y de estar preparadas para enfrentar la violencia política que existe. Por suerte hay aliados hombres que entienden esa la necesidad pero hay otros que no”, analizó.

Karina Banfi

Karina Banfi, diputada por la UCR

La diputada Karina Banfi se autodescribió como una militante “orgánica”, que cree que el avance femenino en la política deber ser una “construcción” dentro del partido radical que incluya a todos los referentes del espacio. De hecho, en diálogo con este medio, mencionó al presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad; al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; y al senador Luis Naidenoff como tres “aliados” para lograr ese cometido.

Banfi es una de las impulsoras del proyecto “Sin mujeres no”, lanzado el pasado 8 de marzo, que obliga a los varones dirigentes radicales a no asistir a ninguna mesa de exposición colectiva en la que no participe al menos una mujer. Subida a la construcción bonaerense para el 2023, la diputada apuesta a un proceso de deconstrucción que no sea individual, sino que sea colectivo sin disputas de poder. “Por ejemplo, la designación de Roxana Reyes al frente de la Magistratura era algo para celebrar entre todos”, reflexionó.

En la provincia de Buenos Aires también aparecen mujeres como la legisladora provincial Alejandra Lorden, Érica Revilla (vicepresidenta de la UCR) y Danya Tavela (Evolución). “No queremos que nos incluyan sólo para la foto, queremos tomar decisiones” , reclamó Lorden en diálogo con Infobae, quien reconoció que el partido centenario avanzó en la deconstrucción pero que es un proceso “lento”. De hecho, Maria Luisa Storani es la única mujer que hoy forma parte de las autoridades nacionales, junto con Martín Lousteau y Gerardo Morales (presidente). “La foto de dos hombres encabezando resulta vieja”, protestan algunas correligionarias.

Maria Luisa Storani (vicepresidenta de la UCR nacional), Érica Revilla (vicepresidenta de la UCR bonaerense) y la diputada provincial Alejandra Lorden junto a otros dirigentes radicales

Marina Sánchez Herrero, presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, destacó como un “dato distintivo” haber sido elegida autoridad del cuerpo marplatense junto con otras dos mujeres. De hecho, la abogada que suele ser consultada por los máximos referentes opositores en temas judiciales, suena como una de las candidatas a ocupar un lugar en la Corte Suprema bonaerense. “Trabajamos mucho para que las mujeres estemos al frente de ámbitos de decisión”, destacó a principios de años a medios locales cuando fue designada en su actual cargo.

Dentro de las referentes más jóvenes, se destaca Josefina Mendoza, primera y única presidenta mujer de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en más de 100 años. En 2017 fue a diputada nacional más joven de la historia, cuando asumió con apenas con 25 años. Hoy es la dirigente del radicalismo de La Matanza que suena como candidata a intendenta por el sector de Manes.

Un caso similar es el de Valeria Pavón, presidenta de la Juventud Radical Nacional. En diálogo con Infobae, reconoció que las bases del partido “siguen siendo conservadoras”, aunque también lo adjudicó a un “reflejo de la sociedad en la que vivimos”. “Para los jóvenes suena antiguo hablar de paridad de género porque está naturalizada la participación de las mujeres”, analizó.

Dentro de las luchas de las radicales, según explicaron a este medio, se encuentra un reclamo para sumar mujeres al Ministerio de Desarrollo Económico porteño que hoy dirige José Luis Giusti. “Hay cargos duplicados para hombres y vacantes que el funcionario se resiste a ocupar con una visión de paridad de género”, denuncian.

