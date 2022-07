Elisa Carrió reapareció con un mensaje para los argentinos: “Traten de rezar”

Reaparición de Carrió, lo que dice el video y la interpretación como algo ‘críptico’ o misterioso

Elisa Carrió reapareció con un video en sus redes sociales que incluye palabras de fe y un pedido para los argentinos La líder de la Coalición Cívica se mostró frente a una puerta con grabados y, con un tono calmo, envió un mensaje a toda la Argentina: “ El que se tenga que arrepentir que se arrepienta ”, indicó.

La ex diputada utilizó su cuenta de Twitter para expresarse con palabras que se suponen de aliento para la sociedad, aunque, igualmente, dan lugar a las interpretaciones. “Estoy en el templo que puede ser cualquier templo. Donde se oye a Dios. En la Argentina, a nosotros y al mundo solo nos quedan dos cosas: el arrepentimiento y la fe. Traten de rezar la oración de la patria y el que se tenga que arrepentir que se arrepienta. Porque por la Santa Cruz se redime el mundo. Amén”, dijo en una actitud pacífica con las manos en los bolsillos.

Las palabras de la conductora de Coalición Cívica, una de los partidos que conforman la alianza opositora Juntos por el Cambio, se suman a un pasaje bíblico que ella misma había compartido horas atrás , Mateo 11:25-27, donde Jesús le habla a Dios: “Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”.

Más allá del críptico mensaje, esta no es la primera vez que Carrió expresa sus pensamientos sobre la fe. “No importa la religión. Dios inscribe en el libro de la vida. Todos tenemos que orar y pedir ser inscriptos en el libro de la vida. El mayor poder de los hombres es la oración y el arrepentimiento . oren por la Patria y por la Humanidad y van a poder ver el milagro de la oración. Se los ruego en nombre de la humanidad, siempre”, había publicado la ex legisladora en su Twitter en 2017, en una de sus continuas muestras de fe.

En más de una oportunidad, la ex diputada dejó en claro su preocupación por el futuro del país y por las consecuencias que sufre tras la aceleración inflacionaria, el aumento del dólar y el alza de precios. Todo ello, en una coyuntura marcada por la división en la coalición que gobierna el país, con origen en las diferencias internas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Nos van a hacer chocar contra la pared”, definió en su momento Carrió para referirse a los vaivenes que tuvo el presidente para nombrar un ministro de Economía, el cual culminó en el nombramiento de Silvina Batakis, y el avance de la vicepresidenta sobre la gestión del Gobierno a partir de la renuncia de Martín Guzmán.

Carrió en el último tiempo asumió un papel componedor hacia adentro de Juntos por el Cambio, el principal frente opositor de la política argentina, tendiendo puentes entre el ex presidente Mauricio Macri y sus adversarios dentro del propio espacio. Ambos dirigentes habían coincidido en la necesidad de mantener el frente unido ante la fragilidad que se exhibe en la vereda del gobierno nacional.

Durante uno de sus últimos encuentros, desarrollado en una propiedad del ex mandatario en la localidad de Acasusso, ambos líderes trataron detalles de las posibles candidaturas de su coalición de cara a 2023. La líder de la CC le habría pedido al ex presidente que evitara auspiciar distintas candidaturas dentro del PRO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para serenar las aguas en la interna y no agregar componentes de tensión en medio del clima de zozobra institucional que podría vivirse en la Argentina.

En ese sentido, la respuesta de Macri, según trascendió, fue que les está pidiendo a todos los dirigentes de su partido que no hagan campaña antes de tiempo porque “la gente nos va a matar si nos ocupamos de las elecciones en medio de los dramas económicos que vive”.

