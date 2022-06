El ala política de Alberto Fernández afina el diálogo con el kirchnerismo en la antesala del 2023

Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis (foto: Maximiliano Luna)

Dos de los ministros de peso territorial con los que cuenta Alberto Fernández vienen desde hace un tiempo aceitando el diálogo con el ala kirchnerista que integra el Frente de Todos y las especulaciones estallan por los aires. Se trata de los titulares de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Ambos funcionarios dejaron las intendencias de San Martín (Katopodis) y Hurlingham (Zabaleta) para asumir al frente de dos áreas potentes de la gestión nacional. Se anclaron como ministros albertistas hasta que la interna del Frente de Todos se exteriorizó y el peso de Cristina Kirchner se hizo notar en lo que fueron los cambios ministeriales cuyo último capítulo fue la salida de Matías Kulfas del ministerio de Producción. Sin embargo, ni Katopodis ni Zabaleta cortaron lazos con el ala kirchnerista, aunque sus realidades territoriales asomen diferentes entre sí.

En Hurlingham, La Cámpora tiene un fuerte despliegue y hoy conduce el municipio bajo la figura de Damián Selci, que asumió cuando Zabaleta pidió licencia. Desde el año pasado a esta parte, lo primero que hizo Selci -que responde al número 2 del PAMI, Martín Rodríguez- fue darle impronta propia a la gestión que asumió interinamente. Hoy, si Zabaleta quisiera volver a tomar las riendas del distrito se encontrará con un escenario bastante diferente al que había cuando se fue. Quedó demostrado días atrás, cuando en ese distrito se realizó el acto donde se anunció la construcción de un hospital del PAMI de 2 mil metros cuadrados. Fue un acto multitudinario donde el orador central terminó siendo el líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner en Hurlingham

Tanto en La Cámpora como en el entorno del ministro buscan bajarle la tensión sobre la convivencia de los dos espacios dentro de la vida política de Hurlingham y con actores de peso. “Antes de venir hablé con quien hoy es ministro de Desarrollo Social y no pudo asistir. Damián -Selci- lo había invitado para estar presente junto a su comunidad en tan importante evento; el compañero Zabaleta”, destacó Kirchner en aquel acto de la semana pasada y Zabaleta se llevó aplausos de los presentes. Sin embargo, qué pasará en las discusiones de listas del 2023 es una pregunta abierta.

Zabaleta mantuvo una reunión con la Vicepresidenta y encendió algunas alarmas. El encuentro, revelado por el sitio La Política Online, abrió varias especulaciones. Fuentes del entorno del ministro aseguraron a Infobae que la ex presidenta y el funcionario albertista no hablaron de la realidad política del municipio. Lo que está claro es que la estructura que viene sosteniendo Selci junto a Rodríguez, y también la diputada nacional Florencia Lampreabe, disputará territorio si se presenta una interna, tal como ya ocurrió en el cierre de listas 2021. Zabaleta da señales implícitas de que no abandonará el municipio. Cada vez que puede encabeza alguna actividad del ministerio en el distrito. En el kirchnerismo sostienen que la figura que junta votos en el conurbano es Cristina y La Cámpora es Cristina.

En San Martín el escenario es diferente, aunque con un componente similar. Los canales de diálogo subterráneos entre Katopodis y el kirchnerismo, puntualmente Máximo Kirchner, siempre existieron. La interna del Frente de Todos ubicó a Katopodis en un lugar cercano al Presidente, pero lejos de la crítica embravecida del kirchnerismo que apuntó -y apunta- a dos funcionarios y a un ya ex ministro: Kulfas, Martín Guzmán y Claudio Moroni. “Kato nunca se fue”, deslizan desde la organización política que timonea Kirchner. El jueves último, durante el acto que el PJ de San Martín organizó para homenajear los militantes peronistas asesinados en José León Suárez durante 1966, en lo que fue el puntapié de “La resistencia peronista”, Máximo Kirchner y Katopodis compartieron escenario y discursos. “Con Máximo estamos muy convencidos de que la unidad del peronismo no se da en los abrazos, ni en las formas, ni en los elogios”, dijo Katopodis, quien también caracterizó al Gobierno como “de Alberto y Cristina”. El diputado nacional habló de “sumar, construir, convencer y modificar pequeñas realidades”.

Kirchner, Katopodis y Moreira (Foto: prensa San Martín)

La diferencia con la situación de Hurlingham es que Katopodis en San Martín “dejó el municipio” en un sucesor. Se trata de Fernando Moreira, que hoy conduce el gobierno local. Además, en San Martín, La Cámpora tiene presencia, construcción, pero por ahora no hay disputa interna.

En Hurlingham, Zabaleta movió parte de su equipo al ministerio y en el kirchnerismo advierten que no tiene sucesor. Aunque si algo le reconocen al ministro de Desarrollo Social es su pragmatismo. “Todos los movimientos que hace son muy bien calculados”, remarca una fuente kirchnerista.

Pese a que operan como sostén territorial de Alberto Fernández en la Primera sección electoral, ni Katopodis ni Zabaleta decidieron cortar lazos con el kirchnerismo de alguna manera u otra. Hubo momentos de mayor distancia y hasta planes de armar el albertismo en la provincia de Buenos Aires, una idea que hoy está en standby, aunque la defensa a la gestión presidencial sigue intacta.

