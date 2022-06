Máximo Kirchner cuestionó a Rodríguez Larreta por la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas

El diputado nacional Máximo Kirchner se sumó esta mañana al debate que se generó alrededor de la medida del Gobierno porteño de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas locales. “A ver si un día nos ponemos en las cosas importantes más allá de andar macaneando marketineramente en la tele”, señaló el legislador a la hora de criticar la decisión de Horacio Rodríguez Larreta. Luego remató: “Los pibes van a hacer lo que quieran”.

Kirchner pronunció sus dichos durante un acto organizado este mediodía en la localidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Allí, participó del anuncio de la construcción de un Hospital de PAMI.

“Yo veía en todos los canales hoy a la mañana, el señor Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que prohibía creo, la letra ‘e’. Yo no hablo con ‘e’. Entiendo hasta ahí, pero acompaño. Yo acompaño. Y era la gran noticia de todos los canales: un señor que nos decía que no se iba a usar la letra ‘e’”, comentó a modo de introducción el legislador kirchnerista. Luego, continuó a propósito del acto en Hurlingham: “Y decía, bueno, espero que ahora la gran noticia en todos esos medios sea que se va a hacer un hospital de más de 2000 metros cuadrados para que se atiendan los jubilados y jubiladas”.

Ordenaron que no se usen más expresiones con la “e”, la “x” y el “@”

Luego, apuntó directamente a la medida comunicada ayer por el gobierno porteño: “A ver si un día también nos ponemos en las cosas importantes, más allá de andar macaneando marketineramente en la tele”.

En ese sentido, Kirchner agregó a modo de reflexión: “Y aparte los pibes… Le recomiendo al jefe: van a hacer lo que quieran. Yo la verdad que lo menos que… no sé quién lo habrá asesorado pero, ir a decirle a las pibas y a los pibes que no van a poder hablar como ellos quieren, generalmente en el mundo eso ha fracasado rotundamente. Pero bueno, cada uno con su librito”.

Sucede que el gobierno porteño prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas, puntualmente aquellas expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@” como “chiques”, “bienvenidxs” o “alumn@s”. Lo hizo a través de una resolución que acaba de llegar a los colegios y que empieza a regir desde ayer, aunque reconocen que será un proceso gradual hasta que se refleje en su totalidad.

En el acto durante el cual habló Kirchner, se encontraban presentes también el intendente de Hurlingham, Damián Selci; el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el Subdirector Ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez; y la diputada nacional, Florencia Lampreabe.

"Estas obras son muy importantes y conceptualmente como las nombramos es fundamental. Muchos llaman a esto gasto", señaló Kirchner y luego completó: "Esto es inversión en la gente, y tiene que ver con el desarrollo humano y el buen vivir de la comunidad".

En sus dichos, el diputado también criticó la gestión del ex Presidente Mauricio Macri: “La cuestión es que el hombre gobernó, la realidad lo pesó, lo midió y no dio la talla. No fue solo el presente que vivimos cuando fue presidente Macri, sino las consecuencias que esa presidencia nos hace vivir hoy” . También a propósito de la situación económica, detalló en un momento de su discurso: “La desigualdad se potenció aún más y a niveles desconocidos hemos visto que quienes más tienen, más…más y más ganaron. Lo que deja la pandemia es la profundización de la desigualdad”.

