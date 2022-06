Alberto Fernández se reunió en Olivos con Martín Guzmán para analizar la situación económica

Luciano González

Luego de su paso por la Cumbre de las Américas, el presidente Alberto Fernández se reunió durante dos horas el domingo en la residencia de Olivos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar la difícil situación económica que el Gobierno afrontará esta semana. El encuentro ocurrió ayer por la tarde y la charla giró en torno a la caída del valor de los bonos argentinos, la suba del riesgo país, la incertidumbre por la nueva cifra de inflación que el INDEC dará a conocer este martes, el aumento de los dólares financieros y un mercado por demás inestable.

Ambos se habían mantenido en contacto durante el viaje del Presidente a Los Angeles -al igual que con el titular del Banco Central, Miguel Pesce- para conocer los pormenores de la situación económica. En este marco, terminaron de afinar los detalles del lanzamiento de un plan de estímulo a la actividad minera para esta semana. Ese sector se vería beneficiado por lo que pagarán por derechos de exportación. Así el Estado podría recaudar una mayor cantidad de divisas para engrosar las reservas del Banco Central.

La demanda de dólares financieros de las últimas horas de las ruedas del viernes dejaron unas cuantas señales negativas. Esa demanda insatisfecha podría obligar al Banco Central a hacer algo que no desea: subir las tasas de interés, un pedido que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Martín Guzmán, ministro de Economía, y Miguel Pesce, titular del Banco Central.

Durante la gira por los Estados Unidos que terminó el último sábado, cuando se lo consultó sobre el tema, el jefe de Estado admitió que “nosotros esperábamos en esta época que esto fuera a pasar, muchas empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones. Creo que la cosa se va ir ordenando paulatinamente”.

Guzmán debía estar hoy en Toronto, Canadá, participando junto a seis gobernadores de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), considerada la principal reunión sobre minería y exploración de minerales a nivel global. Pero no pudo viajar porque se canceló el vuelo que iba a trasladarlo. Por eso lo hará de manera virtual. “Yo no suspendí el viaje. La empresa canceló el vuelo y no llegaba al Foro de Minería. Asistiré de forma virtual”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Tras la salida del ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas, quien será reemplazado por Daniel Scioli, el Presidente buscó oxigenar el clima dentro del Gobierno con su viaje, pero se encontró con novedades desfavorables desde la economía que encendieron las alertas.

Mañana por la tarde se conocerá el nuevo índice de inflación correspondiente al mes de mayo. La cifra que proporcionará el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) se estima que rondará el 5%, que si bien marca un descenso respecto de los dos meses anteriores, es un número preocupante para el Presidente y el equipo económico. En los primeros cuatro meses de este 2022 la inflación acumuló un 23,1%, con un pico de 6,7 en marzo y una baja no tan pronunciada al mes siguiente, en abril, cuando alcanzó el 6%.

Generaciones de chilenos conviven por primera vez con la alta inflación: mientras las clases trabajadoras hacen malabares para hacer rendir el dinero, los niveles de compras en los estratos más altos se resisten a bajar.

Aunque el ministro Guzmán auguró que el descenso de la inflación será paulatino, los principales indicadores no son alentadores. El piso inflacionario sigue siendo muy alto y es posible que el aumento de los alimentos en los primeros días de mes termine generando presión sobre el indicador de junio.

Además, durante la semana en la que Alberto Fernández viajó para la Cumbre de las Américas invitado por Joe Biden hubo un desplome de los bonos en pesos atados a la inflación y un aumento del riesgo país que rompió el techo de los 2000 puntos, llegando a 2.044, por primera vez desde que se reestructuró la deuda con el FMI.

Este lunes comienza con indicios de que el Banco Central subiría las tasas frente a las dificultades que está teniendo para poder engrosar las reservas en dólares. En ese mar de dudas y versiones, en la noche del domingo Guzmán dejó un concepto claro en sus redes sociales. “Nuestro Gobierno jamás defaultearía deuda en pesos. El crédito en la moneda propia es un pilar de todo Estado soberano”, sostuvo.

