Graciela Camaño defendió el proyecto que intenta cambiar el sistema de votación: “Con la boleta actual quedamos anacrónicos”

Con la cuenta regresiva en marcha, el clima electoral de 2023 ya empieza a sentirse. Mientras los principales partidos definen sus candidatos y buscan un lugar en la escena política también salen a la luz viejos problemas, como por ejemplo el debate por la Boleta Única de Papel. En ese sentido, la diputada Graciela Camaño criticó el sistema actual: “Con la boleta actual partidaria quedamos anacrónicos”.

En la actualidad, cuando el votante ingresa al cuarto oscuro se encuentra con diversas boletas de cada uno de los partidos políticos que se presentan a dicha elección. En numerosos casos hasta se producen denuncias de faltantes, algo con lo que la abogada espera terminar: “ La idea es proporcionarle al sujeto activo del proceso electoral que ingrese al cuarto y encuentre toda la oferta electoral en una boleta en donde solo va a proceder a marcar lo que elija . El presidente de mesa se la entrega con su firma y la de los fiscales, una lapicera, marca quien es el presidente , diputado que prefiere, etc. Así estarán todos los espacios políticos en una sola boleta. Creemos que es un paso adelante, lo sostenemos desde 2016 cuando Cambiemos trajo la iniciativa de hacer una boleta electrónica, que era mucho más complicada”.

Actualmente, solo Uruguay y Argentina son los dos únicos países de América Latina que todavía no utilizan la Boleta Única en sus comicios. Por esa razón la integrante del Consejo de la Magistratura considera que es momento de modernizarse: “Voy a insistir todas las veces que sean necesarias porque con la boleta actual partidaria quedamos anacrónicos . La demostración es el hecho de ser uno de los 16 países en el mundo occidental que elige este tipo de boleta”.

Con esa idea en mente, la oposición avanza con el dictamen. Tras un acalorado debate en un plenario de comisiones, que incluyó acusaciones y chicanas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, los bloques opositores lograron imponer su mayoría -con 58 votos- para avanzar con un dictamen para la implementación de la Boleta Única de Papel.

Según el detalle del nuevo proyecto, el papel incluirá todas las categorías para las que se realiza la elección, claramente distinguidas. Estará dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política. Y a su vez en espacios, franjas o columnas verticales para cada una de las categorías de cargos electivos. Los espacios horizontales se distribuirán homogéneamente entre las distintas listas, e identificarán con claridad.

¿Cuándo y dónde empezó a implementarse este sistema?

Este método de votación probó ser extremadamente exitoso frente a irregularidades del proceso electoral y pronto comenzó a expandirse desde Australia a diferentes democracias de Occidente .

Hace más de un siglo y medio, en las elecciones australianas de 1858, el gobierno decidió modificar el modo de sufragar para garantizar que el voto sea secreto y evitar la manipulación electoral. Así nació “la boleta australiana” -hoy conocida como Boleta Única-, mediante la cual el Estado se hizo responsable de la impresión y distribución de una única papeleta por votante. Con los años, los países del mundo han ido virando casi de manera unánime al sistema de Boleta Única.

Pero más allá de la reforma, Camaño analizó el significado que tiene el cambio en el modo de votación y la batalla interna que desarrolla la política ante la mirada de la sociedad: “No advertimos la crisis de representación que hay entonces es necesario seguir dando pasos. Todo el proceso electoral tuvo cambios importantes, las PASO, el financiamiento de los partidos políticos, la incorporación de los jóvenes de manera optativa, este paso nos falta. Es muy duro porque entiendo que cada vez que legislamos en materia electoral legislamos sobre nuestros propios intereses. Alguien tiene que rescindir su posición para el bien común ”.

Para finalizar su análisis, la diputada explicó por qué cree que la gente ya no se ve reflejada en los actores políticos: “El partido tradicional ya no contiene a la gente. Tenemos que avanzar para que la ciudadanía participe más. No nos ponemos de acuerdo en nombrar al defensor del pueblo, hace más de 10 años tenemos vacante el lugar preponderante, aquel que con acciones específicas representa al pueblo. Hay una manera de ejercer la acción política confrontativa, horizontal. Para mí fue paradigmático la no entrega de los atributos de Cristina Kirchner a Mauricio Macri. Nosotros desde la dirigencia política fuimos haciendo mucho mal a la política a los ojos del ciudadano”.

