Política

“El mejor del mundo”: los elogios a Messi y a la selección argentina en el arco político tras el triunfo ante Austria

El presidente Javier Milei, funcionarios y legisladores oficialistas y opositores utilizaron sus redes sociales para destacar la actuación del capitán argentino y del equipo de Lionel Scaloni luego de su segunda victoria al hilo en el Mundial 2026

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Tuit politicos argentina messi mundial
La victoria de la selección argentina ante Austria desató mensajes de Javier Milei, funcionarios y dirigentes de la oposición en las redes sociales

Lionel Messi convirtió los dos goles con los que la selección argentina venció 2-0 a Austria y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, desatando una ola de reacciones en las redes sociales de dirigentes políticos de todo el espectro partidario. El presidente Javier Milei, funcionarios del Ejecutivo y legisladores tanto del oficialismo como de la oposición volcaron sus mensajes en plataformas digitales para celebrar la actuación del capitán del equipo y el segundo triunfo consecutivo del combinado conducido por Lionel Scaloni en el Grupo J del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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Dirigentes como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Martín Menem, Daniel Scioli y Sergio Berni reaccionaron al triunfo de Argentina en el Mundial 2026

El festejo político trascendió fronteras ideológicas. En una jornada marcada por el rendimiento del astro rosarino —que, con su primer gol ante los austríacos, superó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo artillero de la historia de los Mundiales con 18 conquistas—, la clase dirigente argentina encontró en el fútbol un punto de convergencia inusual. Desde el despacho presidencial hasta bancadas de la oposición, la figura de Messi operó como denominador común de una celebración que desbordó el plano deportivo.

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Pantallazo de tuit de Andrés Larroque con foto de Lionel Messi celebrando en un estadio de fútbol con público
Andrés Larroque compartió un tuit con una imagen de Lionel Messi celebrando un gol durante un partido del Mundial de fútbol.

Milei fue uno de los primeros en reaccionar. “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, escribió el mandatario en su cuenta, y añadió: “Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin”. El tono exaltado del jefe de Estado marcó el tono de buena parte de los mensajes que le siguieron.

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El partido, disputado en Dallas, no estuvo exento de tensión. Argentina desperdició un penal en el arranque —ejecutado por el propio Messi, que golpeó el palo izquierdo del arquero Alexander Schlager— y debió tolerar una Austria que administró la posesión con criterio durante lapsos prolongados. La Albiceleste encontró su camino a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Medina habilitó con un centro rasante al capitán, quien definió de primera sobre la base del palo derecho. El segundo llegó en la última jugada del encuentro, con una definición sutil de Messi dentro del área tras una serie de rebotes.

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Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos tras su primer gol en el Mundial 2026, vía Reuters/Maria Lysaker
Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos tras su primer gol en el Mundial 2026, vía Reuters/Maria Lysaker

La senadora Patricia Bullrich sintetizó su celebración en tres palabras —“EL MEJOR DEL MUNDO”— acompañadas de un símbolo de victoria, mientras que el ministro de Economía Luis Toto Caputo optó por un registro más personal: “Ya me sacó un lagrimón la Pulga. Que tipo querible!”, escribió el funcionario, en una de las publicaciones más difundidas del gabinete.

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Desde el Poder Legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem cuantificó el fenómeno con datos: “Dos partidos. 5 goles. 38 años. Lo de Messi es algo que no se va a repetir jamás”, publicó, antes de cerrar con un “Vamos ARGENTINA!!!”.

La diputada Karen Reichardt dirigió su mensaje directamente al jugador: “Gracias, Messi, por hacernos soñar y por tantas alegrías. Te amamos, Lio, sos nuestro orgullo eterno”, sostuvo, con tres banderas argentinas incluidas. La también legisladora Silvia Lospennato apuntó a la dimensión histórica del momento: “Algún día voy a decirle a mis nietos: yo lo vi jugar. Que privilegio que el más grande de todos sea argentino”, afirmó.

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El ex gobernador de Buenos Aires y actual Secretario de Turismo, Daniel Scioli, agradeció al “Capitán” y a la Selección “por hacernos sentir el orgullo de ser argentinos”.

En la oposición, en tanto, quien reaccionó fue el ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, al repostear una imagen del capitán del seleccionado argentino celebrando uno de sus goles. Malena Galmarini, en tanto, reposteó una publicación oficial que destacaba a Messi como máximo goleador de la historia de los mundiales.

El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni trazó una comparación histórica de mayor carga simbólica: “Un día como hoy, Diego le hizo justicia a la escuela pirata de los ingleses; 40 años después, Messi le hizo justicia a la escuela austríaca empobrecedora”, escribió, en alusión al partido de la selección frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986. El mensaje de Berni fue de los pocos que excedió el elogio deportivo para anclar la victoria en una lectura política.

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El diputado y exfuncionario Hernán Lombardi cerró su publicación con la frase “Alegría infinita nos das en cada juego”, dirigida al delantero del Inter Miami.

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Con seis puntos en el Grupo J, Argentina aguarda su último partido de la fase inicial el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) frente a Jordania en Dallas. En simultáneo, Austria enfrentará a Argelia en Kansas City. Si Jordania no logra superar a los argelinos, la Albiceleste terminará como líder de la zona. El rival de los de Scaloni en los 16avos de final saldrá del grupo que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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