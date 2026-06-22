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El pasillo de famosos que saludó a Messi tras su actuación contra Austria en el Mundial: de Klopp a Thomas Müller

El astro rosarino deslumbró a los aficionados con los dos goles que le dieron la victoria a la selección argentina y varias estrellas del mundo del fútbol aguardaron al costado del campo para abrazarlo

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El AT&T Stadium de Dallas fue el escenario de la flamante función de Lionel Messi. El astro rosarino se despachó con un doblete en la victoria de la selección argentina por 2-0 contra Austria, que le permitió asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, y se consolidó como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Luego de una nueva actuación memorable con la casaca albiceleste, a sus 38 años —casi 39—, La Pulga se retiró del terreno de juego por el medio de un “pasillo de estrellas”.

Como de costumbre en las citas mundialistas, las cadenas de televisión le brindan un espacio especial a exfutbolistas para que se sumen a las transmisiones como comentaristas o analistas. En este sentido, varios programas deportivos de todo el mundo salen al aire desde el costado del terreno de juego en la previa del encuentro y una vez que finaliza.

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Tras su impresionante actuación para darle la victoria a la Selección, todos los exjugadores que estaban al borde de la cancha esperaron al Diez para saludarlo. Luego de una entrevista para la transmisión oficial, Messi hizo un recorrido estelar: de un fuerte abrazo con Maximiliano Rodríguez y José Pekerman a los saludos con Jürgen Klopp y Thomas Müller, con quien tuvo una rivalidad particular a lo largo de su carrera como futbolista. “¡Todos rendidos ante Lionel!”, escribió la cuenta de X (antes Twitter) de ESPN.

En el medio de la pasarela de Messi junto a las grandes estrellas se divisó el momento en el que Alexis Mac Allister le regaló su camiseta a Jürgen Klopp, quien lo dirigió en el Liverpool de Inglaterra tras su paso por el Brighton.

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Lionel Messi se retiró del Estadio de Dallas bajó una imponente ovación y tras saludar a múltiples estrellas (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Lionel Messi se retiró del Estadio de Dallas bajó una imponente ovación y tras saludar a múltiples estrellas (AP Foto/Tony Gutiérrez)

La jornada de Messi en Dallas comenzó de forma adversa tras fallar un penal a los ocho minutos del partido. “Yo disfruto de jugar y de pasarla bien dentro de la cancha. Hoy hubo un momento donde estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y lo pateé muy mal. Por suerte pudimos revertir toda esa situación, pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que era muy importante”, remarcó el capitán de la Selección en rueda de prensa.

Pese al traspié, el futbolista del Inter Miami se redimió con una actuación memorable. A los 38 minutos del primer tiempo, Facundo Medina lanzó un centro rasante desde la izquierda para la llegada de Messi en el punto de penal. La Pulga colocó de primera la pelota sobre la base del palo derecho y se asentó como el máximo goleador de toda la historia de los Mundiales en soledad al superar definitivamente a Miroslav Klose (16).

No conforme con esto, fue el autor de sellar la victoria definitiva de Argentina en el tiempo de descuento. Luego de que Julián Álvarez no pudiera superar la resistencia de Alexander Schlager tras un pase del propio Messi, el jugador de 38 años se hizo el espacio dentro del área y, tras una serie de rebotes, definió con sutileza para estampar el 2-0 final.

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

“Incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó y robó un balón en el gol. Se lo notó que estaba comprometido. Eso es por algo. Estar comprometido es por algo y es lo que genera él. Es impresionante. Ya no sé qué más de decir. Ni sé si alcanza... es eso”, destacó Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Messi, por su parte, se mostró muy conforme sobre la actuación de Argentina: “Felicidad, obviamente mucha felicidad, sobre todo por el triunfo. Fue un triunfo muy duro. La verdad es que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ellos eran muy intensos y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar seis para tener una semana más tranquila. Así que contento”.

La última fecha del Grupo J se jugará el sábado 27 de junio desde las 23:00 (hora argentina), con los dos partidos en simultáneo. Argentina enfrentará a Jordania en Dallas y Argelia jugará ante Austria en Kansas City.

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