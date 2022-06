María Eugenia Vidal volvió a dar señales sobre su candidatura: “No hay nadie que haga política que no quiera ser presidente”

María Eugenia Vidal, diputada de Juntos por el Cambio

En medio de la interna en Juntos por el Cambio, la diputada María Eugenia Vidal volvió a dar señales sobre su candidatura para el 2023 al asegurar que “no hay nadie que haga política que no quiera ser presidente” . Por otro lado, le reclamó a Alberto Fernández que “evite el desborde”, luego de haber tildado a Mauricio Macri de “ladrón de guante blanco” durante un acto en el que se refirió a la deuda con el FMI.

La diputada aclaró que su candidatura o no para el año que viene “lo va a definir la gente” y agregó: “Yo voy a ser -porque me preocupa y me duele mi país- lo que tenga que ser, desde ser candidata a concejal, presidenta o nada para que Argentina pueda ganar una alternativa”. “Como todos los que hacemos política, creo que no hay nadie que haga política que no quiera ser presidente” , agregó entrevistada por TN.

Ante la interna que vive Juntos por el Cambio por las candidaturas para el 2023, la ex gobernadora consideró que “lo importante es tener un programa común, más allá de quiénes van a ocupar un cargo”.

María Eugenia Vidal en la última reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

Ante la posibilidad de ajustar la economía como propuesta de gobierno, Vidal aclaró que el “ajuste en Argentina ya ocurrió y está ocurriendo con la inflación”. Y agregó: “Argentina necesita un equipo económico y no hay esfuerzo para pedirle a la gente si no se pone la política en primera fila. Hay que cortar privilegios y gasto político hasta que duela”.

“Mi vínculo con Macri nunca cambió, que no hayamos estado de acuerdo no quiere decir que nuestro vínculo se haya modificado. A mí no me sorprende (las declaraciones de Macri) porque sé que el vínculo que tenemos sigue intacto” , respondió a raíz de los elogios que el ex presidente expresó sobre su figura política.

Sobre la posición de Argentina frente a la invasión de Rusia a Ucrania, Vidal reclamó que “Argentina debe tomar una decisión, una posición clara y contundente”. “Nosotros desde Juntos por el Cambio apoyamos la democracia. Pero este Presidente no puede sostener la palabra 24 horas, es un Presidente al que no le creemos y el mundo tampoco” , expresó.

Consultada por las acusaciones de Alberto Fernández, quien tildó a Mauricio Macri de “ladrón de guante blanco”, le reclamó al mandatario que “evite el desborde”. “Argentina se está encaminado a una inflación de tres dígitos. Necesitamos un Presidente equilibrado. Ni los gritos ni el desborde van a tapar el 70% de inflación que se pronostica”, sentenció.

“Para hablar de corrupción hay que tener autoridad. Pagó 3 millones de pesos para no enfrentar a la Justicia, la condena de dar la cara por haber hecho una fiesta en Olivos mientras estábamos encerrados”, agregó.

Alberto Fernández pronunció un duro discurso contra Mauricio Macri

Este martes, el Presidente acusó al macrismo de hacer negocios en cada acción de gobierno: “Cuando el Estado se hizo cargo de las obras de PPP (los contratos de Participación Público Privada que promovía Cambiemos), los precios bajaron un 70 por ciento”.

Fue la introducción de un mensaje cargado de furia contra la oposición: “Digo todas estas cosas porque esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los medios de comunicación”.

“Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron; que expliquen los parques eólicos, la estafa al Correo, la estafa por los peajes... Estoy esperando que alguna vez la Justicia se dignifique a sí misma y llame a rendir cuentas a los ladrones de guante blanco, a los poderosos”, vociferó Alberto Fernández. A su lado, Kicillof y Massa escuchaban y aplaudían con una mueca de satisfacción.

