A pesar de las políticas de género, el Gobierno no logró revertir la falta de paridad en el Estado Nacional

Pese a la declamada igualdad de género y al avance en materia de paridad, aún hay en la Administración Pública Nacional un 65% de hombres y solo un 35% de mujeres sobre un total de medio millón de empleados y funcionarios que cobran un sueldo del Estado . Una tendencia que no cambió sustancialmente desde 2019, según el análisis que realizó la Unidad de Datos de Infobae.

Si bien la supremacía masculina es muy marcada en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la desigualdad se extiende a otras jurisdicciones del Estado. Si se pone el foco en el Gabinete de Alberto Fernández, solo 13 organismos sobre un total de 23 ministerios y secretarías de Estado tienen mayoría de empleadas mujeres considerando todo el escalafón. Pero la supremacía masculina se acentúa a medida que se escala en los cargos jerárquicos.

“Si bien en los últimos años se observan procesos de avance hacia una mayor equidad, la disparidad numérica en los rangos de mayor jerarquía de la administración pública central aún se hace presente”, sostiene Amalia Peralta, analista responsable del área de género del programa de Gestión Pública de CIPPEC. Según el relevamiento de esta ONG especializada en políticas públicas, el 62% de los cargos jerárquicos (ministros, secretarios y subsecretarios) están ocupados por hombres, y si se considera solo los cargos máximos, apenas el 10%. En tanto son también varones el 55% de los directores y coordinadores de la alta dirección pública.

“A medida que aumenta la jerarquía y la importancia de los cargos, disminuye la presencia de mujeres. Esto les da predominio a los varones en los puestos con mayor poder de decisión. El techo de cristal sigue estando: las mujeres están en el Estado, pero les cuesta más llegar a los cargos más importantes”, advierte Peralta.

Para esta analista de CIPPEC, “una clara demostración de esta situación se hace visible en la cartera más grande en términos numéricos, la Jefatura de Gabinete de Ministros. En esta jurisdicción, si bien presenta una composición equitativa de género, el 51,4% de sus cargos están ocupados por mujeres. Pero éstas se concentran en los rangos de menor jerarquía, coordinadoras y directoras de 2do nivel operativo”.

La presencia de mujeres en el Gabinete

En solo 6 ministerios las mujeres tienen superioridad numérica respecto de los varones entre los jerárquicos. Los tres que encabezan la lista con mayoría femenina son el de las Mujeres Diversidad y Género; el de Ciencia y Tecnología; y el de Cultura , siempre contando rangos de coordinadores y directores hacia arriba, según datos que relevó CIPPEC.

Al tope del ranking de los ministerios con mayor cantidad de hombres en posiciones directivas o jerárquicas figura el de Interior, con más del 71%, según los datos del Mapa del Estado. A pesar de ser la dependencia con más amplia desigualdad de género entre los puestos jerárquicos, la división por sexo a nivel total de personal, que incluye a los escalafones más bajos del empleo público, es más equitativa: hay 53% de hombres y 47% de mujeres.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca es otra de las dependencias con más disparidad de género. En este caso, incluso, los números prácticamente no difieren entre los empleados totales y los cargos jerárquicos porque en ambos casos los hombres son amplia mayoría. El 56% del personal es de sexo masculino, mientras que esa diferencia se hace incluso más marcada en los escalafones más altos hasta superar el 65% de hombres.

En tanto, Transporte es la cartera del Gabinete con mayor desigualdad de género en su planta de empleados. Sólo el 39% de su personal son mujeres, según los datos oficiales analizados por Infobae. Y la presencia femenina en los cargos jerárquicos se reduce aún más: no llega al 36%, entre coordinadores, directores y otros escalafones más altos.

A pesar de que el Gobierno impulsó reformas que reclamó el movimiento feminista, como la despenalización del aborto, la disparidad de género es marcada puertas adentro de la Casa Rosada. Presidencia de la Nación es una de las dependencias con menos presencia femenina: sólo el 38% de los jerárquicos son mujeres, según los datos del Mapa del Estado. La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, también tiene supremacía masculina en su planta. Sólo el 42% son mujeres.

“El Presidente pone mucho esfuerzo sobre este tema, a pesar de los condicionamientos políticos. No sólo tenemos que mirar estos datos, sino que tenemos que tener una visión más amplia sobre la política de género, con muchísimas medidas. Sobre el tema de las designaciones de altos cargos en el Estado, el presidente ordenó por decreto que los ministros deben elaborar un informe sobre la situación de paridad de género dentro de sus dependencias antes de sugerir el nombramiento de un funcionario. Y se les pide que hagan una propuesta tendiendo a mejorar la paridad”, explicó Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica.

La secretaria de Legal y Técnica es una de la impulsoras de mayor presencia de mujeres en los lugares de decisión

La funcionaria, estrecha colaboradora de Fernández y una referente de la lucha de las mujeres por mayor paridad dentro del Gobierno, agregó: “ La política no está divorciada de lo que ocurre en el resto de la sociedad. No hay paridad de género entre los grandes empresarios, tampoco en el sindicalismo. Y si uno mira la Corte Suprema se dará cuenta de que son todos jueces hombres. Nosotros contamos con un gran impulso del Presidente. ¿Alcanza? No, no es suficiente. Pero vamos a seguir trabajando”. La Secretaría a cargo de Ibarra sí tiene una mayoría de mujeres: el 53% de su personal.

Como contracara, al tope del podio de las carteras con más mujeres figura el ministerio del área, creado por Alberto Fernández. El 84% del personal es de sexo femenino. La tendencia se mantiene, incluso, en los cargos jerárquicos, donde casi se repite el mismo porcentaje de mujeres.

Los ministerios de Salud (65%), Justicia (60%), Educación (59%) y Desarrollo Social (57%) completan el ránking de las cinco dependencias con mayor cantidad de empleadas mujeres. Aunque ninguno de estos organismos encabeza el listado de los ministerios con más dirigentes femeninas al frente de los cargos jerárquicos.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología se destaca, en cambio, por darle más protagonismo a las mujeres en la toma de decisiones. El 62% de los altos cargos estatales, desde directores hacia arriba, son para el personal femenino. Algo similar ocurre con los ministerios de Cultura y Educación, donde más del 58% y el 56% de los jerárquicos respectivamente son mujeres.

Adicionalmente, las mujeres, a pesar de estar subrepresentadas, tienen una mayor formación universitaria en comparación a los hombres. Sin embargo, esta situación no se traduce en el acceso a posiciones jerárquicas, sino que tienen como techo los mandos medios. “A las mujeres les cuesta mucho más que a los hombres acceder a cargos altos, aunque paradójicamente están más formadas que los hombres”, explican desde CIPPEC.

Paredes de cristal

La falta de paridad excede lo numérico y el ascenso a roles de liderazgo para las mujeres. “Hay también limitaciones en su dispersión horizontal en la pluralidad de sectores que componen al estado, no son solo techos de cristal, sino también paredes de cristal ”, advierte Peralta.

En este sentido, también influye el tipo de tareas y, por ejemplo, la disparidad de género se amplía radicalmente en las áreas de tecnología o ingeniería. “Solo el 25% de las directivas de estas áreas son mujeres. Esta situación se revierte en las áreas de Recursos Humanos donde la presencia femenina supera el 55%”, según los datos relevados por CIPPEC.

Organismo por organismo

A continuación, el porcentaje de mujeres y hombres en las distintas dependencias del Estado nacional, según los datos de la Base Integrada de Empleo Público procesados por Infobae:

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae accedió a la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Contiene información de puestos de trabajo desde el primero de enero de 2019 al 1 de febrero de 2022. De allí se calcularon los totales y porcentajes por género, por organismo. También se tomó como fuente de consulta el relevamiento realizado por CIPPEC sobre los cargos jerárquicos.

Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo con los datos de puestos de trabajo por repartición y por año, siga este enlace.

