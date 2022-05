Los 10 principales argumentos a favor de la Boleta Única de Papel, según la Fundación RAP

Modelo de la Boleta Única de Papel

La Cámara de Diputados continúa con el debate en comisión de los proyectos para implementar la Boleta Única de Papel. Este martes, más de 20 especialistas expusieron a favor y en contra de la reforma electoral, entre ellos Alan Clutterbuck, presidente de la Fundación RAP.

La Fundación Red de Acción Política es una de las principales impulsoras de la reforma electoral. De hecho, el borrador sobre el que actualmente trabajan los diputados fue elaborado por ellos. RAP promueve el “desarrollo de un nuevo liderazgo político basado en una serie de valores y principios compartidos”, según describen, con el objetivo de “lograr un país verdaderamente democrático con instituciones sólidas y fomentar una cultura política menos confrontacional y más abierta a la discusión y construcción de consensos para propiciar el desarrollo”.

Alan Clutterbuck, presidente de la Fundación RAP

La exposición de Clutterbuck estuvo dividida en diez puntos que sintetizan los beneficios de la implementación de la Boleta Única de Papel.

1- En primer lugar, el presidente de RAP aseguró que el debate en torno a la boleta única “no es nuevo ni repentino” . “En 2003 creamos Reforma Política Ya! para impulsar los consensos de la Mesa del Diálogo Argentino, uno de los cuales era facilitar y garantizar el derecho a elegir y a ser elegido”, dijo Clutterbuck. Y agregó: “La Cámara Nacional Electoral (CNE) sostiene desde el 2007 la importancia de asegurar que el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia indebida, invitando a reflexionar sobre la adopción de la boleta única”.

A su vez, aclaró que impulsar una reforma del sistema electoral no implica dudas sobre las elecciones pasadas.

2- La Boleta Única de Papel “asegura una competencia justa y garantiza que todos los candidatos van a estar en el cuarto oscuro” . Al mismo tiempo elimina malas prácticas de la política como el “voto cadena”, el mantenimiento de partidos para recibir recursos del Estado para la impresión de boletas, negocios por imprentas, etc .

“Nunca más van a faltar boletas, algo denunciado por todos los partidos a lo largo del tiempo”, sintetizó.

3- La Boleta Única no es “un cambio improvisado” , como aseguran algunos de sus detractores. Es el sistema de votación más usado en el mundo . Y ya se usa en Santa Fe, Córdoba, quienes votan desde el exterior y en las cárceles.

4- La Boleta Única, además, es compatible con otras reformas que se quieran hacer a futuro. La sociedad civil sostiene que existen varias cuestiones que debieran ponerse en debate sobre el sistema electoral. Algunas propuestas incluyen: (i) la lista cerrada y bloqueada (llamada “lista sábana”), (ii) sistema de selección de candidatos, (iii) requisitos para presentar listas, (iv) cuestiones de financiamiento de campañas, (v) la administración del proceso electoral y otros aspectos.

“La experiencia de 20 años muestra que querer avanzar con una reforma integral probablemente sea una receta para que el tema quede nuevamente empantanado. Demos una paso a la vez”, señaló Clutterbuck.

5- El presidente de RAP también destacó que la Boleta Única tiene amplio consenso en la sociedad . “En distintas encuestas de opinión y conversaciones públicas la sociedad avala fuertemente la BUP”, explicó.

En esa línea, destacó la experiencia de la provincia de Santa Fe. Una encuesta realizada por la Universidad Nacional de Rosario reveló que el “84%de los santafesinos está de acuerdo en votar con la BUP en 2023″ tras haber utilizado el sistema en 2017.

6- El sistema de BUP “no genera confusión ni mayor cantidad de votos en blanco o anulados” . Por ejemplo, en Santa Fe en 2017 se votó con boleta partidaria a Diputados y con BUP Intendentes y Concejales. El porcentaje de votos válidos, en blanco y nulos fue equivalente en elecciones nacionales y provinciales, con distintos sistemas de votación; mismo día, mismos electores, cero confusión.

Además, la boleta no tiene por qué ser una BUP “gigante”. El Congreso regula sólo sobre cargos nacionales y cada provincia regula su sistema de votación. Podrían existir, por ejemplo, una boleta única para cargos nacionales y otra boleta única para los provinciales y municipales. Cualquiera sea la cantidad de listas, siempre es más prolija la BUP que un montón de boletas partidarias en un cuarto oscuro.

La Boleta Única de Papel se usa en Santa Fe y Córdoba

7- La BUP no deteriora la gobernabilidad. Permite “votar cruzado” al igual que el sistema actual cuando se corta boleta. Los problemas de gobernabilidad de Santa Fe se deben más a su sistema electoral que otorga 28 de 50 bancas al partido más votado que al sistema de votación de BUP. “En Córdoba se utiliza la BUP hace años, y no se escuchan problemas de gobernabilidad”. Incluso, la BUP “cordobesa” incluye un casillero que posibilita votar una lista completa.

8- La BUP no incentiva la inclusión de famosos en las listas . “Esa es una práctica de larga data”, advirtió Clutterbuck y recordó los casos del ex corredor de F1 Carlos Reutemann, del ex cantante “Palito” Ortega y el ex motonauta Daniel Scioli.

9- Para RAP, la BUP no discrimina por género . Una de las críticas a la BUP señalaba que sólo me muestra la foto de los cabeza de listas y estos suelen ser varones, por lo tanto tiene un efecto negativo sobre la paridad de género. “El tema de quién encabeza las listas es de los partidos. El tema de fotos se soluciona a través del diseño de la boleta”, dijo. Por ejemplo, entre los partidos opositores hay consenso sobre poner en la boleta las fotos de los dos primeros candidatos de cada lista, lo que garantizaría la igualdad de género.

10- La Boleta Única no es de la oposición o del oficialismo, es de la sociedad. “No es de la oposición o del oficialismo promover un sistema que es mucho más económico, que produciría un ahorro de $3.000 millones en una elección general. No es del oficialismo o de la oposición propiciar un sistema mucho más sustentable y amigable con el medio ambiente, reduciendo drásticamente el uso de papel y mejorando sustancialmente la huella de carbono. Es una oportunidad para trabajar juntos y mejorar la calidad y equidad de nuestra democracia ”, concluyó el presidente de RAP.

