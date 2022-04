Juntos por el Cambio volvió a rechazar el blanqueo que propone el kirchnerismo: “Busca desviar la atención”

El bloque de senadores de Juntos por el Cambio

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio volvió a rechazar el proyecto del oficialismo que busca crear un fondo especial para pagarle al Fondo Monetario Internacional a través de un impuesto a quienes tengan bienes en el exterior no declarados.

Mediante un comunicado, el bloque conformado por la UCR y el PRO en la Cámara alta señaló que el proyecto del oficialismo para crear un nuevo “aporte especial de emergencia”, a pagar por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco; “tiene la clara intención de desviar la atención pública de la grave crisis política que corroe al Frente de Todos y su incapacidad para afrontar los temas urgentes que afectan a millones de argentinos”.

Para los senadores de Juntos por el Cambio, “no hace falta una nueva ley” para recuperar parte de esos fondos que, según el proyecto que es de la autoría de Oscar Parrilli, cuantifica entre 250.000 y 270.000 millones de dólares los bienes no declarados en el exterior y que podrían ser recuperados por el accionar de los departamentos especializados de la AFIP, la Unidad de Información Financiera, así como los convenios de intercambio de información que ha firmado la Argentina con otros países.

Oscar Parrilli

Desde que se conoció el proyecto de ley que nació del sector kirchnerista, pero que cuenta con el acompañamiento de la Casa Rosada, los legisladores de Juntos por el Cambio señalaron que era un “blanqueo encubierto” ya que entienden que existen las herramientas para perseguir a los evasores.

“Es un blanqueo encubierto disfrazado de populismo, porque parte del 20% en lugar del 35% que establecen las normas actuales. Si a esto se suma el 30% de lo recaudado para la figura del “colaborador”, los ingresos al fondo se reducirían al 14%. Todo esto sin importar el origen de los fondos, pudiendo así blanquearse dinero de la corrupción u otras actividades delictivas”, explicaron.

“El que puede entrar acá es el que tiene una enorme porción de su patrimonio en negro, mal habido, que no lo puede usar. Por eso digo Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner que tenía propiedades afuera de todo tipo y color”, explicó días atrás el senador Martín Lousteau en diálogo con radio Mitre.

“Es un bluff desde el punto de vista político y técnico y solo tiene un título rimbombante; eso es lo que hacen; los kirchneristas son marketineros. Al kirchnerismo le encanta la construcción, una enorme manera de blanquear, por eso siempre ponen un incentivo para la construcción”, ironizó.

Martín Lousteau

Otro punto que es bastante criticado por parte del bloque opositor es la posibilidad de habilitar a diferentes funcionarios para que soliciten a las entidades financieras levantar el secreto fiscal. Tanto es así que el senador Lousteau denunció que la iniciativa modifica la ley de procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación y recordó que el decomiso es una sanción que no está prevista en la ley penal tributaria. “Vos estás buscando plata afuera no declarada, no tenés potestad desde el punto de vista legal para liberar a una entidad financiera extranjera del secreto bancario”, enfatizó.

Además de calificar al proyecto como una acción “aislada” y con ribetes “mediáticos”, en el comunicado la oposición aseguró que el proyecto busca “desviar la atención de los graves desafíos que tenemos por delante”. Y agregaron: “Si se pretende combatir la evasión, que el oficialismo instruya a sus legisladores para que acompañen la Ley de Extinción de Dominio, que permitiría recuperar la propiedad de los bienes derivados de delitos. Si están dispuestos a transitar un camino serio y responsable, basado en el respeto y el diálogo permanente con todos los sectores, allí estaremos para acompañar”.

