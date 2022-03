Nueva reunión del Gobierno con sindicalistas y empresarios para apurar un pacto con medidas contra la inflación

Martín Guzmán y Matías Kulfas encabezan la reunión por el lado del Gobierno

Una reunión gestada a último momento en la sede del Ministerio de Economía irrumpió en la agenda del Gobierno en torno al tema que más preocupa al presidente Alberto Fernández: la inflación. Una semana después de declarada la “guerra” contra la suba de precios, el titular de la cartera, Martín Guzmán, y sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, recibieron al caer la tarde a los jefes sindicales de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña, y Andrés Rodríguez; y al titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, entre otros. Es otro capítulo de las negociaciones que impulsa el Gobierno con premura para brindar estabilidad en los valores, mientras escala el conflicto en la calle y los valores de los productos básicos se disparan.

El encuentro tiene lugar desde las 20 en el quinto piso del edificio, en el despacho de Guzmán. Había secretismo sobre la agenda, pero en el Gobierno revelaron que el diálogo versará sobre los precios y los salarios. Según dijeron fuentes oficiales a Infobae, es la “continuidad” del cónclave que tuvo lugar el lunes con prácticamente los mismos miembros en la sede de Sanidad, que lidera Daer, y de la cumbre en el CCK en el marco del Consejo Económico y Social por el Plan de Desarrollo Federal 2030, pensado a largo plazo. Sin embargo, el Gobierno tiene apuro. Busca desesperadamente avanzar en un pacto para garantizar la gobernabilidad en un contexto de alta volatilidad en los valores de los productos en el mercado, especialmente de los alimentos, y en el impacto en las negociaciones salariales. Sin embargo, hasta ahora no hubo consenso y en la Casa Rosada se atajaban esta noche al pedir “que no se esperen grandes anuncios”.

Luego de que se conociera que la cifra de inflación de febrero alcanzó el 4,5% y el 7,5% en alimentos, el Presidente anunció que arrancaría una “guerra contra la inflación” y adelantó que, a partir de esta semana, empezaría a convocar a todos los sectores para llegar a un acuerdo que le permita enfrentar el problema de la economía que afecta de manera más directa a la ciudadanía.

El martes de la semana pasada estuvo con los líderes gremiales de la CGT, y el lunes los titulares del Gabinete Económico recibieron a los sindicalistas y a representantes del empresariado, mientras que el martes volvieron a coincidir en el centro cultural, bajo el liderazgo del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el Gobierno, a contramano de sus necesidades, no pudo anunciar aún una batería de medidas concretas.

Alberto Fernández junto a Kulfas y Perotti en un acto de esta tarde

“Van bien, les ponemos un voto de confianza, por eso no queremos adelantar mucho más”, dijo ayer Kulfas ante una consulta de Infobae sobre el curso de los diálogos. Sólo reveló que se está pensando en crear “canastas reducidas cuidadas” y en hacer énfasis en “la oferta”, además de las retrotracción de algunos precios que ya están en marcha. Esta mañana, Cerruti confirmó que el Gobierno planea dar un bono de 6000 pesos para jubilados -que está negociándose- y fuentes oficiales aseguraron que no descartan hacer lo propio con los empleados estatales e impulsar algo similar en el caso de los privados, aunque con un monto diferente. Mientras tanto, el Presidente les prometió a los gremios que no habrá “techo” en las paritarias, aunque buscan llegar a un panorama donde haya cierta “estabilidad”.

Las monedas de negociación se mantienen bajo estricto hermetismo. Esta tarde, un importante empresario al tanto de las negociaciones dijo a Infobae que “van bien”, pero se negó a brindar mayores detalles y se limitó a decir que “todo dependerá de cuál sea la premura del Gobierno para cerrar”.

Noticia en desarrollo...