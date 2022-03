El testimonio de una mujer que participa del campamento piquetero en la 9 de Julio: “Le pagué a una niñera para poder estar acá”

"Tengo un hijo y tuve que pagar una niñera para poder estar acá", señaló una de las manifestantes en Avenida 9 de Julio

Miles de manifestantes pasaron la última noche frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir planes y subsidios en el marco de una protesta sobre la Avenida 9 impulsada por organizaciones sociales y de izquierda que integran el bloque de “Unidad Piquetera” . Y entre las historias que se escuchan en el lugar, resaltó la de una mujer que comentó: “Tengo un hijo y tuve que pagar una niñera para poder estar acá” .

Sucede que continúa el campamento piquetero en la 9 de Julio y a las 18 de hoy cumplió 24 horas desde que se armaron las primeras cartas. Al mediodía, algunas de las agrupaciones que se concentran frente a la cartera de Desarrollo Social realizaron un corte sobre la Autopista 25 de Mayo y la Policía de la Ciudad desalojó poco después. La protesta, al igual que ayer, generó caos de tránsito en la zona del centro porteño.

Niños y niñas presentes en el campamento piquetero frente al Ministerio de Desarrollo Social (Maximiliano Luna)

Entre las postales que se registraron en el lugar desde ayer, hubo algunas que expusieron la presencia de menores y sus madres. Pero no todas fueron con sus hijos a la protesta por la falta de ingresos. “También estoy durmiendo acá desde anoche. Pasamos frío. También tengo un hijo que tengo que dejar, lo tengo que pagar con la niñera porque tenemos que volver a quedarnos hoy ”, señaló una de las mujeres que integran las columnas piqueteras sobre Avenida 9 de Julio.

“Nos quedamos hasta que haya una solución, porque lo que pedimos es un salario digno. Porque ‘el 15′ que nos dan, se nos va en la lecha y los pañales. Tengo un hijo de un año”, describió sobre su situación económica la manifestante en declaraciones al canal TN.

La mujer entrevistada en TN

Luego, continuó: “Yo tengo 24 años y tampoco estudio, dependo del plan y voy a los comedores. El plan es de 16 mil pesos... Decime, ¿vos vivís con eso?”, le preguntó a la periodista. “¿No? Bueno, yo tampoco. Y menos con un bebé”.

La manifestante contó luego que ella va al comedor del barrio en el que vive a trabajar y a comer. “Lo que nos dan es poco ahora. Es polenta, torta frita y queremos comer algo rico algún día también ”. Agregó además que le dan “poco y nada” de carne y verduras. “Por eso estamos acá”, insistió.

“Nos vamos a quedar hasta que nos den una solución, hasta que nos digan algo por lo menos”, completó.

¿Qué te lleva a estar acá?, preguntó otro periodista de TN en otro de los puntos de la manifestación. “ Todos acá estamos por el mismo objetivo: los planes . Esto para nosotros es un trabajo. Muchos dicen que no lo es, pero sí es un trabajo”, respondió la consultada.

“Hay gente que no tiene y con esto, sale para cobrar. Hay gente que no tiene, directamente”, agregó la manifestante. ¿A qué te referís “con esto”?, consultó el cronista. “ Con esto, lo que estamos haciendo: el acampe . Con esto ganamos, ganamos para que salga más gente para cobrar”, precisó la mujer.

En ese sentido, agregó: “Nosotros no sólo estamos para esto. Estamos también para pedir comida para los comedores, pedir para la gente que no tiene. Estamos por muchos objetivos, no es solo acampe y listo. La gente del otro lado no lo ve a eso. Piensan que nosotros venimos a acampar porque tenemos ganas y no es así”, enfatizó la entrevistada.

“Aquí cada uno tiene su changuita, pero esto también es un trabajo para nosotros”, completó la integrante del Movimiento Argentino Rebelde.

En el lugar, otra mujer fue entrevistada. “Es triste, muy triste. Yo, por ejemplo, ya soy grande. ¿Dónde voy a conseguir un trabajo?”, preguntó. “Tengo 47 años y nunca conseguí trabajo. Siempre me manejé con planes sociales y con la ayuda del Gobierno”, insistió

Después detalló el trabajo independiente que siempre realizó: “Yo soy costurera, peluquera. Hice todo lo que pude para poder subsistir, pero la plata nunca te alcanza”. “Siempre trabajé en casa de familia limpiando, criando a mis hijos y la plata no alcanza. Siempre trabajé de eso, otra cosa no hice”, contó.

“Después, con la ayuda que por ahí conseguía, estudiaba algo. Así aprendí a coser y ponía un cartelito afuera de mi casa: ‘Soy costurera’”, continuó. Luego detalló que junto a la anterior mujer que habló son de Rafael Castillo —barrio El Porvenir— , en la provincia de Buenos Aires y que en ese lugar tienen un comedor. “Mucha gente la pasa mal y es en serio”, enfatizó

