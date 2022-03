Gerardo Morales juega fuerte en la interna de Cambiemos: “El radicalismo va a tener un candidato a presidente; yo soy uno de ellos”

Gerardo Morales confirmó que se postulará como candidato a presidente por el radicalismo.

Apenas un día después de haber criticado al ex presidente Mauricio Macri por sus recientes elogios al fallecido Carlos Menem, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a apostar fuerte en la interna de Cambiemos y hoy adelantó que será candidato en las elecciones presidenciales de 2023. “No me veo en una fórmula presidencial con Macri. El radicalismo va a tener un candidato a presidente, yo soy uno de ellos” , confirmó.

De cara a los comicios que se celebrarán el año que viene, Morales dijo que la Unión Cívica Radical (UCR) tendrá su propia interna en la cual competirá contra otros postulantes para representar a ese espacio dentro de la coalición opositora, como por ejemplo Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes. “Somos un partido de gestión, gobernamos 412 municipios y tres provincias. Demostramos capacidad de gestión y liderazgo”, destacó.

Gerardo Morales, durante un acto de la Unión Cívica Radical (UCR).

Días atrás, Morales consideró que al presidente Alberto Fernández “se lo quieren llevar puesto” para que la vicepresidenta Cristina Kirchner “se haga cargo del país”. En este sentido, expresó: “Lo que se escucha es que se lo quieren llevar puesto al presidente. ¿Quién? Cristina, La Cámpora, el kirchnerismo, todos... Me parece que deberían reflexionar y bajar un cambio”.

Ante este escenario, Morales consideró que ahora el principal desafío del presidente Fernández debe pasar por “convertirse en jefe”. “Es jodido para el país que el Presidente no sea jefe” , advirtió el presidente de la UCR, en diálogo con CNN Radio. Y lamentó: “Hay una pérdida de esperanza en la gente, de no ver un rumbo y tanta pelea en el Gobierno, y en la grieta entre la oposición y el Gobierno”.

Asimismo, Morales señaló que el acuerdo que el Gobierno alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el “disparador” que acentuó la grieta dentro del oficialismo. “Hay voces muy irresponsables que hablan en los pasillos del Congreso, y no tienen límites. Debieran reflexionar, especialmente quienes aún siguen en desacuerdo con lo que ha hecho el Presidente con el acuerdo con el FMI”, sugirió.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, referentes de la grieta que atraviesa el oficialismo. (Franco Fafasuli)

En cuanto al rol que debe cumplir la actual oposición respecto al Gobierno, Morales opinó que el foco debe estar en “marcar las diferencias con la gestión, prepararse para ser gobierno, pero no empujar a quienes están al mando. Desde el radicalismo lo tenemos claro, y creo que la mayoría de Juntos por el Cambio está en lo mismo. Tuvimos una actitud responsable en la renegociación de la deuda con el FMI”.

Sobre los recientes dichos del ex presidente Macri para reivindicar a Menem, quien murió el 14 de febrero del año pasado, Morales volvió a manifestar su desacuerdo. “Desde el radicalismo no estamos de acuerdo con reivindicar a Menem y el neoliberalismo de la década del 90′. Le ha hecho mucho daño al país esa época, la dolarización y la economía planteada en aquel momento destruyeron el aparato productivo”, recordó.

Gerardo Morales (d), gobernador de la provincia de Jujuy, dijo que no se ve en una fórmula presidencial junto a Mauricio Macri.

En medio de cruces y reproches por el rol que ocupó cada partido durante el mandato de Cambiemos entre 2015 y 2019, tanto Macri como Morales buscan posicionarse como candidatos a presidente para las próximas elecciones de 2023. El anterior cruce que habían protagonizado ocurrió durante el tratamiento del acuerdo de la deuda con el FMI, donde el PRO pedía rechazarlo, mientras que el radicalismo consideraba que había que acompañar para evitar el default.

