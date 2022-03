Gerardo Morales cruzó a Mauricio Macri por los elogios a Menem: “Rechazamos las políticas neoliberales”

Mauricio Macri junto con Gerardo Morales

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, cruzó este viernes al líder del PRO Mauricio Macri por sus elogios a Carlos Menem y su reclamo para privatizar Aerolíneas Argentinas. En sus redes sociales, el gobernador de Jujuy aclaró que su partido “rechaza” las “políticas neoliberales” que se implementaron durante los ‘90 y agregó: “Nuestro pensamiento sigue sosteniéndose en los principios e ideas de Raúl Alfonsín”.

“La UCR es un partido democrático, no una empresa. Tenemos dirigentes políticos, no CEOs. Estamos construyendo un programa político federal, no uno de negocios. Queremos que las cuentas cierren, pero con un pueblo que tenga trabajo, salud, educación y seguridad Ponemos por delante los valores republicanos, la justicia social, la libertad, la igualdad y los Derechos Humanos. Estamos construyendo un programa que saque a la Argentina de la alternancia retrógrada”, expresó Morales.

Tuit de Gerardo Morales sobre los elogios de Mauricio Macri a Carlos Menem

Además, resaltó que el radicalismo -que integra Juntos por el Cambio con el PRO- propone “una agenda moderna que incluya la explotación sustentable de recursos, y que forme parte de la agenda global de lucha contra el Cambio Climático”. Y agregó: “Además, nuestro pensamiento sigue sosteniéndose en los principios e ideas de Raúl Alfonsín, que no han perdido vigencia”.

“En Jujuy ya hemos dado pasos concretos en ese sentido: litio, energía solar y cannabis medicinal. Necesitamos una agenda 2030 innovadora, desarrollista y federal para insertarnos como país en la escena mundial, no volver a recetas viejas que ya fracasaron”, ejemplificó con la gestión que lleva adelante en su provincia.

En ese sentido, resaltó: “La UCR rechaza ”las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los 90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina. Estás medidas destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo”.

De este modo, Morales salió al cruce de Macri debido a los elogios que expresó hacia Carlos Menem: “Vino con un peronismo moderno, intentando realmente unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo, el progreso, pacificó la Argentina y esta gente ha vuelto a predicar sistemáticamente el discurso del odio”. Por otro lado, durante una entrevista, consideró: “Si Aerolíneas Argentinas no es viable, hay que privatizarla. Un avión es un taxi que vuela. Hasta cuándo nos van a vender esos avisos románticos y lindos de aerolíneas que es Argentina”.

Carlos Menem

Macri y Morales buscan posicionarse como candidatos a presidente para las próximas elecciones de 2023, en medio de cruces y reproches por el rol que ocupó cada partido durante el mandato de Cambiemos entre 2015 y 2019. El último cruce que protagonizaron fue durante el tratamiento del acuerdo de la deuda con el FMI, donde el PRO pedía rechazarlo, mientras que el radicalismo consideraba que había que acompañar para evitar el default.

“La deuda la contrajimos nosotros, lo menos que podemos hacer es ir a escuchar a Martín Guzmán”, había lanzado Morales como un reproche al PRO ante la negativa de reunirse con el ministro de Economía, cuando la Casa Rosada había convocado a los gobernadores para brindar detalles en las negociaciones con el FMI. Finalmente, en el Congreso pesó la decisión del radicalismo -acompañado por la Coalición Cívica- de aprobar el proyecto.

SEGUIR LEYENDO: