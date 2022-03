Gerardo Morales: “Se lo quieren llevar al puesto al Presidente para que ella se haga cargo del país”

Gerardo Morales Habló De La Interna Del Frente De Todos

El radicalismo sigue adelante en su estrategia de pelearle en todos los terrenos la jefatura de Juntos por el Cambio al PRO y como parte de su estrategia hoy mostró la capilaridad territorial con la que cuenta a través de sus intendentes. El evento en Parque Norte contó con la presencia del presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien aprovechó para meterse en la interna del Frente de Todos: “Se lo quieren llevar al puesto al presidente (Alberto Fernández) para que ella (Cristina Kirchner) se haga cargo del país”.

En total, el radicalismo juntó a 250 de sus 412 intendentes que tiene repartidos en el país y que lo convierte en la segunda fuerza con esos cargos detrás del peronismo.

“Esto es capilaridad, es territorialidad, los jefes municipales son los que están más cerca de los vecinos y son la primera línea a la hora de comprender los reclamos, armar la agenda y buscar los votos”, explica un intendente de una localidad del norte del país.

Esa territorialidad es la que Morales muestra como una de sus fortalezas a la hora de discutir poder hacia adentro de Juntos por el Cambio. “Los intendentes son fundamentales, claves, para entender la territorialidad a la hora de armar el programa de gobierno que va a estar listo para fin de año. El programa de Juntos por el Cambio. Y el partido que más intendentes tiene dentro de la coalición somos nosotros”.

Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy

El PRO cuenta con 30 intendentes repartidos en todo el país, de los cuales 19 se concentran en localidades de la provincia de Buenos Aires.

Desde que asumió como presidente de la UCR, Morales no esconde que su principal objetivo en el corto plazo es que el partido desplace al PRO de la conducción y, más a largo plazo, la presidencia de la Nación. “Nosotros no queremos ser los dueños de Juntos por el Cambio, pero no nos van a llevar de las narices. Pienso en que el próximo presidente sea radical, después nos puede acompañar -en la fórmula- cualquiera de ellos”.

Uno de los puntos que se discute en la coalición opositora es la ampliación. Respecto a esto, Morales dijo que en el sector de los intendentes “hay libertad para que cada uno conforme los acuerdos que crea conveniente en sus localidades”. Consultado sobre ampliar la coalición en la Mesa Nacional, Morales señaló que su intención era ir en ese camino, pero mandó un mensaje a los “halcones” del PRO -dice que le faltan garras- que coquetean con Javier Milei.

“Si van por Javier Milei, el radicalismo va a decir que no. Milei es la expresión antidemocrática, es un emergente de la política que es responsabilidad nuestra y del Frente de Todos. Si avanzan por ese camino yo voy a trabajar para que en la convención radical -el órgano del partido que habilita las alianzas- diga que no y después se verá que hace el radicalismo y Juntos por el Cambio”.

Javier Milei junto a Patricia Bullrich, presidenta del PRO

Respecto de la coyuntura que hoy vive el Frente de Todos con las disputas internas que quedaron reflejadas con el voto dividido al acuerdo con el FMI, el presidente de la UCR señaló que “el problema que tiene el país es la grieta, y en el partido que gobierna también la grieta, la preocupación es que esa grieta no lo inmovilice”.

“Hay una fractura estructural gravísima y ahi vamos a tener que estar, atentos, para no dejarnos llevar. Pero también tenemos que evitar en Juntos por el Cambio aquellos que creen que mientras peor mejor es castigar al pueblo argentino. con la responsabilidad que nos toca, no dejarnos tirar por la irracionalidad”, advirtió.

En su discurso final, volvió a apuntar al Frente de Todos y al PRO: “Este gobierno nos hace a nosotros lo que el mundo le hace a Rusia. restricciones, cepo, complicaciones. Son fórmulas perimidas, nosotros tenemos que trabajar en proteger a las micro y pymes, por eso tiene que haber un plan federal de inversiones productivas. Ese es el desafío para el país y que va a generar un debate dentro de Juntos por el Cambio porque no tenemos las mismas concepciones ideológicas, tenemos diferentes visiones del Estado. Por eso tenemos que dar el debate”.

Respecto a la coalición que conforma con el PRO, la CC y el Peronismo Republicano, el presidente de los radicales dijo que “muchos miembros encumbrados de Juntos por el Cambio niegan los errores que cometimos, creen que el pueblo se equivoca, hay que entender que si no nos votaron es porque hay cosas que hicimos mal, y esas son las cosas que tenemos que mejorar con un programa de gobierno”.

Morales junto a Mauricio Macri

Por último, el gobernador de Jujuy buscó llevar calma a la tropa y un pedido muy puntual. “Hay mucho ruido en JxC y ese ruido tiene que ver con que el radicalismo se está poniendo de pie. No queremos dueños, tampoco vamos a ser dueños. Tampoco quiero un gobierno de CEO y que nos autodenominemos el mejor equipo del mundo, porque somos humanos, porque tenemos errores. Les pido -a los intendentes- que creamos en nosotros, no nos entreguemos, primero vayamos con nuestros candidatos a gobernadores radicales, porque si nos entregamos en la provincia a otros candidatos nos vamos a quedar sin partido”.

